JA Solar réalise une nouvelle percée en matière de puissance de sortie par module grâce à sa nouvelle génération de modules solaires à haut rendement produisant plus de 525 W, un record

BEIJING, 11 mai 2020 /CNW/ - JA Solar, l'un des plus grands fabricants de produits photovoltaïques haute performance, annonce que la puissance de sortie de ses modules solaires à haut rendement a établi, dans des conditions d'essai normales, un nouveau record au sein de l'industrie en dépassant le cap des 525 W. Surpassant les 525 W, un module photovoltaïque aussi puissant est conçu pour satisfaire la demande et les désirs de la clientèle, qui souhaite réduire davantage le coût actualisé de l'énergie (LCOE) et maximiser la valeur économique des systèmes photovoltaïques pour la production d'énergie renouvelable. L'objectif de cette nouvelle série de modules haute puissance est de porter à un tout nouveau degré les produits photovoltaïques économiques et de grande qualité de JA Solar au bénéfice de ses clients du monde entier. Les modules seront offerts commercialement au deuxième semestre de 2020.

« À JA Solar, nous focalisons sur l'innovation technologique et sommes déterminés à offrir à notre clientèle mondiale des produits photovoltaïques fiables à haut rendement. C'est en étant guidée par la valeur "axée sur le client" que notre société a pu réaliser cette percée. Elle nous permet d'être davantage reconnus par l'industrie photovoltaïque et par notre précieuse clientèle », déclare Jin Baofang, président du conseil d'administration et chef de la direction de JA Solar.

« Ce tournant décisif sur le plan de la puissance de sortie par module est un autre jalon qui témoigne des efforts de JA Solar pour accroître la performance de nos produits et décupler les avantages économiques à long terme dont profite notre clientèle. Dans les années à venir, nous continuerons de mettre l'accent sur l'innovation technologique de nos produits pour stimuler le développement de l'industrie photovoltaïque et permettre à un plus grand nombre de personnes de tirer parti de l'énergie propre », ajoute-t-il.

