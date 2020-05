Le consortium de recherche Fraunhofer iCAIR® exploite les synergies possibles pour mettre au point de nouveaux médicaments contre le SRAS-CoV-2





HANOVRE, Allemagne, 7 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2 a déclenché une urgence de santé publique de portée internationale. A ce jour, il n'existe ni vaccin ni médicament pour le traitement du COVID-19. Les chercheurs du consortium international iCAIR® s'efforcent de mettre au point de nouveaux agents anti-infectieux pour traiter ou prévenir les maladies respiratoires cliniquement significatives causées par des virus, des champignons et des bactéries, et ont récemment lancé un projet pour mettre au point des médicaments contre le SRAS-CoV-2.

Dans le cadre du consortium iCAIR® (Fraunhofer International Consortium for Anti-Infective Research), Fraunhofer ITEM collabore avec l'Institute for Glycomics (IfG) de l'université Griffith en Australie, la faculté de médecine de Hanovre (MHH ; Allemagne) et TWINCORE, une entreprise commune entre MHH et le Helmholtz Centre for Infection Research (Allemagne) pour mettre au point en urgence de nouveaux agents contre les infections des voies respiratoires. « Nous nous efforçons de mettre au point un médicament pour traiter le COVID-19. Dans cette optique, les membres de cette alliance de chercheurs combinent leurs expertises complémentaires et mettent en commun un large éventail de méthodes, qui vont de l'identification de cibles thérapeutiques et de médicaments candidats via la conception de médicaments et des tests d'efficacité dans des modèles précliniques aux études toxicologiques », explique le professeur Armin Braun, directeur de la division de pharmacologie et de toxicologie préclinique de Fraunhofer ITEM et coordinateur du consortium iCAIR®.

Les chercheurs commencent par sélectionner des bibliothèques de substances pour identifier des médicaments candidats susceptibles de stopper l'infection par le SRAS-CoV-2. « Nous avons utilisé les bibliothèques de substances disponibles à l'IfG et au HZI. Le Fraunhofer IME est lui aussi impliqué, fort de son ScreeningPort à Hambourg et de son expertise dans la découverte de médicaments reposant sur une technologie à haut débit », explique M. Braun.

Les médicaments candidats identifiés seront soumis à une modification chimique afin d'optimiser leur efficacité et leur innocuité. Des tests d'efficacité et de tolérabilité seront effectués sur des modèles d'infection cellulaire sophistiqués et sur des lames de poumon humain coupées avec précision (PCLS). Ce modèle de tissu pulmonaire viable et immunocompétent permet une analyse détaillée des réponses biologiques et immunologiques au virus dans le poumon profond, là où l'infection par le SRAS-CoV-2 est la plus nocive. Un système unique de test sur l'homme est donc disponible pour tester l'innocuité et l'efficacité des nouveaux médicaments.

« Nous allons systématiquement développer les candidats les plus prometteurs pour parvenir à l'administration par inhalation, car le SRAS-CoV-2 infecte principalement les poumons et les voies respiratoires, explique M. Braun. L'administration de produits thérapeutiques par les voies respiratoires permet d'obtenir des concentrations locales élevées sur le site de l'infection, ce qui réduit les doses nécessaires de substances actives. De plus, il est possible de réduire au minimum les effets secondaires systémiques. » Les experts de Fraunhofer ITEM testeront les médicaments candidats sélectionnés en vue d'une administration par inhalation dans un système d'exposition in vitro développé et breveté en interne : P.R.I.T.® ExpoCube®. Ce système permet d'imiter l'administration par inhalation des médicaments candidats dans les poumons en utilisant des cellules épithéliales des voies respiratoires humaines ou des PCLS. Il est ainsi possible d'écarter tout effet cytotoxique local potentiel et d'identifier les meilleurs candidats pour un développement préclinique ultérieur.

« Le consortium iCAIR® est ambitieux : ensemble, nous voulons accélérer l'évolution des nouveaux médicaments vers la phase préclinique. Malheureusement, il existe encore un écart important entre la découverte de nouveaux agents et leur développement ultérieur en des thérapies utilisables, un écart qu'il nous faut maintenant combler encore plus rapidement grâce à nos synergies combinées pour enrayer la pandémie de COVID-19 », déclare le professeur Mark von Itzstein, directeur de l'IfG et chef de projet iCAIR® en Australie.

