Champignon nomme Pat McCutcheon sur son conseil d'administration





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 06 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champignon Brands Inc. («?Champignon?» ou la «?société?») (CSE : SHRM) (FWB : 496) (OTCQB : SHRMF), une société des sciences de l'optimisation humaine concentrée sur l'application de nouveaux protocoles de traitement naturels mettant l'accent sur la médecine psychédélique afin de traiter un large éventail de troubles et de carences, a le plaisir d'annoncer la nomination de Pat McCutcheon sur son conseil d'administration, et ce, avec prise d'effet immédiate.



M. McCutcheon est actuellement PDG de l'une des principales sociétés de cannabis au monde, MediPharm Labs Corp. («?MediPharm?») (TSX : LABS). Véritable visionnaire de cette nouvelle industrie mondiale qu'est celle du cannabis, M. McCutcheon a initialement fondé MediPharm après avoir identifié un segment important et négligé du marché en plein essor du cannabis afin de créer la première entreprise de cannabis axée uniquement sur l'extraction et la fabrication d'API. M. McCutcheon a joué un rôle primordial dans la levée de capitaux considérables pour financer la vision de MediPharm, créant ainsi une entreprise figurant parmi le top cinq des sociétés génératrices de revenus au sein de l'industrie canadienne du cannabis, et ce, en l'espace de trois ans.

«?Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Pat au sein du conseil d'administration de Champignon?», a commenté Gareth Birdsall, directeur de Champignon. «?Sa vaste expérience en développement commercial dans l'industrie pharmaceutique combinée à une expérience directe dans l'exploitation et l'expansion d'entreprises hautement rentables renforce encore davantage notre conseil d'administration avec une expertise qui accélérera l'expansion de notre empreinte clinique grâce à la création de nouvelles entités cliniques et de partenariats avec l'industrie pharmaceutique pour la kétamine, la psilocybine et la MDMA.?»

Avant MediPharm, M. McCutcheon a occupé des postes de direction auprès de plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques, dont Jansen Pharmaceuticals (Johnson & Johnson), Sanofi et Astra Zeneca, où il était directement responsable du lancement d'une large gamme de produits médicaux. Pendant son mandat chez Jansen, il était chef de la division hospitalière pour les produits de santé rénale et mentale, et ce programme a été reconnu comme l'un des plus réussis de Jansen. M. McCutcheon est titulaire d'un baccalauréat en sciences avec une spécialisation en biologie de l'Université Western Ontario.

«?Je suis emballé de me joindre au conseil d'administration de Champignon, compte tenu de sa position de leader puisqu'elle possède la seule clinique de kétamine en activité au Canada?», a déclaré Pat McCutcheon. «?J'ai hâte de travailler avec le conseil d'administration et l'équipe de direction de l'entreprise pour faire progresser le programme de développement clinique et d'expansion de Champignon aux États-Unis et au Canada. Je suis également impatient d'aider la société dans son plan d'évaluation d'autres actifs et de nouveaux partenariats qui élargiront son pipeline dans l'industrie de la kétamine et de la psilocybine, actuellement en pleine croissance, pour l'industrie de la santé mentale et qui a su démontrer un fort potentiel en peu de temps.?»

De plus, Champignon annonce avoir nommé Matthew Fish, JD au poste de directeur et secrétaire de la société. Dans sa pratique privée en tant qu'avocat en valeurs mobilières, M. Fish a acquis une vaste expérience en ce qui concerne les sociétés ouvertes, les marchés financiers ainsi que les fusions et acquisitions. Les compétences de M. Fish aideront la société à accélérer le déploiement de ses nouvelles entités clinique en Amérique du Nord.

À propos de Champignon Brands Inc.

Champignon Brands est une entreprise axée sur la recherche spécialisée dans la formulation d'une gamme de produits de santé à base de champignons médicinaux ainsi que de nouvelles plateformes de livraison de kétamine, d'anesthésiques et d'adaptogènes pour les industries de la nutrition, du bien-être et de la médecine alternative. Par le biais de sa gamme de produits de médecine alternative verticalement intégrée, Champignon poursuit le développement et la commercialisation de traitements à déclenchement rapide capables d'améliorer les résultats de santé pour des indications telles que la dépression et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), ainsi que les troubles liés à la consommation d'alcool et de drogues. Dans le cadre d'un accord de recherche en collaboration avec la Miller School of Medicine de l'Université de Miami, la société mène des études précliniques et d'éventuels essais cliniques sur l'homme, dans le but de démontrer l'innocuité et l'efficacité de l'association de la psilocybine et du cannabidiol dans le traitement de trauma crânien léger (TCL) avec un SSPT ou SSPT distinct. Pour plus d'informations, visitez le site Web de la société au : https://champignonbrands.com/ .

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

W. Gareth Birdsall

Président-directeur général

T : +1 (613) 967-9655

E : info@champignonbrands.com

POUR LES QUESTIONS PROVENANT DES INVESTISSEURS :

Tyler Troup

Circadian Group

E : SHRM@champignonbrands.com

POUR LES COMMUNICATIONS EN FRANÇAIS DE CHAMPIGNON BRANDS :

Remy Scalabrini

Maricom Inc.

E : rs@maricom.ca

T : +1 (888) 585-6274

Le CSE et le fournisseur de services d'information n'ont pas examiné et n'acceptent pas la responsabilité de l'exactitude ou de l'adéquation de cette version.

Mise en garde concernant les informations prospectives

À l'exception des déclarations de faits historiques, ce communiqué de presse contient certaines «?informations prospectives?» au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que «?planifier?», «?attendre?», «?projet?», «?avoir l'intention?», «?croire?», «?anticiper?», «?estimer?» et d'autres mots similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions «?peut?» ou «?se produira?». Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et les estimations à la date de leur déclaration et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives y compris, mais sans s'y limiter, les retards ou les incertitudes avec les approbations réglementaires, y compris celle du CSE. Il existe des incertitudes inhérentes aux informations prospectives, y compris des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans d'affaires des marques Champignon décrits dans ce communiqué de presse entreront en vigueur selon les modalités ou les délais décrits dans les présentes. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l'exige. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les résultats financiers sont contenues dans les documents déposés par la société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui sont disponibles sur www.sedar.com.

Communiqué envoyé le 6 mai 2020 à 08:30 et diffusé par :