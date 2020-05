Air Canada offre à ses clients un aperçu des améliorations que leur réserve le nouveau programme Aéroplan





Tous les membres peuvent maintenant miser leurs milles Aéroplan pour un surclassement.

Tous les membres peuvent à présent acheter ou donner en cadeau des milles Aéroplan, facilement et en tout temps.

La nouvelle option Acheter des milles est présentée dans la promotion spéciale de lancement de Voyager chez Soi.

Une partie des produits de la vente soutiendra un organisme de premier plan dans le domaine de la santé mentale et de la lutte contre la dépendance.

MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a présenté en primeur deux nouvelles options de son programme de fidélisation Aéroplan, dont la relance est prévue plus tard cette année. Les membres peuvent désormais acheter ou donner en cadeau des milles à tout moment et miser leurs milles Aéroplan sur des surclassements à bord des vols d'Air Canada.

« À l'instar de la population canadienne, cette période sans précédent et ses répercussions sur notre santé et sur notre économie nous préoccupent grandement, a indiqué Mark Nasr, vice-président - Fidélisation et Commerce électronique d'Air Canada. Toutefois, nous continuons de planifier le moment où nous pourrons de nouveau accueillir les clients à bord en toute sécurité. Aujourd'hui, nous annonçons deux améliorations qui s'inscrivent dans les efforts que nous déployons pour transformer et relancer Aéroplan plus tard cette année. Grâce au programme Aéroplan repensé, il sera plus facile de voyager et d'offrir une meilleure expérience à tous les membres, qu'ils soient des voyageurs assidus ou non. Tous seront séduits par les nouvelles options qui les interpellent directement et qui répondront mieux à leurs besoins en matière de voyages - une fois qu'ils seront prêts à repartir vers de nouveaux horizons. »

Depuis qu'elle a annoncé le lancement d'un nouveau programme de fidélisation en 2020, Air Canada a consulté plus de 36 000 clients pour connaître les caractéristiques et avantages qu'ils attendaient d'un programme de fidélisation lié aux voyages. Les nouvelles options répondent directement à ces attentes. Les membres pourront désormais :

Acheter des milles Aéroplan ou les donner en cadeau en tout temps . Les membres peuvent dorénavant acheter des milles pour eux-mêmes ou en faire cadeau à d'autres membres Aéroplan, en tout temps sur le site aeroplan.com. Auparavant, les membres ne pouvaient acheter des milles que pour porter leur compte Aéroplan au nombre de milles voulu lorsqu'ils effectuaient des réservations au moyen de primes aériennes (ce qui est toujours possible). De plus, les membres ont toujours la possibilité de transférer leurs milles à un autre membre.

Utiliser leurs milles Aéroplan afin de faire des mises pour surclassement AC. Les membres ont maintenant la possibilité de se servir de leurs milles Aéroplan au moment de faire une mise pour obtenir un surclassement de cabine. Auparavant, les clients ne pouvaient enchérir qu'avec une carte de crédit sur le site aircanada.com. Ce n'est que la première des nombreuses nouvelles façons dont les membres vont pouvoir s'offrir des extras populaires et des options haut de gamme afin de voyager sans stress et dans un confort accru.

Pour l'élaboration de ces nouvelles options, Air Canada a fait appel à deux entreprises canadiennes qui sont déjà des partenaires commerciaux : Plusgrade, une entreprise montréalaise de premier plan dans les produits accessoires et les solutions de marchandisage, dans le cas des mises pour surclassement AC, et Points, une entreprise de Toronto, pour l'achat et le don de milles.

« Air Canada est fière de travailler sur ces nouvelles options avec deux exemples de réussites canadiennes, a ajouté M. Nasr. Le fait de pouvoir collaborer avec ces compagnies dans ces moments difficiles, tout en faisant appel au télétravail, montre à quel point nos partenaires sont compétents et aide à soutenir les emplois locaux et notre économie dans cette période compliquée. À l'heure où les clients des hôtels et des sociétés aériennes se trouvent aux quatre coins du globe, nos partenaires sont des leaders incontestés de leur domaine respectif, car ils innovent en créant des produits qui profitent à la fois aux voyageurs et aux fournisseurs de services. »

En prévision de leurs prochains voyages et pendant qu'ils sont à la maison, les membres Aéroplan pourront profiter de bonis intéressants avec tous les milles achetés à compter de 10 h HE aujourd'hui et jusqu'au 13 mai :

Pour les premiers 10 millions de milles Aéroplan achetés, les membres Aéroplan admissibles obtiendront un boni de 115 %;



Pour les prochains 100 millions de milles Aéroplan achetés, les membres Aéroplan admissibles obtiendront un boni de 90 %;



Pour tous les milles Aéroplan achetés par la suite, d'ici à la fin de la promotion, les membres Aéroplan admissibles obtiendront un boni de 65 %.

Dans le cadre de cette offre et de la campagne Voyager chez Soi d'Air Canada, Aéroplan et son partenaire Points égaleront une partie des milles Aéroplan achetés et les remettront au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), l'un des organismes de bienfaisance du programme de dons pour les membres Aéroplan.

Rendez-vous ici pour de plus amples renseignements.

D'autres modifications et améliorations conviviales seront annoncées avant le dévoilement du programme de fidélisation renouvelé d'Air Canada plus tard cette année.

