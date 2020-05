Invicro LLC s'apprête à créer un référentiel d'ensembles de données d'images médicales pour la recherche sur le COVID-19





Invicro LLC, une société de Konica Minolta, travaille au côté de Microsoft pour créer un référentiel gratuit d'ensembles de données diagnostiques par tomodensitométrie et radiologie pour le COVID-19 afin de permettre la compréhension et la lutte contre cette menace mondiale. Le référentiel utilise les technologies avancées de la solution iPACS® d'Invicro et la plateforme nuagique Microsoft Azure, pour offrir la sécurité, la confidentialité et la puissance de calcul nécessaires. Cette mission critique invite et encourage fortement les chercheurs du monde entier à consulter les données recueillies et à partager leurs images et données cliniques sur le COVID-19.

Partenaire de la première heure, l'Université Johns Hopkins (États-Unis) sera bientôt rejointe par d'autres institutions médicales de renom. Le partenariat avec Johns Hopkins devrait couvrir le développement d'algorithmes avancés pour la détection des caractéristiques de pathologies pulmonaires dans les modèles précliniques. En outre, la World Molecular Imaging Society fournira un accès à son vaste réseau pour promouvoir l'engagement et encourager l'alignement à la mission.

"Au nom de tout le personnel d'Invicro, nos pensées vont à ceux qui n'ont pas survécu à cette pandémie et à leurs proches. Notre reconnaissance et notre admiration vont à tous les soignants et premiers intervenants", déclare Dr Matthew Silva, PDG d'Invicro. "Invicro a l'honneur de collaborer avec Microsoft, un chef de file mondial des systèmes computationnels, et avec des institutions médicales clés, pour aider à déterminer le phénotype et à éradiquer le COVID-19."

Alors que la recherche évolue de jour en jour pour découvrir des traitements contre cette maladie grave, les scientifiques et les médecins se tournent vers les biomarqueurs de tomodensitométrie et de radiologie pour mieux comprendre la présentation et la progression pathologique du COVID-19, ainsi que la réponse thérapeutique. Toutefois, les chercheurs et les scientifiques des données disposent de données limitées pour développer des outils analytiques avancés de présentation et de progression du COVID-19. Cette base croissante de données doit permettre de surmonter cet obstacle majeur.

"Le COVID-19 a unifié un très grand nombre d'organisations qui luttent pour une cause commune" souligne Heather Jordan Cartwright, directrice générale, Microsoft Health. "Les images et les métadonnées saisies durant cette pandémie sont essentielles pour la recherche. Microsoft entre en partenariat avec Invicro et d'autres leaders des soins de santé pour créer une plateforme de données hautement sécurisées et confidentielles capable de répondre aux exigences de cette initiative mondiale."

Baptisé "COVID iPACS Data Repository", le référentiel utilise la plateforme de gestion de données en ligne iPACS® d'Invicro et est hébergé sur Azure. Le système fournira une anonymisation et un contrôle-qualité automatisés de toutes les données entrantes. Le système est conforme au RGPD, le Bouclier de protection des données UE, pour garantir la conformité des normes de protection de la confidentialité et des données des patients avec les directives réglementaires. La base de données est accessible via https://covid19.ipacs.invicro.com. Les chercheurs intéressés souhaitant prendre part en tant que contributeurs de données et/ou receveurs de données peuvent contacter Invicro à l'adresse covid19research@invicro.com.

"Il n'a jamais été aussi important de s'engager en faveur de la science et de la recherche pour la santé humaine", explique Kiyotaka Fujii, président de Konica Minolta Global Healthcare et président du conseil d'administration et PDG de Konica Minolta Precision Medicine. "Combinée à l'analyse IA des ensembles de données de tomodensitométrie et de radiologie, la puissance de l'imagerie - qui fournit une visualisation, une caractérisation et une quantification détaillées des processus pathologiques - peut améliorer le diagnostic ainsi que la planification thérapeutique, et accélérer la découverte et le développement de médicaments contre le COVID-19. Nous sommes fiers de travailler au côté de Microsoft pour proposer ce service."

À propos d'Invicro

Basée à Boston, dans le Massachusetts, Invicro a été fondée en 2008 avec des bureaux, des laboratoires et des cliniques dans le monde entier, d'un océan à l'autre aux États-Unis, en Europe et en Asie, qui soutiennent les principales entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques et les meilleures universités de recherche. L'équipe multidisciplinaire d'Invicro fournit des solutions pour aider à améliorer la découverte et le développement de médicaments qui changent la donne à tous les stades du développement des médicaments (Phase 0-IV), en utilisant toutes les modalités dans un large éventail de domaines thérapeutiques, y compris la neurologie, l'oncologie, la cardiologie et l'immunologie. Les services de biomarqueurs quantitatifs, les outils analytiques avancés et les services opérationnels cliniques d'Invicro sont soutenus par leurs plateformes informatiques logicielles de pointe, VivoQuant® et iPACS®.

Invicro est une société de Konica Minolta et fait partie de leur initiative de médecine de précision, qui vise à accélérer la médecine personnalisée, à découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques et à développer des technologies thérapeutiques innovantes pour des besoins médicaux non satisfaits. Avec leur société soeur, Ambry Genetics, Invicro développe et exploite les dernières approches en matière de biomarqueurs quantitatifs, y compris l'imagerie, la pathologie quantitative et la génomique. Visitez www.invicro.com pour plus d'informations.

À propos de Konica Minolta

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) est une société internationale de technologie numérique dotée de qualités fondamentales dans les domaines de l'imagerie et de l'analyse de données, de l'optique, des matériaux et de la nano-fabrication. Grâce à l'innovation, Konica Minolta crée des produits et des solutions numériques destinés à améliorer les entreprises et la société, aujourd'hui et pour les générations à venir. Dans ses activités de technologies d'affaires, de soins de santé et au contact de l'industrie, Konica Minolta aspire à devenir un fournisseur de valeur intégrée qui met à profit toute son expertise pour offrir des solutions complètes aux problèmes les plus pressants de ses clients, collabore avec ses partenaires pour garantir la durabilité de ses solutions, anticipe et aborde les problèmes de demain, et adapte chaque solution afin de répondre aux besoins uniques et spécifiques de ses clients estimés. En exploitant ces capacités, Konica Minolta contribue à l'amélioration de la productivité et à la modification des flux de travaux de ses clients, et fournit des solutions de services de pointe adaptées à l'ère de l'IdO. Basée à Tokyo et présente dans plus de 50 pays, Konica Minolta emploie plus de 43 000 personnes qui répondent aux attentes d'environ deux millions de clients dans plus de 150 pays. Konica Minolta est cotée à la Bourse de Tokyo (TSE4902). Pour de plus amples informations, veuillez visiter https://www.konicaminolta.com/

