Le CPQ félicite Dominique Anglade





MONTRÉAL, le 12 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) tient à féliciter Dominique Anglade pour son accession au poste de cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ).

« Le CPQ félicite la députée libérale de Saint-Henri-Sainte-Anne, Dominique Anglade, qui devient la nouvelle cheffe du PLQ », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ. « Dans un contexte sans précédent, il s'agit d'un moment historique, car non seulement Mme Anglade devient la première femme à assumer ces fonctions pour cette formation politique, mais le PLQ pourra s'appuyer sur ses connaissances et sur son engagement pour participer activement à la relance de notre économie. »

Le CPQ tient également à remercier Pierre Arcand pour avoir assumé les fonctions de chef intérimaire au cours des derniers mois et souligne l'engagement d'Alexandre Cusson. Pour terminer, le CPQ rappelle qu'il reste disponible pour travailler avec l'ensemble des parties prenantes afin de poursuivre le dialogue social ainsi que la relance sécuritaire et durable de notre économie.

« Plus que jamais, nous devons travailler en collaboration, car c'est ensemble que nous allons passer au travers de cette crise. Les défis d'aujourd'hui et de demain sont très grands et nous sommes convaincus que l'Assemblée nationale ainsi que le Québec bénéficieront de l'arrivée de Dominique Anglade à la tête du PLQ » conclut M. Dorval.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70?000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

