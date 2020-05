Soyez prêts - Réouverture progressive des sentiers imminente





BOIS-DES-FILION, QC, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Suite à de nombreuses tractations avec notre représentant au MTQ et à la parution de notre communiqué de ce matin, je viens tout juste de recevoir le dernier rapport de situation du ministère qui se résume comme suit :

Nous n'avons pas encore l'autorisation de travailler ou circuler en sentiers mais l'approbation est imminente. Dans les faits, tous les intervenants sont d'accord avec notre plan de déconfinement mais afin d'être officialisé, il reste un document à signer. Ce dernier transige présentement entre deux ministères et devrait être complété dans les heures qui suivent ou tout au moins pour le début de la semaine prochaine m'affirme M. Alain Généreux attaché au MTQ.

C'est donc avec un grand soulagement que la Fédération Québécoise des Clubs Quads accueille cette nouvelle et avertit tous ses clubs et leurs membres de se tenir prêts pour l'ouverture des sentiers à très court avis.

Les démarches que la Fédération a faite ces dernières semaines incluant la hausse de pression exercée ces dernières 24 heures auprès des divers paliers gouvernementaux ont contribuées à l'annonce de réouverture prochaine de cette importante activité pour les membres des clubs.

Ce plan de déconfinement soutenu par le Ministère des Transports du Québec, se fera de façon progressive et évoluera en fonction de la levée des restrictions de la santé publique selon les régions. Vous comprendrez que certains Clubs ne seront pas autorisés à ouvrir immédiatement puisqu'ils se retrouvent en zone rouge et que dans un premier temps, les utilisateurs devront limiter leur randonnées qu'à l'intérieur des limites de leurs clubs et cela en autant que leur adresse de domicile se situe à l'intérieur des limites du Club autorisé. Les guides explicatifs parviendront aux Clubs sous peu.

Afin d'assurer une réouverture sécuritaire pour tous les utilisateurs mais aussi pour suivre les directives de déconfinement imposées par le gouvernement, nous suivrons les trois phases présentées dans une planification soit :

1- Vérification de l'état des sentiers et des infrastructures

Permettre aux bénévoles, travailleurs, agents de sentiers de pouvoir effectuer l'entretien, l'inspection et la planification des travaux tout en respectant les mesures de distanciation recommandées.

2- Mise à niveau des sentiers et de ses infrastructures

Entreprendre les travaux d'urgence pour assurer la sécurité dans les sentiers avant leur ouverture.

3- Mise en place des nouvelles normes de circulation dans les sentiers

Répondre adéquatement aux attentes de la santé publique et assurer la sécurité des utilisateurs.

Comme mentionné précédemment et afin de soutenir les clubs et les utilisateurs à suivre les directives imposées, un guide complet, affiches et cartes régionales seront envoyées aux clubs par la Fédération dans les prochains jours. Pour que la réouverture soit un succès tout en respectant les nouvelles mesures pour les mois à venir, il sera primordial d'exercer de la patience et de la solidarité pour laisser le temps aux clubs d'organiser la mise à niveau des sentiers nécessaire pour une utilisation optimale et sécuritaire.

Nous vous remercions de votre collaboration, c'est ensemble que nous allons pouvoir reprendre notre activité. Nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site internet au www.fqcq.qc.ca et notre page Facebook https://www.facebook.com/fqcqquebequad/ pour suivre l'évolution de la situation.

Souhaitons-nous tous, une belle saison de quad, après ces quelques semaines de confinement, nous allons pouvoir nous réapproprier la nature et prendre l'air en respectant toujours les consignes de sécurité, pour n'avoir que du plaisir !

Pour la Fédération Québécoise des Clubs Quads

Réjean Blouin

Président

À propos de la FQCQ

La Fédération Québécoise des Clubs Quads est un organisme sans but lucratif fondée en 1985. Elle compte un regroupement de 112 clubs de quadistes, lesquels regroupent plus de 46 000 membres. La mission de la FQCQ, de ses clubs affiliés et de leurs 3 200 bénévoles est d'encadrer et de structurer la pratique sécuritaire du motoquad et de l'autoquad de façon à respecter la faune et l'environnement et de voir à une signalisation adéquate. La FQCQ fait également la promotion touristique internationale du réseau de sentiers provincial.

