Arria NLG et BNY Mellon collaborent pour transformer les données en analyses grâce à la technologie du langage naturel

NEW YORK, 5 mai 2020 /CNW/ - Arria NLG, l'un des principaux fournisseurs de technologie de génération automatique de textes (GAT) en langage naturel, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec The Bank of New York Mellon Corporation (« BNY Mellon »), qui vise à aider les gestionnaires d'actifs et les propriétaires d'actifs à transformer les données en analyses exploitables. Les clients des solutions de données et d'analyse de BNY Mellon pourront dès maintenant extraire de meilleures informations à partir de leurs données grâce aux grands atouts de la génération automatique de textes en langage naturel.

« Notre technologie d'intelligence artificielle au service du langage naturel permet de générer des aperçus et des récits automatisés et en temps réel, en termes simples et faciles à comprendre, directement à partir des données », a déclaré Sharon Daniels, chef de la direction d'Arria NLG. « Nous sommes heureux d'accélérer la vitesse d'accès à de nouvelles sources potentielles d'Alpha inexploité pour les clients des solutions de données et d'analyse de BNY Mellon, afin de les aider à prendre des décisions d'investissement plus éclairées et à accroître plus efficacement leurs actifs ».

Les clients des solutions de données et d'analyse de BNY Mellon peuvent présentement tirer parti des capacités sophistiquées de génération automatique de textes en langage naturel d'Arria, intégrées à la suite de solutions Eagle Performance and Data Management. L'alliance d'Arria NLG avec l'expérience de BNY Mellon en matière de technologie financière aidera les clients à accélérer leur analyse de données et à traduire les données en langage et en connaissances dans toutes les catégories de données d'investissement, notamment la gestion de portefeuille, la mesure de la performance et l'analyse des attributions.

« Nous sommes ravis d'offrir les capacités en GAT d'Arria au sein de notre plateforme de pointe afin d'aider les clients à répondre aux besoins en termes de conformité, tout en s'adaptant aux changements constants du marché et des réglementations », a déclaré Charles Teschner, responsable mondial des solutions de données et d'analyse de BNY Mellon. « Cette collaboration permet à nos clients de générer des commentaires professionnels, cohérents et impartiaux, de faire évoluer leurs opérations de rapport des données et de réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires à l'analyse de grands volumes de données ».

Arria NLG est le chef de file mondial de la génération automatique de textes (GAT), une forme d'intelligence artificielle qui se spécialise dans l'extraction de connaissances approfondies à partir de sources de données complexes et dans la communication de cette information en langage naturel (c'est-à-dire si elle était écrite ou parlée par un humain). L'architecture API d'Arria permet une intégration totalement transparente avec toute plate-forme de veille économique, d'automatisation des processus par la robotique ou vocale.

Arria peut se targuer d'avoir la plus grande expertise en GAT au monde et dispose d'un portefeuille croissant de 27 brevets GAT (NLG en anglais) de base. Parmi les grandes entreprises internationales en plein essor qui sont clientes d'Arria, on trouve notamment des banques, des prestataires de services financiers et d'assurance, des entreprises de produits pharmaceutiques et de biens de consommation, ainsi que des groupes d'information et de médias. Ces entreprises mondiales déploient présentement en leur sein des rapports automatisés qui s'appuient sur la GAT en utilisant la plate-forme NLG Studio d'Arria. Vous trouverez des informations supplémentaires en visitant www.arria.com.

