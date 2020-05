Investissements en infrastructures : « Une excellente décision pour stimuler l'économie de l'ensemble des régions du Québec », selon le CPQ





MONTRÉAL, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) a pris acte de l'annonce faite par le gouvernement du Québec sur les investissements en infrastructures partout au Québec. Le gouvernement devance le démarrage de plusieurs projets du Plan québécois des infrastructures (PQI) totalisant une valeur de près de 3 milliards de dollars.

« Ayant fait la proposition à plusieurs reprises de devancer les investissements prévus dans le PQI, le CPQ est satisfait de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement du Québec », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ. « Bien qu'il ne s'agisse pas ici de nouvelles enveloppes, mais de sommes qui étaient déjà prévues, cette décision était vitale pour stimuler l'économie de l'ensemble des régions du Québec dans le contexte actuel et pour améliorer la productivité et la compétitivité du Québec à plus long terme. »

Plusieurs projets d'infrastructure dans différents secteurs économiques étaient déjà cruciaux avant le début de la crise. C'est notamment le cas des investissements dans la construction, la santé ou le transport en commun. Ainsi, le démarrage hâtif de ces projets permet non seulement de stimuler la relance économique dans un moment où c'est plus que nécessaire, mais vient répondre à des besoins de base de notre société.

