Grande première du spectacle musical 200% participatif





#BalconsMusicauxSAMAJAM

... en direct de votre balcon !

MONTRÉAL, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le 8 mai prochain, SAMAJAM présentera son nouveau spectacle #BalconsMusicauxSAMAJAM, une expérience musicale 200% participative adaptée à cette période liée à la COVID-19. L'entreprise québécoise est fière d'avoir créé ce spectacle pour répondre à un défi lancé par l'animatrice Sandra Blair et le directeur général Jason ReinBlatt du Jardin des Sources, un complexe Sélection Retraite de Groupe Sélection situé à Sainte-Thérèse, dans les Laurentides.

L'objectif était de concevoir un nouveau spectacle musical qui serait à la fois 200% participatif, tout en étant... 200 % sécuritaire.

Nos créateurs, artistes internationaux et autres collaborateurs SAMAJAM se sont mobilisés afin de relever ce défi, en adaptant notre approche unique musicale, percussive et totalement participative, qui fait notre réputation ici et sur le plan international, depuis plus de 25 ans !

540 résidents participeront activement à cette grande première. Chacune des unités recevra à l'avance un Sac Musical SAMAJAM, contenant des instruments de percussion, afin que chaque étage puisse créer un segment différent d'un orchestre percussif. Ainsi, en direct de son balcon, chacun deviendra musicien et participera activement au spectacle collectif #BalconsMusicauxSAMAJAM.

De retour aux sources, deux artistes SAMAJAM animeront le spectacle, soit Harvey Bien-Aimé, ayant participé aux spectacles SAMAJAM à l'international, et au Canada avec SAMAJAM Rythmo2!, ainsi que Mathieu Gélinas, qui depuis quatre ans tourne en Asie comme assistant metteur en scène et animateur du SAMAJAM Kids & Family Participatory Music Show, l'un des plus grands succès jeunesse en Chine, avec près de 1200 représentations offertes, et licencié dans 12 pays !

« C'est incroyable de présenter ce nouveau spectacle, chez moi au Québec, après toutes ces années à parcourir les scènes du monde avec SAMAJAM », souligne Mathieu Gélinas.

« Soyez tous prêts sur vos balcons : on va bouger, chanter, danser...

et créer tous ensemble, un immense orchestre collectif de percussions ! »

Virginie Hamel, DG de SAMAJAM Canada, ajoute : « Avec le spectacle #BalconsMusicaux, SAMAJAM souhaite mettre à profit son expertise unique afin de contribuer activement à la remobilisation du Québec, en créant une vague d'énergie en rythmes et en couleurs, grâce au langage universel et au jeu collectif des percussions. »

Toutes les informations sont disponibles au www.BalconsMusicaux.World

www.samajam.world

Communiqué envoyé le 6 mai 2020