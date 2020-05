L'Alliance pour en finir avec les déchets plastiques s'associe avec la Fondation ASASE





L'Alliance pour en finir avec les déchets plastiques (l'Alliance) a annoncé aujourd'hui un partenariat avec la Fondation ASASE afin de soutenir les femmes entrepreneures qui travaillent à réduire les déchets plastiques dans la collectivité. Intitulée Closing the Loop (Fermer la boucle), l'initiative utilise un modèle d'économie circulaire pour permettre aux collectivités locales d'exploiter les déchets plastiques rejetés en les collectant, en les retraitant et en les revendant.

Closing the Loop amorce le soutien de l'Alliance aux projets basés en Afrique. ASASE l'avait lancée une première fois en 2018 pour fournir des capitaux d'amorçage afin d'équiper une usine de retraitement des déchets plastiques et d'offrir une formation en gestion technique et commerciale aux femmes entrepreneures qui gèrent l'usine de recyclage à but lucratif. Au cours des douze premiers mois, le projet a créé huit emplois dans la collectivité et converti 35 tonnes (métriques) de plastique à partir des déchets. En s'associant à l'Alliance, l'usine va augmenter sa capacité de retraitement, convertir 2000 tonnes (métriques) de déchets plastiques par an et créer encore plus d'emplois.

« Une des conditions essentielles pour en finir avec les déchets plastiques dans l'environnement est le bénéfice durable que cela procurera au bien-être des collectivités locales. Notre partenariat avec ASASE est particulièrement significatif car Closing the Loop est la bonne étape vers un modèle d'économie circulaire. L'initiative profite directement à ceux qui vivent dans des zones n'ayant pas accès aux systèmes de collecte et de tri des déchets plastiques. Action simple mais évolutive, cette initiative soutient le rôle dynamique des Ghanéennes qui incitent des collectivités à mettre fin aux déchets plastiques dans l'environnement », a déclaré Jacob Duer, chef de la direction et PDG de l'Alliance pour en finir avec les déchets plastiques.

« Ce que nous apprécions le plus dans notre partenariat avec l'Alliance pour en finir avec les déchets plastiques, c'est l'accès à l'expertise en gestion des déchets, que nous pouvons dès à présent mettre en oeuvre dans notre projet, car cela renforce efficacement l'impact du financement que nous fournit l'Alliance », a ajouté Dana Mosora, fondatrice et directrice générale de la Fondation ASASE.

Le partenariat a également ouvert la possibilité de mobiliser l'expertise d'un partenaire académique, l'Institut fédéral suisse de technologie, dans les domaines du développement de nouvelles applications sur le marché final et de la conception d'un nouveau système de financement pour gérer les déchets plastiques au Ghana.

L'usine de recyclage traite une gamme de déchets plastiques allant des sachets d'eau (LDPE) aux bouteilles de shampoing et de détergent (HDPE) et aux grands réservoirs d'huile de cuisson (HDPE), les transformant en matières broyées. Ces matières sont ensuite vendues à des recycleurs pour fabriquer des articles tels que des dalles de pavement, des profilés de construction, des cuvettes et des revêtements, dont la plupart réintègrent la collectivité.

À propos :

L'Alliance pour en finir avec les déchets plastiques est une organisation à but non lucratif réunissant l'industrie, le gouvernement, les collectivités et la société civile dans la lutte pour mettre fin aux déchets plastiques.

La Fondation ASASE permet aux femmes entrepreneures ghanéennes de jouer un rôle clé dans l'exploitation des déchets plastiques d'Accra au profit de leurs propres collectivités.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 mai 2020 à 16:05 et diffusé par :