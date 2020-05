Oil Insurance Limited (OIL) tient sa toute première assemblée générale annuelle par téléconférence





Jeudi 30 avril, OIL a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) de 2020 par téléconférence après avoir reporté l'AGA prévue à l'origine le 19 mars aux Bermudes en raison de la pandémie de COVID-19. Au cours de cette assemblée, l'entreprise a passé en revue ses résultats financiers et d'exploitation de 2019. Elle a également élu les administrateurs de l'exercice 2020-2021.

OIL a fait état d'un CA net de 1,03 milliard USD en 2019. La contribution la plus importante à ces résultats a été apportée par le revenu net des souscriptions (364 millions USD), le revenu net d'investissement (691 millions USD) et les dépenses opérationnelles (21 millions USD). Pour de plus amples informations sur les résultats financiers 2019 d'OIL, rendez-vous sur www.oil.bm pour consulter nos états financiers audités. Après examen des résultats financiers au terme de l'exercice, les actionnaires ont de nouveau approuvé la nomination de KPMG pour auditer l'année fiscale 2020.

Theodore Guidry II, président sortant du conseil d'administration d'OIL, a expliqué : « L'entreprise est en excellente santé opérationnelle et financière. Les conditions économiques et du marché se sont considérablement dégradées les premiers mois de cette année, toutefois OIL conserve une excellente position sur le marché de l'assurance énergétique et continue de soutenir le secteur de l'énergie pour le futur proche comme elle le fait depuis 48 années. »

Bertil C. Olsson, PDG de la société, a commenté : « Les performances de 2019 devraient permettre à OIL de supporter les conditions difficiles pour le secteur de l'énergie en 2020 entraînées par la pandémie de COVID-19, et ce sans perturbations pour nos actionnaires. Notre objectif consiste à maintenir des capacités stables et des conditions générales cohérentes à un prix compétitif sur le marché, à long terme et dans un environnement économique difficile. En conséquence, OIL ne prévoit pas de modifier son offre de produits en cours d'année mais demeure le partenaire fiable auquel nos membres sont habitués. Outre les excellents résultats financiers de 2019, OIL a également accueilli de nouveau actionnaires : Beach Energy Limited, Bruce Power L.P., Motiva Enterprises LLC et Origin Energy Limited. »

Après le report de l'AGA, le nouveau conseil d'administration s'est entretenu avec Fabrizio Mastrantonio et l'a élu président pour 2020, avec pour adjoint Lars Ostebo.

Pour de plus amples informations sur la couverture des propriétés d'OIL et leur valeur relative, rendez-vous sur www.oil.bm.

Oil Insurance Limited (OIL) assure plus de 3 billions USD d'actifs du domaine de l'énergie mondiale pour plus de 50 adhérents, avec des limites allant jusqu'à 400 millions USD, totalisant plus de 19 milliards USD de couverture d'actifs de catégorie A. Les membres sont des PME ou des grandes entreprises énergétiques, par actions ou privées, avec au moins 1 milliard USD en actifs immobiliers et une cote d'évaluation d'investissements ou une évaluation équivalente. Les produits/couvertures offerts incluent les biens (dommages physiques), les tempêtes (sauf les installations offshore dans le Golfe du Mexique), la pollution non progressive, le contrôle des puits, l'élimination des dégâts, le terrorisme, la cyberinformatique, la construction et les cargaisons. Les secteurs de l'industrie assurés par OIL comprennent l'exploration et la production au large et à terre, le raffinage et le marketing, les produits pétrochimiques, les exploitations minières, les pipelines, les compagnies d'électricité, les énergies renouvelables et d'autres secteurs commerciaux liés à l'énergie.

Pour toute question concernant ce communiqué de presse, contactez George Hutchings, VPS et directeur général de l'exploitation à l'adresse george.hutchings@oil.bm ou en composant le +1 (441) 295-0905.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

