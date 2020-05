Tout savoir sur votre chat et votre chien en pandémie de COVID-19





Proposition d'entrevue

MONTRÉAL, le 12 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Québec compte plus de 3 millions de chiens et de chats, et ces animaux sont présents dans la moitié des ménages.

Il va sans dire que les nombreuses contraintes associées à la pandémie actuelle génèrent bien des questionnements chez les propriétaires d'animaux de compagnie.

Dre Caroline de Jaham est dermatologue vétérinaire et PDG des trois Centres vétérinaires DMV. Les Centres vétérinaires DMV sont les seuls centres de référence 100 % Québécois qui offrent 25 services spécialisés et urgences 24/7 sur l'ile, la Rive-Sud et la Rive-Nord de Montréal.

Dre Caroline de Jaham est à la disposition de vos lecteurs et auditeurs pour aborder les multiples questions que soulève la situation actuelle pour les chiens et les chats (et tout autre animal de compagnie !).

Parmi les sujets pouvant être abordés en entrevue :

Les questions à vous poser avant d'envisager de vous rendre à l'urgence vétérinaire

Trucs et astuces pour le soin de votre animal à la maison

Les chiens et chats, vecteurs de la COVID-19 ?

Comment observer votre animal pour voir s'il présente des symptômes

Quoi faire avec votre animal si vous êtes affecté(e) ?

Comment se dérouleront dorénavant vos prochaines visites chez le vétérinaire ?

Caroline de Jaham, m.v, Msc, Dip ACVD

Dre de Jaham est PDG des Centres vétérinaires DMV depuis 2016, après avoir occupé le poste de directrice générale depuis 2011.

Diplômée de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal en 1992, Dre de Jaham a complété son internat à l'Université de Washington, puis une résidence et une maîtrise en Sciences cliniques en dermatologie, de retour à l'Université de Montréal. Elle est diplômée du prestigieux Collège américain de dermatologie. Elle était présidente de l'Académie canadienne de la dermatologie vétérinaire de 2008 à 2012 et professeure associée à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal depuis 2009.

Caroline a suivi le programme élite de l'École d'Entrepreneurship (2013-2015). Elle est également un des membres fondateurs du Réseau Passionimo lancé en 2014. Dre Caroline de Jaham est socio-animalement impliquée, elle a présidé l'organisme à but non lucratif ANIMA-Québec de 2010 à 2019 et siège au Conseil d'administration de l'AMVQ depuis 2013 et au comité des spécialistes de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec.

Pour plus d'information, visitez le www.centredmv.com

SOURCE Centres vétérinaires DMV

Communiqué envoyé le 12 mai 2020 à 07:00 et diffusé par :