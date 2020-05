Avis aux médias - Conférence de presse sur l'offre de tests diagnostiques dans la grande région métropolitaine





QUÉBEC, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse téléphonique au cours de laquelle le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda, fera le point sur l'offre de tests diagnostiques dans la grande région métropolitaine. Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et ministre déléguée aux Transports, Mme Chantal Rouleau, et de la directrice régionale de la santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin. Ils seront accueillis par la mairesse de la Ville de Montréal, Mme Valérie Plante.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent composer le 1 844 542-8467 ou le 1 647 689-6849. Le code de conférence est le suivant : 8088424.

Afin d'éviter les rassemblements et de se conformer aux règles de distanciation sociale, seule une caméra pour l'ensemble des médias sera autorisée sur place (camera pool).

Le point de presse sera également diffusé sur la page Facebook du MSSS.

Prises d'images :

Les représentants des médias sont invités, par la suite, sur place à une séance extérieure de prise d'images devant une unité mobile de dépistage. Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et autres mesures d'hygiène. Ainsi, il sera important de suivre les indications des relationnistes médias qui seront sur place.

DATE : Le vendredi 8 mai 2020



HORAIRE : 13 h : Point de presse téléphonique

14 h : Prise d'images



LIEU : Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord

12004, boulevard Rolland

Montréal (Québec) H1G 3W1

