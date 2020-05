Ouverture des chantiers de construction: La reprise ne doit pas se faire au détriment de la santé et sécurité





MONTRÉAL, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - La CSD Construction accueille favorablement la réouverture de l'ensemble des chantiers, mais est consciente du défi que cela représente afin que ça ne se fasse pas au détriment de la santé et la sécurité des travailleurs, mais aussi des utilisateurs de la route.

La CSD Construction est grandement préoccupée par l'empressement des gestionnaires de grands chantiers qui souhaitent un « blitz » des travaux, notamment sur les routes. La CSD Construction demande au gouvernement d'être logique dans son approche et de ne pas céder à la pression, surtout pour les travaux de rues et routes qui peuvent attendre.

Le gouvernement doit considérer que les travaux routiers présentent des contraintes importantes pour les usagers de la route en raison du nombre de véhicules qui augmente d'année en année. De plus, en raison de la Covid-19, le nombre de véhicules sur les routes augmentera de façon importante dû à la limite de passagers par voiture imposée par la Santé publique.

L'urgence de revoir la sécurité sur les chantiers routiers

La sécurité aux abords des chantiers routiers préoccupe la CSD Construction depuis de nombreuses années. Le syndicat a d'ailleurs déposé, l'hiver dernier, un important mémoire au ministère de Transports, qui recense les problèmes urgents à régler ainsi que les solutions proposées par la CSD Construction. Une rencontre avec le ministère est d'ailleurs prévue avant la fin mois de mai.

« On demande la bonification des mesures de sécurité autour et sur les chantiers routiers, explique Carl Dufour, président de la CSD Construction. Le gouvernement demande aux gens de retourner graduellement au travail, et de ne pas covoiturer. Par crainte de contamination, les transports en commun sont peu utilisés, ce qui ajoute au défi et créera du trafic additionnel sur nos routes. On s'attend à ce que les automobilistes vivent encore plus d'impatience avec l'augmentation des travaux routiers qui sont envisagés. C'est cette impatience des automobilistes qui est la plus dangereuse pour les travailleurs des routes ».

Rappelons que la construction est l'industrie la plus meurtrière. En 2019, le tiers de travailleurs décédés après un accident de travail provenait du secteur de la construction, alors que ces travailleurs représentent seulement 5 % de la main-d'oeuvre au Québec.

Une reprise progressive

La CSD Construction mise sur une reprise progressive. « On est d'accord avec l'urgence de reprendre certains travaux, mais la reprise doit se faire de manière intelligente. On doit prioriser les chantiers en fonction de leur urgence, et surtout considérer, dans l'approche d'attribution des travaux, les contraintes de mobilité imposées par la Santé publique », conclut Carl Dufour.

À propos de la CSD Construction

La CSD Construction est un syndicat qui représente quelque 25 000 travailleuses et travailleurs de l'industrie de la construction, provenant de tous les métiers, de tous les secteurs d'activité et de toutes les régions. Le syndicat est affilié à la Centrale des syndicats démocratiques (CSD).

