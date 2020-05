Les entreprises invitées à participer à la première cohorte de l'activité « Clans d'affaires » de la CCMM en mode virtuel





MONTRÉAL, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - Forte du succès de son activité de réseautage intelligent Clans d'affaires, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse d'annoncer que l'activité est maintenant proposée en mode virtuel. Une première cohorte virtuelle - à laquelle les entreprises de partout au Québec sont invitées à se joindre grâce à une collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et des chambres de commerce de plusieurs régions - sera offerte du 25 mai au 19 juin.

« Les rencontres entre gens d'affaires sont devenues impossibles en raison de la COVID-19. Les représentants du milieu des affaires, les professionnels et les entrepreneurs ont pourtant toujours besoin - et peut-être même plus que jamais - de s'entraider et d'échanger. La popularité des Clans d'affaires ne cesse de croître depuis le lancement de cette activité en 2017. Plus d'un participant sur trois s'inscrit même à une deuxième cohorte. Forts de ce succès et convaincus de la pertinence de cette activité en temps de crise, nous sommes très heureux d'annoncer le déploiement des Clans d'affaires en mode virtuel et de les offrir à toutes les entreprises québécoises, où qu'elles soient situées, grâce à une collaboration avec la FCCQ et d'autres chambres de commerce québécoises », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Les Clans d'affaires sont une série intensive de quatre rencontres dirigées par un animateur chevronné dans le cadre desquelles il est possible d'échanger avec le même groupe pour s'entraider et créer des liens d'affaires durables. Grâce à un algorithme unique, le maillage entre les participants se fait intelligemment en fonction de leur profil et de leur parcours afin de maximiser la qualité des échanges.

L'activité a été conçue et lancée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en partenariat avec PairConnex, en 2017. Elle connaît un fort succès depuis. En trois ans, plus de 1 200 hommes et femmes d'affaires ont participé à ces rencontres et expriment un taux de satisfaction de 89 %. Depuis 2019, grâce à une association avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, les Clans d'affaires sont également offerts aux gens d'affaires de la Rive-Sud, qui ont la possibilité de participer aux rencontres qui se déroulent à Brossard.

La Chambre remercie la FCCQ ainsi que les chambres de commerce de plusieurs régions de la province qui collaborent avec elle dans ce projet inédit en invitant leurs membres à participer aux Clans d'affaires : la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montcalm, la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges, la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord, la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines, la Chambre de commerce de Lévis, la Chambre de commerce de la MRC Rivière-du-Loup et la Chambre de commerce de Montmagny.

Les personnes souhaitant s'inscrire à la première cohorte des Clans d'affaires en mode virtuel peuvent le faire sur le site Web de la CCMM. La date limite d'inscription est le 13 mai.

