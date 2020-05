Un financement collaboratif qui mise sur un projet prometteur en syndrôme de Netherton du Sinai Health





TORONTO, 12 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fonds AmorChem II sec (AmorChem), le groupe « Toronto Innovation Acceleration Partners » (TIAP) et Evotec SE sont heureux d'annoncer le déploiement d'un financement de 1,75M$ dans un projet de découverte de médicament pour traiter le syndrôme de Netherton, une maladie dermatologique rare dont souffre un nouveau-né sur 200 000 mondialement.



Le projet est issu d'une collaboration entre des chercheurs du « Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute » (LTRI) du Sinai Health, à Toronto, Canada. Ces chercheurs se sont penchés sur le rôle critique d'une famille de protéines nommées kallicréines dans le développement du syndrôme de Netherton et d'autres maladies inflammatoires de la peau. C'est en 2018 que TIAP et Evotec ont commencé à s'investir dans le projet à travers leur LAB150, une plateforme d'accélération de découverte de médicaments dont le but est d'apporter un soutien financier, de l'expertise en chimie médicinale, en gestion de projets ainsi qu'en développement des affaires à des projets prometteurs comme celui-ci.

Ce nouveau financement, auquel s'est joint AmorChem pour arriver à un total de 1,75M$, permettra de compléter des travaux pré-cliniques importants qui serviront à optimiser une molécule candidate ciblant la kallicréine. L'objectif est d'atteindre l'étape des travaux menant au début des études cliniques d'ici 2021.

Selon le maître d'oeuvre du projet, Dr. Ioannis Prassas du LTRI, une approche visant les kallicréines offre un très grand potentiel pour le traitement du syndrôme de Netherton et de la dermatite inflammatoire atopique. « L'identification des kallicréines exprimées dans la peau comme contributeur majeur dans la pathologie de diverses maladies inflammatoires dermatologiques crée une opportunité très attrayante pour les molécules capables d'en affecter l'action » explique le Dr. Prassas.

Le Dr. Ioannis Prassas travaille depuis de nombreuses années avec ses collègues du LTRI, le Dr. Eleftherios Diamandis et Antonius Soosaipillai, à comprendre la fonction des kallicréines dans les tissus sains et dans les tissus affectés. Ils ont pu par leurs travaux démontrer qu'une activation excessive des kallicréines dans les couches externes de la peau joue un rôle central dans le développement des maladies inflammatoires de la peau. À travers le monde, entre 2 et 5% de la population et jusqu'à 30% des nouveaux-nés souffrent de maladies inflammatoires de la peau.

Le Dr. Diamandis, un expert mondialement reconnu pour ses travaux sur les kallicréines, ajoute : « Il est très satisfaisant de voir que toutes les connaissances que nous avons pu générer sur les kallicréines seront maintenant utilisées afin de développer des médicaments. Nous sommes ravis de travailler avec TIAP, Evotec et AmorChem. »

« La validation biologique convaincante et le niveau d'avancement du projet s'alignent très bien avec nos critères d'investissement. Nous avons été attirés par la qualité du travail orchestré par le laboratoire de Dr. Diamandis en collaboration avec LAB150 et, ayant eu du succès par le passé avec des projets en maladies orphelines, nous n'avons pas hésité à nous engager à nouveau dans cette voie » explique Kevin McBride, associé et chef de la direction scientifique chez AmorChem. Inès Holzbaur, associée principale chez AmorChem, ajoute : « Nous sommes d'avis que notre expertise en investissement précoce saura profiter à ce projet et nous avons très hâte de travailler avec nos trois nouveaux partenaires afin de commercialiser avec succès le projet. »

« Nous sommes très satisfaits de voir que l'initiative LAB150 atteint ses objectifs en avançant des projets académiques innovateurs jusqu'au point où ils peuvent intéresser de manière substantielle des groupes de capital de risque tel qu'AmorChem. L'engagement financier ainsi que l'expertise mis à la disposition du projet lui permettront de continuer à avancer de manière convaincante dans la voie qui mènera à un médicament capable de soulager significativement les patients. Cette expérience démontre aussi l'importance de travailler de concert avec des groupes partageant la même vision afin de transformer l'innovation canadienne en compagnies porteuses » explique Parimal Nathwani, président et PDG de TIAP.

« Le progrès accompli dans ce projet du LAB150 marque une étape importante dans la transformation de ce concept scientifique avant-gardiste en médicament disponible pour des patients qui éprouvent un besoin urgent. La capacité à trouver un financement externe pour poursuivre ces travaux supporte notre thèse initiale qu'il est possible de transformer des projets académiques en projets commercialement intéressants grâce à notre modèle BRIDGE. Nous sommes d'ailleurs très heureux de continuer à y apporter notre soutien opérationnel » conclut Dr. Werner Lanthaler, PDG d'Evotec.

À propos d'AmorChem

AmorChem ( www.amorchem.com ) est un leader du capital de risque de démarrage lancé en 2011 et situé à Montréal. En tant qu'expert, le fonds utilise sa profonde compréhension de la science fondamentale pour dévoiler son potentiel thérapeutique et concentre son savoir-faire en recherche translationnelle dans l'accélération de la découverte et du développement de médicaments couvrant un large spectre de maladies. Le fonds capitalise également sur son expertise en capital de risque, de même que sur son expérience entrepreneuriale, afin de faire jaillir les premières étincelles de la création d'entreprises, et les façonne en collaboration avec ses partenaires pour qu'elles forment la prochaine génération de compagnies de biotechnologie. Doté d'un capital dépassant les 85M$, AmorChem a financé plus de 30 projets universitaires et démarré plusieurs compagnies de biotechnologie à partir des fruits de cette recherche innovante.

Elizabeth Douville, Ph.D. Inès Holzbaur, Ph.D. Fondatrice et associée directrice Fondatrice et associée directrice T: 514-849-6358 T: 514-849-7454 E : elizabeth@amorchem.com E : ines@amorchem.com

À propos de TIAP

TIAP est l'un des principaux fournisseurs d'expertise de commercialisation, de financement de stade précoce et de réalisation de partenariats avec l'industrie et les investisseurs privés dans le domaine des sciences de la vie. TIAP est une organisation de membre dont font partie 14 institutions ? incluant l'Université de Toronto et ses hôpitaux d'enseignement affiliés ? ayant comme mission de propulser la commercialisation de leurs découvertes scientifiques les plus prometteuses. Le portefeuille actif de TIAP comprend des actifs de stade précoce ainsi que plus de 60 compagnies opérant dans des secteurs comme les thérapeutiques, les appareils médicaux et la santé digitale/intelligence artificielle. Les compagnies ont levé plus de 500M$ d'investisseurs canadiens et étrangers et créé plus de 1000 emplois directs. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.tiap.ca et nous suivre sur Twitter @TIAPToronto, ou contacter :

Susanne Staer

Gestionnaire

Communications et Affaires corporatives

sstaer@tiap.ca

À propos d'Evotec SE

Evotec est une alliance de découverte du médicament et une compagnie de développement par voie de partenariats qui se focalise sur des approches innovantes qui ont le potentiel de progresser rapidement, et ce, en collaboration avec des sociétés pharmaceutiques, des compagnies de biotech, des institutions académiques, des groupes de patients et des fonds de capital de risque. Nous opérons à l'échelle mondiale et nos 3 000 employés fournissent des solutions de découverte et de développement du médicament de la plus haute qualité. Nous couvrons toutes les activités de la cible à la clinique afin de satisfaire les besoins de l'industrie autant au chapitre de l'innovation que de l'efficacité dans le développement de médicaments (EVT Execute). La compagnie s'est bâti une position unique en formant une équipe d'experts scientifiques de premier niveau, en intégrant des technologies à la fine pointe ainsi qu'en combinant une expérience et une expertise substantielle dans des domaines thérapeutiques clés tels que les maladies neuronales, le diabète et ses complications, la douleur et l'inflammation, l'oncologie, les maladies infectieuses, les maladies respiratoires, la fibrose, les maladies rares ainsi que la santé féminine. Evotec a créé, de cette manière, un pipeline de grande envergure d'environ 100 produits potentiels aux stades clinique, préclinique et de découverte (EVT Innovate). Evotec a, de plus, établi de multiples alliances à long terme avec des partenaires incluant Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB et autres. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.evotec.com et nous suivre sur Twitter @Evotec, ou contacter :

Gabriele Hansen

Vice-présidente senior

Communications corporatives, Relations avec les investisseurs et Marketing

Gabriele.Hansen@evotec.com ; +49(0)40.560.81-255

À propos du Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute

Le Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute (LTRI) est l'un des instituts de recherche biomédicale les plus réputés au monde, ayant propulsé des découvertes scientifiques depuis près de 35 ans. Nous jouons un rôle critique pour combler le vide entre la recherche et les thérapies destinées aux patients. L'essence de LTRI est de rassembler créativité et curiosité pour s'attaquer aux questions de recherches les plus cruciales de la médecine, établissant ainsi Sinai Health en tant que leader académique. LTRI se concentre sur l'avancement de notre compréhension collective de la biologie humaine. Nous explorons la fonction des cellules dans des contextes de santé comme de maladies afin d'élucider de nouvelles et meilleures façons de prévenir, diagnostiquer et traiter des maladies communes.

Amanda Ferguson

Gestionnaire, Relations publiques

Sinai Health Foundation

647-248-7434

Amanda.ferguson@sinaihealth.ca

Communiqué envoyé le 12 mai 2020 à 07:05 et diffusé par :