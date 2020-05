Veritiv obtient les droits de distribution exclusifs au Canada du carton couché de la division Chine d'Asia Pulp & Paper





ATLANTA, 11 mai 2020 /CNW/ - Veritiv Corporation (NYSE : VRTV), l'un des principaux fournisseurs de solutions d'impression et papetières, a annoncé aujourd'hui que sa division canadienne, Veritiv Canada Inc., sera le distributeur exclusif au Canada du carton couché d'Asia Pulp & Paper en provenance de Chine.

Cette alliance confère à Veritiv les droits de marketing, de vente et de distribution exclusifs au Canada des cartons couchés d'APP en provenance de Chine. Ce type de papier, de toute la gamme, est généralement utilisé pour les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les emballages alimentaires, les présentoirs de points de vente, les cartes de voeux, les publipostages et les applications marketing.

« Cette alliance nous permet de conjuguer les produits carton couché d'APP, à la pointe du secteur, et sa force mondiale, avec notre expertise commerciale, notre capacité d'entreposage et nos relations d'approvisionnement », a déclaré Dan Watkoske, directeur général adjoint, Impression, chez Veritiv. « Cette nouvelle, qui s'ajoute à l'annonce faite l'année dernière concernant la distribution de feuilles couchées, se traduira par un véritable avantage à l'endroit des clients du secteur de l'impression dans tout le pays. »

Les clients au Canada qui souhaitent commander les produits carton couché d'Asia Pulp & Paper en provenance de Chine sont invités à communiquer avec leur représentant Veritiv.

À propos de Veritiv

Veritiv Corporation (NYSE : VRTV), établie à Atlanta, en Géorgie, une société Fortune 500®, est l'un des principaux distributeurs interentreprises nord-américains de produits et services d'emballage, d'installation, d'impression et d'édition, ainsi qu'un fournisseur de solutions logistiques et de gestion de la chaîne logistique. Au service des clients dans un large éventail de secteurs, la société dispose non seulement de centres de distribution aux États-Unis, au Canada et au Mexique mais aussi d'une équipe dont les membres s'emploient à favoriser la réussite de ses clients. Pour en savoir plus sur Veritiv et ses secteurs d'activité, rendez-vous sur www.veritivcorp.com .

À propos d'APP Sinar Mas

APP Sinar Mas (APP) est un nom commercial d'un groupe d'entreprises fabriquant de pâtes et papiers en Indonésie et en Chine. En accord avec sa mission, APP fournit des produits de qualité répondant à la demande mondiale croissante de papier-mouchoir, d'emballage et de papier, sa capacité totale -- pâte, papier, produits d'emballage et capacité de transformation -- dépassant 19 millions de tonnes par an. Tous les jours, les produits d'APP se retrouvent entre les mains des consommateurs du monde entier, sous diverses marques ou enseignes personnalisées. Au coeur des opérations d'APP se placent l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement et l'engagement envers la Feuille de route pour le développement durable, Vision 2020. Pour en savoir plus sur le cheminement d'APP vers l'excellence opérationnelle, veuillez lire nos rapports de développement durable (Sustainability Reports) et notre politique de conservation forestière (Forest Conservation Policy) à l'adresse www.asiapulppaper.com.

