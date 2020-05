WSP annonce ses résultats pour le 1er trimestre de 2020





MONTRÉAL, 06 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX: WSP) ("WSP" ou la "Société") a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour le premier trimestre de l'exercice 2020 clos le 28 mars 2020.



FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2020

Performance opérationnelle pour le premier trimestre de 2020 conforme aux attentes de la direction. Le résultat net a été essentiellement affecté par les éléments hors-trésorerie résultant de l'extrême volatilité du marché.

Produits des activités ordinaires de 2,2 G$ et produits des activités ordinaires nets* de 1,7 G$ pour le trimestre, en hausse respective de 1,7 % et de 4,4 % par rapport au premier trimestre de 2019. La croissance interne des produits des activités ordinaires nets s'est élevée à 1,1 % pour le trimestre. Compte non tenu de l'incidence d'un jour facturable en moins au premier trimestre de 2020 par rapport au premier trimestre de 2019, de notre performance dans l'Ouest canadien touchée par l'incidence continue de la dépression du secteur pétrolier et gazier, et de la performance de nos activités en Asie touchées par la pandémie de COVID-19, la croissance interne des produits des activités ordinaires nets est conforme aux attentes de la direction.





Carnet de commandes* solide s'établissant à 8,5 G$ en date du 28 mars 2020, représentant 11,1 mois de produits des activités ordinaires, soit une augmentation de 349,2 M$, ou 4,3 %, par rapport à 8,1 G$ au 31 décembre 2019, et de 607,9 M$, ou 7,7 %, par rapport au 30 mars 2019. La croissance interne du carnet de commandes s'est élevée à 3,7 % par rapport au 31 décembre 2019 et à 5,3 % par rapport au 30 mars 2019.





BAIIA ajusté* de 218,4 M$ pour le trimestre, en hausse de 1,5 M$, ou 0,7 %, par rapport à 216,9 M$ au premier trimestre de 2019. Marge du BAIIA ajusté* de 12,6 % pour le trimestre, contre 13,0 % au premier trimestre de 2019. Le BAIIA ajusté est conforme aux attentes de la direction en dépit d'un jour facturable en moins ce trimestre par rapport au premier trimestre de 2019, et des indemnités de départ comptabilisées pour le trimestre découlant de l'optimisation opérationnelle continue.





Résultat avant charges de financement nettes et impôt de 88,0 M$ pour le trimestre, en baisse de 7,9 M$, ou 8,2 %, par rapport au premier trimestre de 2019, attribuable surtout à l'augmentation de la dotation aux amortissements découlant des acquisitions récentes.





Résultat net attribuable aux actionnaires se chiffrant à 14,2 M$ pour le trimestre, ou 0,13 $ par action, en baisse de 63,6 M$, ou 0,61 $ par action par rapport au premier trimestre de 2019. Cette baisse s'explique surtout par l'extrême volatilité du marché, laquelle s'est traduite par des pertes hors trésorerie découlant de la diminution de la valeur des placements liés à un régime de rémunération différée à l'intention des employés aux États-Unis, par des pertes de change latentes sur les instruments financiers dérivés et par une augmentation de la dotation aux amortissements découlant des acquisitions récentes.





Résultat net ajusté* de 47,5 M$ pour le trimestre, ou 0,45 $ par action, en baisse respective de 8,9 M$ et de 0,09 $ par rapport au premier trimestre de 2019. Cette diminution s'explique essentiellement par l'augmentation de la dotation aux amortissements découlant des acquisitions récentes.





Le délai de recouvrement* s'établissait à 77 jours en date du 28 mars 2020, par rapport à 78 jours au 30 mars 2019.





Entrées de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 3,2 M$ pour le trimestre clos le 28 mars 2020, en comparaison de 27,7 M$ pour la période correspondante de 2019.





Baisse des flux de trésorerie disponibles* de 90,3 M$ pour le trimestre. Sur 12 mois continus, les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 409,5 M$, ce qui représente 173 % du résultat net attribuable aux actionnaires.





En incluant le BAIIA ajusté sur 12 mois complets pour tenir compte de toutes les acquisitions, le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté* s'établit à 1,3 fois, ce qui se situe dans la fourchette cible de la direction et est légèrement supérieur à 1,1 fois au 31 décembre 2019, hausse qui s'explique principalement par l'incidence des écarts de change hors trésorerie attribuable à la volatilité du marché en mars 2020.





Dividende trimestriel déclaré de 0,375 $ par action, et taux de participation au régime de réinvestissement des dividendes de 34,1 %.

En décembre 2019, une nouvelle souche de coronavirus, COVID-19, a fait son apparition en Chine et s'est répandue dans le monde entier. En mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré officiellement que la flambée de COVID?19 constituait une pandémie. Les mesures de confinement mises en place par les gouvernements à l'échelle mondiale se sont alors intensifiées, entraînant des perturbations de l'économie mondiale.

En réaction à la pandémie, la Société a mis en oeuvre un plan de continuité des activités dans le cadre duquel la plupart de ses employés font du télétravail. Grâce à la technologie, nos employés travaillent en collaboration pour livrer les projets et mener à bien les nouveaux mandats. Dans la plupart des grands pôles d'activités de WSP, la majorité des services ou des projets sont considérés comme des services essentiels et, jusqu'à présent, la Société a maintenu de bons niveaux de productivité et nos clients sont demeurés généralement engagés envers leurs projets, en particulier dans le secteur public. À Hong Kong et en Chine continentale, la Société a constaté depuis le début de mars une amélioration de ses activités. Par ailleurs, au premier trimestre de 2020, le secteur pétrolier et gazier a connu beaucoup de volatilité et d'incertitude.

La Société a mis en oeuvre des mesures proactives afin de rajuster sa structure de coûts et elle a reporté toutes les dépenses d'investissement non essentielles. WSP suit étroitement les développements dans chacune des régions où elle exerce ses activités et elle envisagera de prendre des mesures supplémentaires au besoin.

« Malgré les défis complexes et évolutifs créés par la pandémie de COVID-19, notre priorité absolue demeure d'assurer la santé et sécurité de nos employés, de nos clients et des communautés dans lesquelles nous oeuvrons. La résilience dont nos employées ont fait preuve lors de leur transition presque immédiate vers une nouvelle façon de travailler a été remarquable. » a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction du groupe WSP. « Je suis satisfait de la performance opérationnelle de nos régions pour le premier trimestre qui est en ligne avec nos attentes. Pour le deuxième trimestre, nous avons deux objectifs. D'abord, maintenir nos flux de trésorerie disponible au-delà du résultat net sur douze mois continus se terminant à la fin du deuxième trimestre et deuxièmement, de maintenir un profil de marge de BAIIA ajusté similaire au deuxième trimestre de 2019, à l'exclusion de toutes dépenses non récurrentes liées aux ajustements de notre structures de coûts. Pour le troisième et quatrième trimestre, nous prévoyons avoir des ambitions similaires et les réévaluerons à la lumière des développements futurs. De plus, nos résultats du mois d'avril sont meilleurs que ce à quoi nous nous attendions en début de mois. Nous sommes entrés dans cette crise en position de force et je suis convaincu qu'avec notre modèle d'affaire diversifié, nos employés engagés et la gestion disciplinée de notre entreprise mondiale, nous sortirons de cette pandémie avec une organisation tout aussi forte »

PERSPECTIVE POUR 2020

Étant donné l'incertitude sans précédent qui entoure la pandémie de COVID-19, la Société a retiré, dans le cadre d'un communiqué de presse daté du 15 avril 2020, les prévisions financières de 2020 qui avaient été communiquées le 26 février 2020.

DIVIDENDE

Le conseil d'administration de WSP a déclaré un dividende de 0,375 $ par action. Le dividende sera payable le ou vers le 15 juillet 2020, aux actionnaires inscrits à la clôture des activités le 30 juin 2020.

RAPPORTS FINANCIERS

Ce communiqué comprend, par renvoi, les rapports du premier trimestre de 2020 comprenant les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités ainsi que le rapport de gestion de la Société.

Pour obtenir une copie des résultats financiers complets du premier trimestre de 2020, y compris le rapport de gestion et les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités, le lecteur est prié de consulter le site Web de la Société à www.wsp.com.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

WSP tiendra une conférence téléphonique à 8 h (heure de l'Est) le 7 mai 2020 afin de commenter ces résultats. Pour participer à la conférence, veuillez composer le 1-647-427-2309 ou le 1-866-521-4907 (sans frais).

Une présentation des résultats et des faits saillants du premier trimestre de 2020 sera disponible le même jour à l'adresse www.wsp.com dans la section « Investisseurs », sous le répertoire Présentations et événements.

La conférence téléphonique et la présentation seront diffusées en direct via Internet et archivées dans la section Investisseurs du site Web de WSP.





RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Premiers trimestres clos les (en millions de dollars, sauf le nombre d'actions et les données par action) 28 mars 2020 30 mars 2019 Produits des activités ordinaires 2 210,0 $ 2 173,6 $ Moins : sous-consultants et coûts directs 473,9 $ 510,2 $ Produits des activités ordinaires nets* 1 736,1 $ 1 663,4 $ Résultat avant charges de financement nettes et impôt 88,0 $ 95,9 $ Charges de financement nettes 68,3 $ 10,7 $ Résultat avant impôt 19,7 $ 85,2 $ Charge d'impôt sur le résultat 5,4 $ 23,2 $ Résultat net 14,3 $ 62,0 $ Résultat net attribuable aux : Actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 14,2 $ 63,6 $ Participations ne donnant pas le contrôle 0,1 $ (1,6 ) $ Résultat net de base par action 0,13 $ 0,61 $ Résultat net dilué par action 0,13 $ 0,61 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions 106 086 809 104 768 837 Nombre moyen pondéré dilué d'actions 106 291 753 105 031 582

* Mesures non conformes aux IFRS. Ces mesures sont définies dans la rubrique 20, « Glossaire des mesures non conformes aux IFRS et des mesures sectorielles », et un rapprochement avec des mesures conformes aux IFRS est présenté à la rubrique 9, « Revue financière » et à la rubrique 10, « Situation de trésorerie » du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre clos le 28 mars 2020.





ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Les références aux notes renvoient aux notes des états financiers

Aux 28 mars 2020 31 décembre 2019 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 12) 902,6 255,6 Créances clients et autres créances 1 842,8 1 767,8 Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation 1 174,8 995,7 Autres actifs financiers 103,3 114,5 Charges payées d'avance 106,8 104,2 Actif d'impôt exigible 22,8 18,8 4 153,1 3 256,6 Actifs non courants Actifs au titre de droits d'utilisation 944,2 913,4 Immobilisations corporelles 348,1 347,7 Immobilisations incorporelles 350,4 355,4 Goodwill (note 8) 3 729,3 3 568,8 Actifs d'impôt différé 169,8 145,8 Autres actifs 93,3 88,4 5 635,1 5 419,5 Total de l'actif 9 788,2 8 676,1 Passif Passifs courants Dettes d'exploitation et charges à payer 1 693,8 1 650,7 Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus 685,1 629,0 Passif d'impôt exigible 130,5 125,3 Provisions 63,5 71,8 Dividendes à payer aux actionnaires (note 11) 39,8 39,7 Partie courante des obligations locatives 236,9 211,7 Partie courante de la dette à long terme (note 9) 309,8 307,8 3 159,4 3 036,0 Passifs non courants Dette à long terme (note 9) 1 965,1 1 091,9 Obligations locatives 852,0 838,9 Provisions 83,5 72,8 Obligations au titre des prestations de retraite 207,4 213,4 Passifs d'impôt différé 94,5 91,2 3 202,5 2 308,2 Total du passif 6 361,9 5 344,2 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 3 425,2 3 330,8 Participations ne donnant pas le contrôle 1,1 1,1 Total des capitaux propres 3 426,3 3 331,9 Total du passif et des capitaux propres 9 788,2 8 676,1





TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Les références aux notes renvoient aux notes des états financiers

Trimestres clos les 28 mars 2020 30 mars 2019 $ $ Activités d'exploitation Résultat net 14,3 62,0 Ajustements (note 13) 97,3 94,7 Charges de financement nettes (note 7) 68,3 10,7 Charge d'impôt sur le résultat 5,4 23,2 Impôt payé (25,1 ) (20,4 ) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (note 13) (157,0 ) (142,5 ) Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 3,2 27,7 Activités de financement Produit net de la dette à long terme 803,1 64,0 Paiements de loyers (70,4 ) (65,4 ) Charges de financement nettes payées (23,5 ) (11,8 ) Dividendes versés aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. (22,9 ) (19,6 ) Dividendes versés au titre des participations ne donnant pas le contrôle (0,1 ) ? Émission d'actions ordinaires, déduction faite des frais d'émission ? 0,1 Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement 686,2 (32,7 ) Activités d'investissement Sorties de trésorerie liées aux acquisitions d'entreprises, montant net (44,8 ) (4,7 ) Entrée d'immobilisations corporelles, exception faite des acquisitions d'entreprises (16,5 ) (22,6 ) Entrée d'immobilisations incorporelles identifiables, exception faite des acquisitions d'entreprises (6,9 ) (4,4 ) Dividendes reçus des entreprises associées 3,8 ? Produit de la cession d'immobilisations corporelles 0,3 6,5 Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement (64,1 ) (25,2 ) Incidence des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 27,9 (6,4 ) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 653,2 (36,6 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, au début de la période 237,3 253,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire (note 13), à la fin de la période 890,5 217,3



MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

La Société présente ses résultats financiers conformément aux IFRS. Toutefois dans ce communiqué de presse, elle a eu recours à des mesures non conformes aux IFRS qui sont : les produits des activités ordinaires nets, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le résultat net ajusté; le résultat net ajusté par action; le carnet de commandes, les fonds provenant des activités d'exploitation, le délai moyen de recouvrement des créances clients (le « délai de recouvrement ») et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté. Ces mesures financières non conformes aux IFRS, y compris un rapprochement avec les mesures conforme aux IFRS les plus directement comparables, sont définies dans le rapport de gestion, présenté sur le site Web de WSP à www.wsp.com et déposé sur SEDAR à www.sedar.com.

La direction estime que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements utiles aux investisseurs au sujet de la situation financière et des résultats d'exploitation de la Société puisqu'elles constituent des indicateurs clés de son rendement. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas comptabilisées en vertu des IFRS, n'ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS, peuvent différer des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et pourraient donc ne pas être comparables à celles-ci. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes établies conformément aux IFRS.

À PROPOS DE WSP

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des services en génie et en conception à des clients dans de nombreux secteurs : transport et infrastructures, bâtiments, environnement, énergie, ressources, ainsi qu'industrie. La Société offre, en outre, des services-conseils stratégiques. L'équipe d'experts de WSP regroupe des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs?géomètres et des spécialistes de l'environnement, ainsi que des spécialistes de la conception et de la gestion de programmes et de projets de construction. Nos employés de talent occupent une position favorable pour réaliser des projets durables partout où nos clients ont besoin de nous.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements concernant WSP contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des objectifs, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits y compris des déclarations concernant la suffisance des besoins de liquidité et de fonds de roulement de WSP dans un avenir prévisible, l'objectif pour le deuxième trimestre de maintenir les flux de trésorerie disponibles de la Société au-delà du résultat net et un profil de marge d'EBITDA ajusté similaire au même trimestre de l'année dernière et les attentes de WSP concernant le calendrier d'une perspective révisée. Les déclarations prospectives faites par la Société dans ce communiqué de presse sont basées sur un certain nombre d'hypothèses jugées raisonnables par la Société au 6 mai 2020, y compris des hypothèses sur les conditions économiques et politiques générales; l'état de l'économie mondiale et les économies des régions dans lesquelles la Société exerce ses activités; l'état et l'accès aux marchés mondiaux et locaux des capitaux et du crédit; les impacts prévus de COVID-19 sur les activités, les résultats d'exploitation, les flux de trésorerie et/ou la situation financière de la Société, y compris l'effet des mesures mises en oeuvre à la suite de COVID-19.

Bien que WSP soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment, incluant les risques liés à la pandémie de COVID-19. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d'avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP qui sont incluses dans les rapports de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et pour le premier trimestre clos le 28 mars 2020 publiés sur SEDAR à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et WSP n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

alain.michaud@wsp.com

Tél: 438-843-7317

Communiqué envoyé le 6 mai 2020 à 17:05 et diffusé par :