« Le succès du PACME est une autre preuve que l'adéquation formation-emploi est plus que gagnante », selon le CPQ





MONTRÉAL, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, concernant la bonification du Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) de 50 millions de dollars.

« Le succès du PACME est une autre preuve que l'adéquation formation-emploi est plus que gagnante », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ. « En bonifiant le PACME, le gouvernement offre à un plus grand nombre de travailleurs la chance de développer ou de mettre à jour leurs compétences et connaissances, ce qui contribuera concrètement au succès de la relance économique. En ces temps d'incertitudes, nous avons bien besoin de bonnes nouvelles. »

L'ajout de cette somme va permettre à plusieurs employeurs, soit directement ou par le biais du volet des promoteurs collectifs de la Commission des partenaires du marché du travail, de former leur personnel, ce qui est essentiel surtout dans l'optique de la transformation du marché de l'emploi causée par la pandémie

