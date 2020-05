Supremex annonce ses résultats pour le T1 2020





MONTRÉAL, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX: SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, annonce aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2020.

Faits saillants du premier trimestre de 2020 et évènements récents

Résultat net de 2,6 millions de dollars (ou 0,09 $ par action), en hausse comparativement au résultat net de 1,8 millions de dollars (ou 0,06 $ par action) enregistré au cours du premier trimestre de 2019.

Le BAIIA 1 s'est établi à 7,7 millions de dollars, une hausse de 1,3 millions de dollars comparativement au BAIIA de 6,4 millions de dollars pour le premier trimestre de 2019. Le BAIIA ajusté 1 s'est établi à 8,2 millions de dollars, une hausse de 1,7 millions de dollars comparativement au BAIIA ajusté de 6,5 millions de dollars pour le premier trimestre de 2019.

Produits des activités tirés du secteur Enveloppe en hausse de 10,3 %, atteignant 39,1 millions de dollars, comparativement aux produits du premier trimestre de 2019, qui atteignaient 35,5 millions de dollars.

Produits des activités tirés du secteur Emballage et produits spécialisés en baisse de 6,3 %, atteignant 13,3 millions de dollars, comparativement aux produits de 14,2 millions de dollars enregistrés au premier trimestre de 2019.

A conclu l'acquisition d'Enveloppe Royal le 18 février 2020, l'un des principaux fabricants et imprimeurs d'enveloppes, pour un prix d'achat total de 27,4 millions de dollars. Plan d'intégration exécuté comme prévu au moment de l'acquisition.

Embauche de Robert B. Young , un vétéran de l'industrie, au poste nouvellement créé de président de la division des produits d'emballage de Supremex pour stimuler la croissance future de ce secteur.

« Nous avons réalisé une solide performance globale au premier trimestre de 2020. La rentabilité s'est améliorée en raison des solides résultats d'exploitation de nos opérations d'enveloppes canadiennes incluant la récente acquisition d'Enveloppe Royal dans l'Est du Canada et de la croissance de notre plateforme d'enveloppes aux États-Unis, qui continue d'accroitre ses parts de marché. Le secteur des enveloppes demeure très rentable et il continue d'être un moteur essentiel pour notre rentabilité et la génération de flux de trésorerie, » a déclaré Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex. « Sur le plan des produits d'emballage, nous continuons d'améliorer nos opérations, d'augmenter nos ventes, et nous avons embauché récemment un cadre supérieur hautement expérimenté pour mener ce secteur vers une expansion rentable. »

« Nous avons connu une baisse des activités vers la fin du mois de mars cependant l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur nos opérations a eu une incidence limitée sur le premier trimestre de 2020. Dans l'ensemble, en avril, y compris les effets de la COVID-19, du déclin séculaire de l'enveloppe canadienne et de la croissance de l'enveloppe américaine, nous avons enregistré une baisse des revenus d'environ 20% sur notre secteur d'activités traditionnelles. En incluant les activités d'Enveloppe Royal, les ventes ont diminué d'environ 6% en avril. Le deuxième trimestre représentera un défi car la durée et l'ampleur de la pandémie ainsi que ses effets sur l'économie demeurent incertains. Par conséquent, nous avons adopté une approche très prudente pour gérer l'entreprise durant cette crise, en exerçant une gestion rigoureuse des dépenses variables, en préservant nos liquidités et en suspendant le dividende trimestriel afin de maintenir une saine situation financière. Nous disposons d'une offre diversifiée de produits et d'une clientèle variée, celle-ci comportant plusieurs entreprises qui fournissent des services essentiels. Toutes nos entreprises et tous nos marchés seront affectés différemment, et nous sommes déterminés à aider nos différents secteurs d'activité à traverser cette période de changement, » a dit M. Emerson. « Nous demeurons déterminer à préserver la santé et la sécurité de nos employés qui sont essentiels à notre capacité à fabriquer et à fournir à ces entreprises essentielles les produits dont elles ont besoin. Je suis extrêmement fier de leur dévouement et de leur travail acharné » a conclu Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex.

Aperçu du rendement au premier trimestre de 2020

Les produits des activités pour la période de trois mois close le 31 mars 2020 se sont établis à 52,4 millions de dollars, une augmentation de 5,6 % comparativement à ceux du premier trimestre de 2019, qui se chiffraient à 49,7 millions de dollars.

Les produits des activités tirés du secteur Enveloppe ont augmentés à 39,1 millions de dollars, une augmentation de 10,3 %, ou 3,6 millions de dollars, comparativement aux produits du premier trimestre de 2019.

Les produits des activités tirés du marché canadien des enveloppes se sont établis à 26,2 millions de dollars, une augmentation de 8,5%, ou 2,0 millions de dollars, comparativement aux produits du premier trimestre de 2019, qui se chiffraient à 24,2 millions de dollars. L'augmentation de 8,5 % du volume d'enveloppes au Canada est attribuable à l'apport généré par l'acquisition d'Enveloppe Royal, conclue le 18 février 2020, qui a atténué les effets du déclin de longue durée du marché des enveloppes sur ce secteur d'activité traditionnel de Supremex au Canada . Les prix de vente moyens sont restés comparables à ceux de la même période de l'exercice précédent. À titre de référence, les derniers résultats publiés par la Société canadienne des postes font état d'une diminution de 11,3 % du volume de courrier commercial au cours du troisième trimestre clos le 28 septembre 2019 2 .

Les produits des activités tirés du secteur des produits d'emballage et des produits spécialisés se sont établis à 13,3 millions de dollars, une baisse de 6,3%, ou 0,9 million de dollars, comparativement aux produits des activités du même trimestre en 2019. Les trois divisions de l'emballage ont connu une baisse de leurs produits, cette baisse étant plus marquée pour la division de carton plat, dont la croissance de la demande provenant de l'industrie pharmaceutique a été atténuée par une baisse de la demande de l'industrie des cosmétiques et des produits de beauté. Les produits des activités tirés des produits d'emballage et des produits spécialisés représentaient 25,3 % des produits des activités de la Société pour le trimestre, soit une baisse comparativement à 28,5 % pour la même période de l'exercice précédent.

Le BAIIA s'est établi à 7,7 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 mars 2020, comparativement à un BAIIA de 6,4 millions de dollars pour la même période en 2019, une augmentation de 19,3 %. Cette augmentation est principalement attribuable à une plus grande contribution de la plateforme canadienne des enveloppes et d'une diminution des frais de vente et d'administration. Le BAIIA ajusté s'est établi à 8,2 millions de dollars au premier trimestre de 2020, comparativement à 6,5 millions de dollars pour la même période en 2019. Les marges de BAIIA ajusté au premier trimestre de 2020 se sont établies à 15,7 % des produits des activités, comparativement à 13.0 % pour la même période en 2019.

Pour le secteur Enveloppe, le BAIIA ajusté s'est établi à 6,9 millions de dollars, soit une augmentation de 0,8 million de dollars comparativement à 6,1 millions de dollars au premier trimestre de 2019. La rentabilité opérationnelle des activités canadiennes des produits d'enveloppe s'est améliorée en raison de l'acquisition d'Enveloppe Royal, conclue le 18 février 2020. Cette acquisition, en plus des produits d'activités supplémentaires, a créé des synergies sur le plan de l'efficience opérationnelle et de l'approvisionnement. En termes de pourcentage des revenus sectoriels, le BAIIA ajusté provenant des activités des produits d'enveloppe a atteint 17,7 %, en hausse comparativement à 17,3 % pour la même période en 2019.

Pour le secteur Emballage et des produits spécialisés, le BAIIA ajusté est demeuré stable, à 1,3 million de dollars. Les gains d'efficacité opérationnelle dans le carton plat, ont compensé des inefficacités de production et une baisse des ventes pour la nouvelle usine Durabox ainsi qu'une baisse des ventes de produits pour le commerce électronique. En termes de pourcentage des revenus sectoriels, le BAIIA ajusté provenant des activités de produits d'emballage et de produits spécialisés a atteint 9,9 % comparativement à 8,9 % pour la même période en 2019.

Le solde de l'écart résulte d'améliorations principalement attribuables à un gain sur la conversion des devises au cours de la période de trois mois se terminant le 31 mars 2020, contre une perte au cours de la période comparable de 2019 et , dans une moindre mesure, à un ajustement positif de la valeur de marché des unités d'actions différées (UAD) enregistrées au cours de la période de trois mois se terminant le 31 mars 2020, contre un ajustement négatif au cours de la période comparable de 2019.

Le résultat net a atteint 2,6 millions de dollars (ou 0,09 $ par action) pour la période de trois mois close le 31 mars 2020, comparativement à 1,8 millions de dollars (ou 0,06 $ par action) pour le premier trimestre de 2019.

Des flux de trésorerie nets de 8,1 millions de dollars ont été générés par les activités d'exploitation au cours de la période de trois mois close le 31 mars 2020, comparativement à 3,0 millions de dollars pour la même période en 2019. Cette amélioration est principalement attribuable à la hausse du résultat net et une variation nette positive de la fluctuation des éléments du fonds de roulement.

Nomination de Robert B. Young au poste de président de la division Emballage

Le 15 mai 2020, la Société annonce la nomination de Robert B. Young au poste de président de la division des produits d'emballage de Supremex. M. Young possède plus de quarante ans d'expérience dans les secteurs de l'imprimerie, des communications numériques et de l'emballage, plus récemment à titre de vice-président exécutif des opérations de Pollard Banknote Limited. Il a auparavant occupé les postes de chef de la direction de Western Concord Manufacturing, de président de Transcontinental Direct et divers postes de direction et de vente chez Cenveo Inc. En sa qualité de président de la division des produits d'emballage de Supremex, un poste nouvellement créé, M. Young sera en charge de tirer parti de la plateforme de produits d'emballage de Supremex et de sa capacité de production pour gérer l'expansion de cette division de manière rentable.

Sommaire de la situation financière et des sources de financement

Compte tenu de la récente pandémie de la COVID-19, la Société prévoit que celle-ci va avoir des répercussions négatives sur les activités et les résultats financiers de la Société. Toutefois, au moment présent, la Société n'est pas en mesure d'estimer, de manière fiable, la durée et l'ampleur des répercussions économiques qui s'ensuivront. Bien qu'il n'y a pas eu un impact matériel sur la demande en mars, dans l'ensemble, en avril, y compris les effets de la COVID-19, du déclin séculaire de l'enveloppe canadienne et de la croissance de l'enveloppe américaine, la Société a enregistré une baisse des revenus d'environ 20% sur notre secteur d'activités traditionnelles. En incluant les activités d'Enveloppe Royal, les ventes ont diminué d'environ 6% en avril. Afin d'atténuer l'incidence de cette situation sur les activités et les résultats financiers de la Société, la direction exerce une gestion rigoureuse des dépenses variables et du fonds de roulement et elle a réduit toutes les dépenses en immobilisations qui ne sont pas indispensables. La Société est à un stade avancé de discussion avec ses prêteurs pour obtenir une clause restrictive du ratio dette / BAIIA plus favorable jusqu'à la fin de l'exercice 2020. De plus, le conseil d'administration de la Société a annoncé qu'il avait décidé de suspendre le dividende trimestriel jusqu'à nouvel ordre. Compte tenu des conditions de marché actuelles et anticipées et des projections de la direction, la Société prévoit disposer des liquidités suffisantes pour répondre à ses besoins actuellement prévus pour les douze prochains mois. Toutefois, ces projections sont intrinsèquement incertaines en raison de l'évolution de l'impact de la pandémie de la COVID-19.

Dividendes

La pratique antérieure de Supremex consistait à déclarer un dividende trimestriel. Les dividendes relèvent du conseil d'administration et peuvent varier, entre autres, en fonction des résultats de la Société, de ses besoins en capitaux, du respect des clauses restrictives de sa facilité de crédit garanti (la « convention de crédit ») et de la satisfaction des critères de solvabilité requise en vertu de la LCSA au titre de la déclaration de dividendes et des autres conditions en vigueur à ce moment. En raison de l'impact imprévisible de la pandémie de la COVID-19 et de ses possibles répercussions futures sur les résultats de la Société et les liquidités disponibles, le conseil d'administration de Supremex a annoncé qu'il avait décidé de suspendre le dividende trimestriel jusqu'à nouvel ordre.

Mesures de rendement non conformes aux IFRS

Rapprochement du résultat net et du BAIIA ajusté

(en milliers de dollars)



Périodes de trois mois

closes le 31 mars

2020 2019 Résultat net 2 588 1 808 Impôts sur le résultat 1 055 672 Frais de financement, net 877 833 Amortissement des immobilisations corporelles 1 189 1 409 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 1 269 1 173 Amortissement des immobilisations incorporelles 708 546 BAIIA(1) 7 686 6 441 Ajustement de valeur sur stocks acquis 555 -- Perte à la cession d'immobilisations corporelles -- 36 BAIIA ajusté(1) 8 241 6 477 Marge du BAIIA ajusté (%) 15,7% 13,0% (1) Se reporter à la définition du BAIIA et du BAIIA ajusté dans la section des mesures non conformes aux IFRS

Mesures non conformes aux IFRS : Définition du BAIIA et du BAIIA ajusté

Les références au « BAIIA » désignent le résultat avant frais de financement, impôts sur le résultat, amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre de droits d'utilisation et des immobilisations incorporelles. Les références au « BAIIA ajusté » correspondent au BAIIA ajusté pour retirer les éléments significatifs qui ne font pas partis du cours normal des activités. Ces éléments significatifs incluent, entre autres, la charge de dépréciation des actifs, les dépenses de restructuration, les dépenses pour rémunération éventuelle liée à certains regroupements d'entreprises, les frais de démarrage d'une nouvelle installation, l'ajustement de valeur des stocks acquis et les pertes (gains) sur disposition d'immobilisations corporelles et d'actifs au titre de droits d'utilisation. Supremex est d'avis que le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures couramment utilisées par les lecteurs d'états financiers afin d'évaluer la capacité d'une entreprise de générer des flux de trésorerie provenant de ses activités d'exploitation et d'acquitter ses charges financières. Le BAIIA ajusté permet aux lecteurs d'évaluer les résultats de la Société sans l'effet d'éléments non-récurrents, ce qui lui permet d'évaluer les activités courantes et de mieux évaluer la rentabilité opérationnelle de la Société par rapport à l'année précédente.

Le BAIIA et le BAIIA ajusté ne sont pas des mesures des résultats conforme aux IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Par conséquent, le BAIIA et le BAIIA ajusté peuvent ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres entités. Les investisseurs sont avisés que le BAIIA et le BAIIA ajusté ne doivent pas être considérés comme des mesures de remplacement du résultat net établi selon les IFRS comme indicateur du rendement de la Société.

Détails concernant l'assemblée annuelle des actionnaires :

L'assemblée annuelle des actionnaires de Supremex sera tenue le vendredi 15 mai 2020 à 11h00 (heure de l'Est), au siège social de la Société situé au 7213, rue Cordner, LaSalle, Québec.

Dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19 et des directives gouvernementales strictes concernant les mesures de distanciation sociale, aucun administrateur ou dirigeant de Supremex ne sera présent à l'assemblée annuelle, sauf si requis pour le bon déroulement de l'assemblée. Également, la Société limitera l'admission à l'assemblée dans la mesure du possible et, à ce titre, n'admettra que les actionnaires et les fondés de pouvoir sur le lieu de l'assemblée. De plus, la Société peut être tenue de refuser l'accès au lieu de réunion à tous les actionnaires si cela est jugé nécessaire ou approprié conformément à toute recommandation, directive, décret ou ordonnance de toute autorité gouvernementale applicable.

Diffusion en direct de l'assemblée, de la présentation de l'équipe de direction et de la téléconférence pour discuter des résultats financiers du premier trimestre :

Les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée annuelle des actionnaires via webdiffusion à partir du site Web de la Société à l'adresse www.supremex.com, dans la section Investisseurs, sous « Web diffusion », et par téléconférence en suivant les instructions ci-dessous. L'assemblée sera suivie d'une présentation des résultats de l'année 2019 par la direction, du premier trimestre de l'exercice 2020 et des événements récents.

À la suite de cette présentation, les actionnaires, les fondés de pouvoir dûment nommés (et inscrits auprès de Computershare) et les analystes seront en mesure de poser des questions à la direction par téléconférence en suivant les instructions ci-dessous. Afin d'être autorisés à poser des questions, les actionnaires devront s'identifier par le biais d'un numéro de contrôle à 15 chiffres (imprimé sur le formulaire de procuration ou d'instruction de vote) et les fondés de pouvoirs dûment nommés (et inscrits auprès de Computershare) devront également s'identifier. Veuillez noter que les actionnaires ne seront pas en mesure de voter à l'assemblée via webdiffusion ni par téléconférence.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, notamment des énoncés concernant le BAIIA, le BAIIA ajusté et le rendement futur de Supremex et des énoncés semblables ou de l'information sur les circonstances, les attentes, le rendement et les résultats futurs prévus. Les informations prospectives peuvent contenir des expressions comme prévoir, présumer, croire, devoir, viser, avoir l'intention de, s'attendre à, pouvoir, entendre et chercher à, éventuellement employées au futur ou au conditionnel. Ces informations ont trait aux évènements futurs ou au rendement futur et reflètent les hypothèses, attentes et estimations actuelles de la direction à propos de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives et des occasions futures de l'entreprise, de la conjoncture économique canadienne et de la capacité de l'entreprise d'attirer et de conserver des clients. L'information prospective est fondée sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction ainsi que sur l'information disponible pour Supremex à la date du présent communiqué. Ces hypothèses, attentes et estimations sont abordées tout au long du rapport de gestion pour le trimestre se terminant le 31 mars 2020. Supremex met e garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se réaliser et que les conditions économiques actuelles, y compris toute l'incertitude actuelle résultant de la crise sanitaire de la COVID-19 et de ses répercussions plus larges sur l'économie mondiale, rendent ces hypothèses, bien que jugées raisonnables au moment où elles ont été faites, sujettes à une plus grande incertitude.

Les informations prospectives sont assujetties à certains risques et à certaines incertitudes. Elles ne devraient pas être lues comme étant des garanties de résultats ou de rendement futurs et les résultats réels pourraient différer de manière importante des conclusions, des prévisions ou des projections énoncées dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : crise sanitaire mondiale, les cycles économiques, la diminution de la consommation d'enveloppes, l'augmentation de la concurrence, croissance par acquisition, la dépendance sur le personnel clé, l'augmentation du coût des matières premières, la fluctuation des taux de change, les inquiétudes concernant la protection de l'environnement, la disponibilité de fonds, les risques de crédit liés aux créances clients, la fluctuation des taux d'intérêt, le risque potentiel de litige, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, la cyber-sécurité et la protection de données, aucune garantie de payer des dividendes et les paiements en espèces antérieurs. En outre, les risques et incertitudes découlant de la pandémie de la COVID-19 qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux attendus comprennent, sans s'y limiter : les mesures gouvernementales potentielles, les changements de comportement et de demande des consommateurs, les changements des exigences des clients, les perturbations des fournisseurs et de la chaîne d'approvisionnement de la Société, la disponibilité du personnel et l'incertitude quant à l'étendue et à la durée de la pandémie. Ces risques et incertitudes sont abordés tout au long du rapport de gestion pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019 et dans la notice annuelle de la Société datée du 30 mars 2020, notamment à la rubrique « Facteurs de risque » de ces deux documents. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs ou les informations prospectives se concrétiseront. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations prospectives, sauf s'ils sont tenus de le faire en vertu des lois applicables en matière de valeurs mobilières. La Société décline expressément toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

Le rapport de gestion et les états financiers sont accessibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de Supremex.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor. Supremex compte 13 installations réparties dans six provinces au Canada et trois installations aux États-Unis, et emploie environ 935 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits de papier et d'emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, de distributeurs, d'organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions. Pour plus d'information, visitez www.supremex.com.

