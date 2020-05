Des séances gratuites de Tamarkoz® (méditation soufie) en direct pour les héros qui luttent en première ligne contre la COVID-19





LOS ANGELES, 11 mai 2020 /PRNewswire/ -- Pour célébrer la Journée internationale des infirmières, M.T.O. Tamarkoz® Association vous invite à participer à des séances spéciales de méditation et de relaxation sur Instagram Live, conçues pour permettre aux héros qui sont en première ligne d'avoir accès à des techniques de soulagement du stress qu'ils/elles peuvent utiliser dans toute situation donnée.

Ces neuf séances en direct, qui sont également disponibles sur Facebook, se dérouleront en anglais, hébreu, français, allemand, italien, arabe et farsi. En réponse à la crise actuelle de la COVID-19, cette initiative en ligne propose également des programmes quotidiens GRATUITS de méditation et de relaxation Tamarkoz®, accessibles à tous en ces temps incertains.

La méthode Tamarkoz® est ancrée dans la pratique de la méditation soufie, vieille de 1 400 ans. Elle comprend des techniques de respiration profonde, de visualisation guidée, de relaxation profonde, de concentration sur le coeur et de Movazaneh® - des mouvements méditatifs lents. Actuellement, les cours de Tamarkoz® sont proposés en unités de valeur universitaires aux étudiants de plusieurs universités, dont l'université de Californie à Berkeley et l'université de Californie à Davis.

Une étude pilote sur les effets de la méthode Tamarkoz®, menée à l'hôpital Kaiser Permanente, a démontré une diminution statistiquement importante de la dépression chez les participants. Par ailleurs, des recherches scientifiques montrent que cette méthode diminue nettement le stress perçu, la fréquence cardiaque et l'anxiété, tandis qu'elle augmente de manière significative les émotions positives d'amour, de joie, de compassion, de contentement, d'amusement, d'émerveillement et de fierté.

« En tant qu'infirmière autorisée qui travaille en première ligne pendant cette période chaotique, je me suis véritablement appuyée sur les séances de Tamarkoz® en direct pour me donner des occasions de me déstresser, de me redonner de l'énergie et de gérer mon anxiété, ce qui m'a permis en fin de compte de mieux soigner mes patients », explique Ghoncheh Doroudi, infirmière autorisée à Vancouver, Colombie-Britannique.

Madame Lynn Wilcox, monitrice de Tamarkoz®, ajoute : « Alors que le personnel soignant travaille sans relâche pour nous protéger, M.T.O. veut s'assurer que ces professionnels ont les outils nécessaires pour prendre soin d'eux-mêmes et qu'ils ne sont pas extenués, ni confrontés à une foule d'autres problèmes après la COVID ».

La M.T.O. Tamarkoz® Association est affiliée à la M.T.O. Shahmaghsoudi® School of Islamic Sufism®. Au cours des deux derniers mois, les bénévoles de M.T.O. pour la COVID-19 ont fabriqué et livré des milliers d'équipements de protection individuelle, de nourriture et de colis de provisions à des hôpitaux, des maisons de retraite et des communautés à faibles revenus dans le monde entier. Le 12 mai, M.T.O. effectuera son plus grand don d'équipements de protection individuelle en une seule journée dans différentes villes, dont Londres et Los Angeles.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

www.tamarkozapp.com

https://www.instagram.com/tamarkozapp/

https://www.facebook.com/TamarkozApp/

http://mtoshahmaghsoudi.org/covid-19/

