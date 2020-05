Placements CI annonce le lancement de trois mandats gérés par DoubleLine Capital de Jeffrey Gundlach, l'un des principaux gestionnaires de titres à revenu fixe du monde





TORONTO, le 12 mai 2020 /CNW/ - Placements CI (« CI ») a annoncé aujourd'hui le lancement des Fonds CI DoubleLine - trois nouveaux mandats de titres de revenu qui seront sous-conseillés par DoubleLine Capital LP (« DoubleLine ») et Jeffrey Gundlach, le légendaire « Roi des obligations ». Les trois mandats sont offerts sous forme de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse (FNB), ces derniers commençant à se négocier dès aujourd'hui à la Bourse de Toronto.

M. Gundlach et l'équipe de DoubleLine se sont forgé une réputation mondiale d'excellents gestionnaires de titres de revenu en raison de leur rendement constant à long terme. En partenariat avec CI, DoubleLine propose désormais trois de ses stratégies de revenu aux investisseurs canadiens, y compris sa stratégie vedette d'obligations à rendement total.

Voici la liste des nouveaux fonds, les symboles des séries FNB à la TSX et les objectifs de placement:

Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (série FNB couverte en $ CA, CDLB; série FNB en $ US, CDLB.U; série FNB non couverte en $ CA, CDLB.B) - cherche à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des placements titrisés et d'autres titres à revenu fixe émis par le gouvernement des États-Unis ou d'autres émetteurs.





(série FNB couverte en $ CA, CDLB; série FNB en $ US, CDLB.U; série FNB non couverte en $ CA, CDLB.B) - cherche à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des placements titrisés et d'autres titres à revenu fixe émis par le gouvernement des États-Unis ou d'autres émetteurs. Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine (série FNB couverte en $ CA, CCOR; série FNB en $ US, CCOR.U; série FNB non couverte en $ CA, CCOR.B) - cherche à maximiser le revenu courant et le rendement total en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe de toutes échéances choisis dans l'univers mondial des titres à revenu fixe.





(série FNB couverte en $ CA, CCOR; série FNB en $ US, CCOR.U; série FNB non couverte en $ CA, CCOR.B) - cherche à maximiser le revenu courant et le rendement total en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe de toutes échéances choisis dans l'univers mondial des titres à revenu fixe. Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine (série FNB couverte en $ CA, CINC; série FNB en $ US, CINC.U; série FNB non couverte en $ CA, CINC.B) - cherche à maximiser le rendement total en investissant principalement dans une combinaison d'actifs titrisés et d'autres titres productifs de revenu assortis de caractéristiques variées, choisis en fonction de leur potentiel de production d'un niveau élevé de revenu courant et/ou de plus-value du capital.

Les parts des fonds communs de placement sont offertes en dollars américains, en dollars canadiens et en version couverte en dollars canadiens dans chacune des séries A, F, P et I.

« Nous sommes ravis de mettre à la disposition des investisseurs canadiens la vaste compétence et les stratégies éprouvées de l'un des gestionnaires d'actifs les plus influents et les plus performants du monde, indique Kurt MacAlpine, chef de la direction de Financière CI, société mère de CI. Les fonds CI DoubleLine arrivent à point nommé, au moment où de nombreux investisseurs sont à la recherche de placements moins volatils pour faire fructifier leur argent. Ces mandats, gérés activement par une équipe de spécialistes chevronnés des titres à revenu fixe, constituent d'excellents placements de revenu de base. »

En offrant ces mandats sous forme de fonds communs de placement et de FNB, CI est fidèle à son approche visant à rendre ses capacités de placement accessibles dans diverses structures afin de donner plus de latitude à ses clients. Les nouveaux fonds s'ajoutent à la vaste gamme des produits de CI dans les titres à revenu fixe, catégorie d'actif dans laquelle la société est déjà un chef de file au Canada, avec un actif sous gestion d'environ 40 milliards de dollars.

« Les fonds CI DoubleLine viennent renforcer notre large éventail de mandats de revenu, en plus de proposer des choix intéressants aux investisseurs mal à l'aise avec la volatilité des marchés boursiers, souligne M. MacAlpine. Ils répondent également au besoin croissant de solutions de revenu de grande qualité, au moment où de plus en plus de Canadiens se préparent à prendre leur retraite ou viennent de le faire. »

M. Gundlach est chef de la direction et chef des placements de DoubleLine, dont le siège social est situé à Los Angeles. Plusieurs décennies de succès dans les placements à revenu fixe lui ont valu le surnom de « Roi des obligations ». À peine plus de dix ans après sa fondation en 2009, DoubleLine gère un actif de plus de 150 milliards de dollars américains. Entre autres distinctions, M. Gundlach a été intronisé au Temple de la renommée de la FIASI en 2017, a figuré au palmarès des 50 personnalités les plus influentes du magazine Bloomberg Markets en 2012, 2015 et 2016, et s'est vu décerner le titre de gestionnaire d'actifs de l'année par Institutional Investor en 2013.

DoubleLine a reçu le prix « Asset Management and Servicing Winner, Fixed Income - Core Plus Fixed Income » de Chief Investment Officer Magazine en 20181; le prix « Institutional Investor of the Year » de Risk Magazine pour sa stratégie Shiller Enhanced CAPE® en 20162; et le prix « U.S. Fixed Income - Mortgage Backed Securities » d'Institutional Investor en 2013, 2014 et 20163.

À propos de DoubleLine Capital

DoubleLine est une société de gestion d'actifs indépendante et détenue par ses employés, qui gère des actifs combinés de plus de 150 milliards de dollars américains investis dans une vaste gamme de stratégies de placement (au 31 décembre 2019). En moyenne, les gestionnaires de titres à revenu fixe de la société comptent 23 ans d'expérience dans le secteur et travaillent ensemble depuis 17 ans.

À propos de Placements CI

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société indépendante qui offre des services de conseil en matière de gestion mondiale d'actifs et de patrimoine dont les actifs rapportant des commissions s'élevaient à 166,3 milliards de dollars au 30 avril 2020.

1. Chief Investment Officer Magazine, Asset Management and Servicing Winner - Fixed Income/Credit : Les chefs des placements sont invités à proposer des candidatures dans le site web de CIO Magazine. L'équipe du magazine fait des recherches sur les candidats, notamment auprès de propriétaires d'actifs dans la communauté. Elle dresse une liste de finalistes, à partir de laquelle elle choisit un lauréat en fonction des recommandations des chefs des placements.

2. Risk Magazine, Institutional Investor of the Year : Les banques et autres fournisseurs de services sont invités à nommer des investisseurs qui ont réalisé d'importants gains en ayant recours à des dérivés structurés, qui peuvent démontrer des pratiques exemplaires en gestion du risque en ayant recours à des structures novatrices, ou qui ont exécuté une opération novatrice.

3. Institutional Investor, U.S. Fixed Income - Mortgage Backed Securities : Les lauréats sont choisis par l'équipe de rédaction du magazine Institutional Investor en fonction de leurs connaissances du marché, des données sur leurs rendements et d'autres informations reçues du secteur lors d'un appel public de mises en candidature.

Les placements dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des renseignements importants sur les fonds communs de placement et les FNB figurent dans leurs prospectus respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB à la TSX. Si les parts sont achetées ou vendues à la TSX, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative du moment lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative du moment lorsqu'ils les vendent.



