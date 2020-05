Le revenu viable pour vivre sans pauvreté à Gatineau, Montréal, Québec, Saguenay, Sept-Îles, Sherbrooke et Trois-Rivières en 2020





MONTRÉAL, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement a-t-il tous les outils nécessaires pour savoir quand une personne sort de la pauvreté au Québec?? Une nouvelle étude de l'IRIS rappelle que non. Pour guider l'action publique, l'Institut dévoile annuellement depuis 2016 son indicateur du revenu viable. Pour une personne seule en 2020, il s'élève entre 24?083 $ et 32?682 $. Il a été calculé cette année encore pour sept municipalités québécoises et trois types de ménages.

Le revenu viable indique le revenu disponible nécessaire après impôt pour disposer d'un panier de biens et services permettant de vivre dignement et sans pauvreté. «?Le revenu viable nous donne une idée du niveau de vie auquel tout le monde devrait pouvoir prétendre au Québec?», indique Eve-Lyne Couturier, chercheuse à l'IRIS.

Niveau du revenu viable 2020, selon le type de ménage et la localité

Personne seule Personne monoparentale avec un enfant en CPE Couple avec deux enfants en CPE Montréal 27?948 $ 39?099 $ 61?009 $ Québec 27?409 $ 38?663 $ 60?280 $ Trois-Rivières 24?402 $ 35?882 $ 57?900 $ Saguenay 24?083 $ 42?838 $ 64?069 $ Sept-Îles 32?682 $ 44?240 $ 66?036 $ Gatineau 27?682 $ 39?193 $ 61?124 $ Sherbrooke 24?704 $ 36?292 $ 58?249 $

Des mesures d'aide suffisantes pendant la pandémie de COVID-19??

Les décisions actuelles des gouvernements peuvent être analysées à l'aune du revenu viable. Eve-Lyne Couturier remarque que «?la Prestation canadienne d'urgence (PCU) dépasse l'aide sociale et atteint presque le revenu viable, dans certaines villes, pour les personnes seules. Au sortir de la crise actuelle, il sera essentiel de se demander quels planchers de revenu on doit considérer pour bien vivre ensemble. Une bonne partie de celles et ceux qu'on découvre comme étant essentiels, gagne toujours moins que le revenu viable. En choisissant de mieux payer les préposé·e·s aux bénéficiaires, le gouvernement montre qu'il pourrait faire mieux.?» La chercheuse souligne ainsi que la crise actuelle trace la voie pour sortir d'une économie de travailleurs et de travailleuses pauvres.

Un indicateur pour l'action publique

«?Au-delà de la couverture des besoins de base, les gouvernements ont un portrait incomplet de ce qu'il faut pour vivre dignement et sans pauvreté...

