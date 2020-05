Persistent Systems annonce une croissance de 5,9 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2020, franchissant le cap du demi-milliard de dollars





Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers audités pour le trimestre et pour l'exercice clos le 31 mars 2020, tels qu'approuvés par son conseil d'administration. La société a franchi pour la première fois le cap important du demi-milliard de dollars de chiffre d'affaires.

Faits saillants financiers consolidés pour l'exercice 2019-2020 :

Exercice 2020 Exercice 2019 Croissance en glissement annuel Chiffre d'affaires (en millions INR) 35 658.08 33 659.41 5,9 % EBITDA (en millions INR) 4 929.54 5 805.36 -15,1 % Bénéfice avant impôts (en millions INR) 4 523.42 4 863.39 -7,0 % Bénéfice après impôts (en millions INR) 3 402.89 3 516.79 -3,2 % Chiffre d'affaires (en millions USD) 501.61 480.97 4,3 %

Faits saillants financiers consolidés pour le trimestre clos le 31 mars 2020 :

4e trimestre de l'exercice 2020 Croissance en glissement mensuel Croissance en glissement annuel Chiffre d'affaires (en millions INR) 9 263.65 0,4 % 11,4 % EBITDA (en millions INR) 1 276.85 3,4 % 0,9 % Bénéfice avant impôts (en millions INR) 1 130.43 -0,8 % 1,6 % Bénéfice après impôts (en millions INR) 838.21 -4,7 % -0,8 % Chiffre d'affaires (en millions USD) 127.05 -1,8 % 7,4 %

Christopher O'Connor, PDG et directeur exécutif, Persistent Systems

« Nous avons clôturé l'exercice 2020 dans une position très solide pour la première fois dans l'histoire de Persistent en franchissant le cap du demi-milliard de dollars de chiffre d'affaires. Nous avons affiché une force particulière dans notre unité de services technologiques qui a enregistré un solide trimestre grâce à une solide expansion. Nous avons maintenu une solide expansion des nouveaux logos à travers l'entreprise. Bien que le Covid-19 présente des défis, il met également des opportunités commerciales en lumière car chaque organisation comprend maintenant que le statu quo n'est pas une option viable. Grâce à notre adoption visionnaire des technologies cloud en interne, nous avons pu permettre à plus de 99 % de nos employés de travailler à domicile dès la première semaine. Cela nous a aidés à assurer la continuité des opérations de nos clients. Tout cela témoigne du dévouement, de la détermination et des valeurs de tous les collaborateurs de Persistent. »

Sandeep Kalra, directeur exécutif et président de l'unité des services technologiques, Persistent Systems

« Nous avons enregistré une croissance séculaire parmi nos principaux clients, en particulier dans les segments Services bancaires, services financiers et assurance (BFSI) et Logiciel & Hi-tech du secteur. Nous fournissons une valeur différenciée à nos clients en anticipant ce dont ils ont besoin au-delà de leurs exigences actuelles, et cela en puisant dans les meilleures compétences de Persistent. Ceci, combiné à notre reconnaissance continue par les analystes du secteur, notamment Zinnov, ISG et Constellation, génère une traction positive dans les comptes nouveaux et existants et une augmentation du nombre et des volumes de transactions. »

Persistent a également annoncé une contribution de Rs. 25 crores (3,3 millions USD) à l'appui des efforts de lutte contre le COVID-19 dans le monde .

Faits saillant du 4e trimestre de l'exercice 2020

Nouveaux clients et résultats

Reconnaissance et autres nouvelles

À propos de Persistent Systems

Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale axée sur les solutions qui offre des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits numériques aux entreprises, tous secteurs d'activité et toutes régions du monde confondues.

Mise en garde contre les énoncés prospectifs

