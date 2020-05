Andrés Fontecilla réagit aux propos du premier ministre François Legault





MONTRÉAL, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le député de Laurier-Dorion et responsable solidaire en matière d'immigration et d'inclusion, Andrés Fontecilla, souhaite réagir aux propos du premier ministre François Legault tenus aujourd'hui en conférence de presse à propos de la communauté haïtienne et les demandeurs d'asile.

« Je me désole des propos aberrants tenus aujourd'hui par le premier ministre du Québec au sujet du rejet de la motion déposée mercredi à l'Assemblée nationale par la députée de Marie-Victorin. J'invite MM. Legault et Jolin-Barrette à bien relire le texte de la motion et à reconsidérer leur position. Le refus obstiné du premier ministre de reconnaître la contribution essentielle de certaines personnes qui sont en première ligne du combat contre la COVID-19, alors qu'il remercie chaque jour un groupe particulier de citoyen-ne-s, dénote une attitude de méfiance déplacée envers une partie de la population immigrante.

Au nom des député-es de Québec solidaire, je tiens à exprimer ma solidarité envers la communauté haïtienne, et particulièrement envers les personnes qui ont un statut migratoire précaire et qui sont au front dans les services essentiels. Ces gens sont particulièrement touchés par la crise actuelle, ils méritent respect et considération de la part des membres du gouvernement »

