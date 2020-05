Le service de police de Dyfed-Powys choisit la plate-forme de renseignements policiers NicheRMS





CARMARTHENSHIRE, Pays de Galles, 11 mai 2020 /CNW/ - Le service de police de Dyfed-Powys a choisi la plate-forme de renseignements policiers NicheRMS pour gérer toutes ses données opérationnelles afin de soutenir la prévention et la détection des crimes.

Conçue par Niche Technology, la plate-forme NicheRMS fournit à environ 1 032 policiers et membres du personnel les technologies nécessaires pour assurer la gestion harmonieuse de tous les aspects de l'enregistrement des crimes, la gestion des enquêtes et des renseignements, la gestion des vulnérabilités, la gestion des détenus et des personnes en détention, et la préparation des dossiers électroniques.

Fonctionnant en gallois et en anglais, le système permettra au corps policier de gérer les éléments de preuve depuis une seule et même plate-forme et d'appuyer les policiers sur le terrain grâce à un accès mobile. Ces derniers pourront alors avoir immédiatement accès à l'information et échanger des renseignements, améliorant ainsi l'efficience et la sécurité des forces policières.

Le service de police de Dyfed-Powys accède donc à une plate-forme exclusive de partage des données, celle-ci étant déjà utilisée par la triforce que forment les corps policiers de la Galles du Nord et de Merseyside et la police municipale de Cheshire. Cela marque un important développement pour le Pays de Galles et les quatre corps policiers gallois, qui tirent parti d'une plate-forme commune de renseignements opérationnels pour assurer le maintien de l'ordre public. NicheRMS procurera un accès contrôlé aux données courantes de type P.O.L.E. (personne, objet, emplacement, événement) et assurera un suivi de la criminalité transfrontalière et des contrevenants nomades. L'information connue pourra facilement être contre-vérifiée, améliorant ainsi la visibilité des renseignements dans les quatre régions des corps policiers et permettant de mieux focaliser sur les personnes, les victimes et les communautés vulnérables.

L'échange de données électroniques se fera au sein de la force policière pour faciliter le transfert des dossiers numériques entre celle-ci et les procureurs de la Couronne, rationalisant le flux de données entre les organismes et rehaussant l'efficience de l'application du droit pénal.

« Le corps policier de Dyfed-Powys est ravi d'entreprendre un nouveau projet de migration vers une plate-forme de renseignements partagés avec Niche Technology, qui se déroulera durant les 18 prochains mois », déclare Claire Parmenter, chef de police adjointe du service de police de Dyfed-Powys. « Comme la société a déjà travaillé avec des corps policiers internationaux et que sa plate-forme technologique permet d'échanger de l'information, nous entrevoyons une belle relation de travail au cours des mois à venir. Nous croyons qu'elle apportera un avantage important aux policiers de première ligne, alors que nous concentrons nos efforts pour traduire les criminels en justice et protéger les gens et les collectivités vulnérables. »

Au nom de la triforce, Madame Sue McTaggart, directrice de programme, ajoute : « Il s'agit d'un grand pas en avant en matière de collaboration et les avantages supplémentaires que procure le partage de renseignements aux policiers et au personnel nous permettent de mieux protéger nos communautés. L'UKNW sera ravi de collaborer avec Niche et Dyfed-Powys au cours des prochains mois. »

NicheRMS est une plate-forme centralisée et intégrée de gestion opérationnelle des renseignements policiers qui permet aux forces de l'ordre de produire des rapports, de prévenir les crimes et de résoudre les énigmes. NicheRMS fait éclater les vases clos et relie la fonction de renseignements aux policiers de première ligne pour améliorer les prévisions, la prévention et l'intervention. NicheRMS est concédée sous licence à plus de 150 000 policiers assermentés de l'Australie, du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis. Dix des 30 plus grandes agences utilisent NicheRMS dans les pays que nous servons. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le www.NicheRMS.com.

