SmartStream renforce sa présence en Asie avec la nomination de Victoria Harverson





SmartStream Technologies, le fournisseur de solutions de gestion de durée de vie des transactions financières (Transaction Lifecycle Management, TLM®), a renforcé sa présence en Asie du Sud-Est et à Hong Kong avec la nomination de Victoria Harverson. Avec ce rôle de direction, elle rejoint l'équipe de vente du siège régional, basé à Singapour, où elle rendra compte à Radha Pillay, responsable des ventes de la région APAC.

Grâce aux progrès de l'intelligence artificielle et des technologies d'apprentissage automatique de SmartStream ainsi qu'au déploiement rapide des nouvelles solutions dans le cloud ou sous forme de services gérés, les clients de la région peuvent désormais profiter des avantages apportés à leurs opérations de middle-office et de back-office. Victoria travaillera avec l'équipe locale pour mettre en oeuvre les bonnes pratiques de gestion des comptes. Elle aura également pour responsabilité de favoriser de nouvelles opportunités pour encourager la clientèle asiatique à adopter les stratégies numériques.

Avant de rejoindre SmartStream, Victoria travaillait chez Duco, où elle était directrice du développement commercial et responsable des ventes de la région APAC. Avec plus de 10 ans d'expérience dans l'offre de solutions d'entreprise aux grandes banques et aux institutions buy-side du monde entier, Victoria dispose d'une grande expertise et de relations avec de nombreuses institutions financières de premier plan.

Au sujet de l'embauche de Victoria, Radha Pillay, responsable des ventes de la région APAC, a commenté : « SmartStream est reconnue comme étant une entreprise très innovante. Comme pour toutes nos solutions, nous nous engageons à être aux côtés de nos clients pour les aider dans leur parcours de numérisation et d'automatisation. Victoria est une professionnelle de vente chevronnée et, avec toute son expertise, elle sera un atout précieux pour notre équipe. »

Victoria a ajouté : « Je suis heureuse de rejoindre une équipe aussi expérimentée, avec sa connaissance approfondie de la technologie des opérations dans les services financiers et son éventail aussi large de solutions d'entreprise pour les appuyer. Dans un monde en constante évolution, il sera plus important que jamais de s'adapter et d'innover en plus d'offrir les solutions les plus fiables et les plus évolutives possible. Je me réjouis d'aider SmartStream à renforcer sa position de leader sur le marché et à passer à la vitesse supérieure avec ses clients. »

Communiqué envoyé le 12 mai 2020 à 01:35 et diffusé par :