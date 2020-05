Le premier ministre annonce un soutien pour la Croix-Rouge canadienne





OTTAWA, le 16 mai 2020 /CNW/ - La Croix-Rouge canadienne joue un rôle essentiel dans la réponse du Canada à la COVID-19. Elle aide les Canadiens qui se retrouvent dans des centres de quarantaine, des établissements de soins de longue durée ou ses hôpitaux de campagne mobiles. En ce moment, l'organisation a besoin de soutien pour continuer à offrir l'expertise, les services et les opérations de secours sur lesquels nous comptons en situation d'urgence.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un financement pouvant atteindre 100 millions de dollars pour aider la Croix-Rouge à répondre à la hausse de la demande due à la COVID-19 et à financer d'éventuelles opérations de secours en cas d'inondations et de feux de forêt.

Ce financement prévoit jusqu'à 41 millions de dollars pour répondre aux besoins immédiats relatifs à la COVID-19, soit plus de 15 millions de dollars qui permettront d'améliorer la capacité d'intervention de la Croix-Rouge et 25 millions de dollars pour appuyer des efforts de santé publique. Grâce à ces fonds, la Croix-Rouge pourra prendre les mesures suivantes :

Recruter et former des bénévoles et des employés.

Adapter ses activités au contexte de la COVID-19.

Soutenir des centres de quarantaine et d'isolement.

Acquérir de l'équipement de protection individuelle pour son personnel et ses bénévoles.

Offrir de la formation à des travailleurs de la santé et à d'autres travailleurs essentiels sur l'utilisation de l'équipement de protection individuelle et maintenir des mesures de prévention et de contrôle des infections dans les installations.

Élargir son effectif de spécialistes en santé publique et en prévention et contrôle des infections.

Acheter et déployer, lorsque ce sera nécessaire, de l'équipement et des fournitures médicales d'urgence, notamment un hôpital de campagne mobile, afin de se préparer à de futures vagues et éclosions de COVID-19.

De plus, jusqu'à 59 millions de dollars de ce financement pourront servir à soutenir d'autres efforts de secours et de rétablissement qui seront déployés cette année en lien avec la COVID-19 ou d'éventuels feux de forêt et inondations. De cette façon, la Croix-Rouge pourra continuer de soutenir les Canadiens au fur et à mesure que la situation évoluera et que de nouveaux besoins apparaîtront. Elle pourra, par exemple, aider des personnes devant évacuer leur maison en raison d'inondations ou de feux de forêt.

Les organisations comme la Croix-Rouge canadienne travaillent fort pour s'adapter aux nouveaux besoins des gens, des familles et des communautés ainsi que pour modifier leurs services actuels afin de pouvoir continuer de les offrir aux Canadiens. Le gouvernement du Canada restera présent pour aider ces organisations alors qu'elles aident les Canadiens à traverser ces moments difficiles.

Citations

« Partout au Canada, les organisations nationales et communautaires prennent les devants pour soutenir les plus vulnérables dans notre combat contre la COVID-19. Nous leur demandons d'offrir les mêmes services et le même soutien sur lesquels nous avons toujours compté, mais dans des circonstances beaucoup plus difficiles. Pour y arriver, il faut des ressources. C'est pourquoi il est si important de soutenir les organisations comme la Croix-Rouge canadienne. Elles sont là pour les Canadiens, alors nous devons être là pour elles. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les Canadiens sont reconnaissants à la Croix-Rouge canadienne pour le travail qu'elle effectue de manière dévouée, en collaboration avec tous les ordres de gouvernement et les organisations communautaires, afin de soutenir les opérations de secours urgents et constants qui sont fournies pour combattre la COVID-19. La Croix-Rouge canadienne est un partenaire essentiel dont le champ d'action national et la capacité d'intervention rapide ont une valeur inestimable pour les Canadiens et toute la communauté des interventions d'urgence. Nous continuerons de faire tout ce qu'on peut pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens pendant cette période extrêmement difficile. »

--L'hon. Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Je tiens à remercier la Croix-Rouge canadienne pour le rôle essentiel qu'elle joue dans la réponse à la COVID-19. Qu'il s'agisse d'aider les Canadiens qui sont dans les centres de quarantaine ou de soutenir les professionnels de la santé qui travaillent aux premières lignes chaque jour, la Croix-Rouge canadienne est un partenaire incontournable pendant cette période sans précédent. »

--L'hon. Patty Hajdu, ministre de la Santé

« La Croix-Rouge canadienne est reconnaissante du financement annoncé aujourd'hui par le gouvernement du Canada. La COVID-19 a des effets jamais vus sur les Canadiens, et la Croix-Rouge est déterminée à aider la population au fur et à mesure que de nouveaux besoins se feront sentir. Cette contribution est un investissement majeur qui permettra à la Croix-Rouge de s'adapter aux défis que représente la COVID-19. L'organisation aura également une meilleure capacité pour aider les Canadiens puisqu'elle pourra équiper, recruter et former des gens afin d'être mieux préparée aux événements pouvant survenir pendant cette pandémie et par la suite. »

--Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

Faits saillants

Grâce à ses relations avec les agences gouvernementales et ses nombreux partenariats dans la communauté, la Croix-Rouge canadienne répond aux nouveaux besoins des plus vulnérables au Canada à chaque étape de l'évolution de la pandémie de COVID-19.

à chaque étape de l'évolution de la pandémie de COVID-19. Voici quelques exemples de l'aide fournie par la Croix-Rouge canadienne jusqu'à présent. Le financement annoncé aujourd'hui viendra appuyer ces efforts :

Appuyer la formation de bénévoles auprès des responsables de la santé afin d'augmenter l'aide offerte aux centres de soins de longue durée pour aînés qui sont durement touchés par la COVID-19.



Exploiter des centres d'appel pour veiller à ce que les personnes vulnérables qui sont en isolement aient accès à un mécanisme pour recevoir de la nourriture. Des paniers de nourriture leur sont ensuite livrés.



À la demande des autorités locales, distribuer des articles tels que des lits de camp, des couvertures et des trousses d'hygiène personnelle dans divers endroits à travers le pays pour soutenir les populations vulnérables.



Distribuer de l'équipement additionnel par l'intermédiaire du Programme de prêt d'équipement médical (HELP) afin d'aider les Canadiens à se rétablir d'une intervention chirurgicale ou d'une maladie dans le confort de leur foyer. Il y a une hausse de la demande à l'égard de l'équipement qui permet aux gens de se rétablir à la maison, comme des fauteuils roulants, des déambulateurs, des sièges d'aisance, des lits d'hôpital et des supports pour intraveineuse.

Le gouvernement du Canada et la Croix-Rouge adaptent, au besoin, leurs plans d'urgence pour des événements comme des feux de forêt ou des inondations en fonction des dernières recommandations des autorités de la santé publique sur la COVID-19 et ils prennent toutes les mesures possibles pour se préparer.

et la Croix-Rouge adaptent, au besoin, leurs plans d'urgence pour des événements comme des feux de forêt ou des inondations en fonction des dernières recommandations des autorités de la santé publique sur la COVID-19 et ils prennent toutes les mesures possibles pour se préparer. Ces fonds s'ajoutent à ceux qui ont été consacrés à la Croix-Rouge par l'intermédiaire du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire annoncé le 21 avril 2020.



