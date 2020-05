Les patients attendent; la radiologie est prête à relever le défi





Redémarrer le continuum de soins aux patients - conseils pour la reprise des services de radiologie

OTTAWA, le 11 mai 2020 /CNW/ - La COVID-19 constitue la plus grande crise sanitaire de notre époque. À ce jour, des millions de personnes ont été touchées, entraînant des centaines de milliers de décès dans près de 200 pays à travers le monde.

Le Canada a pris des mesures fortes pour prévenir la propagation de la COVID-19, cependant les radiologistes sont inquiets pour les patients qui attendent avec impatience des procédures vitales d'imagerie médicale. L'Association canadienne des radiologistes a mis en place un groupe de travail national pour adresser la façon dont les services de radiologie pourraient reprendre leurs activités tout en garantissant la sécurité des patients et des professionnels de la santé.

Depuis le début de la pandémie, de nombreuses procédures non essentielles ont été repoussées, ce qui a causé une incertitude chez beaucoup de patients quant à leur santé et leur bien-être. La Dre Jean Seely, présidente de la Société canadienne de l'imagerie mammaire et radiologiste à l'hôpital d'Ottawa, juge la situation critique : « Une fois les précautions nécessaires mises en place pour éviter la propagation de la COVID-19, nous devrons nous concentrer sur le diagnostic et le traitement de tous nos patients. »

Avant COVID-19, il existait déjà un important retard dans l'imagerie médicale dans l'ensemble du pays. C'est une situation préoccupante pour la radiologie. « La santé et la sécurité des Canadiens est notre priorité, mais il faudra que les services d'imagerie reprennent d'une façon sécuritaire et mesurée. La reprise de l'imagerie diagnostique doit se faire dans un cadre organisé, efficace et sécuritaire, afin de ne pas accabler le système de santé ni les travailleurs de la santé », explique le Dr Bill Anderson, président du groupe de travail de la CAR sur la reprise des activités cliniques en radiologie.

Il reste une grande inquiétude au sujet de la sécurité (relative à la COVID-19) dans les hôpitaux et cliniques. Le rapport présente des arguments justifiant que les services de radiologie seront prêts à recevoir à nouveau des patients. Les travailleurs de la santé sont également inquiets face aux procédures de sécurité changeantes et à la disponibilité d'ÉPI. Nous avons fourni des conseils supplémentaires pour les aider à rétablir la confiance des patients et les encourager à se présenter à leurs rendez-vous d'imagerie médicale.

En collaboration avec nos organismes partenaires (ACTRM, CAIR, CSTR, SCIM, ACMN, Échographie Canada, OCPM et avec le soutien de l'ACMTS)1, les représentants de la CAR de chaque province ont publié un document d'orientation sur la reprise en toute sécurité des services d'imagerie médicale, à un moment que les provinces jugeront sécuritaire. La vue d'ensemble sur la sécurité des patients, le triage, les protocoles de nettoyage et l'organisation des ressources humaines et des communications se base sur les derniers rapports (évalués par des pairs) publiés dans les régions du monde qui ont déjà commencé à reprendre leurs activités. L'objectif est de fournir des conseils qui faciliteront la reprise de l'imagerie médicale, dans un contexte sécuritaire et productif.

Alors que la propagation de la COVID-19 commence à ralentir au Canada et que les autorités provinciales donnent le feu vert, l'imagerie médicale sera prête avec ces nouveaux conseils, afin d'assurer aux Canadiens les soins dont ils ont besoin.

Vous pouvez lire le rapport complet sur la reprise des activités cliniques en radiologie, disponible sur car.ca.

____________________ 1 L'Association canadienne des technologues en radiation médicale, l'Association canadienne pour la radiologie d'intervention, la Canadian Society of Thoracic Radiology, la Société canadienne de l'imagerie mammaire, l'Organisation canadienne des physiciens médicaux, l'Association canadienne de médecine nucléaire.

