Des ressources essentielles qui accompagnent les aînés à domicile

MONTRÉAL, le 5 mai 2020 /CNW Telbec/ - Pour plus de 80 000 personnes aînées au Québec, le milieu d'appartenance et de socialisation qu'ils visitaient régulièrement est en pause et, à regret, peut-être pour longtemps. Qu'à cela ne tienne, en peu de temps, les Centres communautaires pour aînés (CCA) ont renouvelé leurs pratiques pour poursuivre leur mission, particulièrement d'actualité en temps de pandémie, qui est d'améliorer la qualité de vie des aînés en contribuant à leur maintien dans la communauté. Jour après jour, ils brisent sans contredit l'isolement des aînés, aggravé par ce temps d'incertitude et rivalisent d'efforts et de créativité afin de les rejoindre et de les accompagner.

Les CCA sont actuellement fermés au public, distanciation sociale oblige, mais le personnel salarié et les bénévoles font tout ce qui est humainement possible pour livrer des repas, aider aux emplettes, accompagner les aînés à leurs rendez-vous médicaux, compléter leurs rapports d'impôts, etc. Ces équipes sont à l'écoute, font naître des sourires en effectuant, entre autres, des milliers d'appels téléphoniques personnalisés quotidiennement procurant ainsi une veille attentionnée en cette période de grande précarité et vulnérabilité. Afin de prévenir le déconditionnement chez la personne aînée, ils offrent également des séances d'activités physiques ou musicales à l'extérieur des édifices où plusieurs résident et peuvent, à partir de leurs balcons, se dégourdir et conserver une meilleure santé physique et psychologique. Ils diffusent aussi différents types d'activités sociales, culturelles, physiques, ludiques et cognitives en utilisant les réseaux sociaux, les courriels ou plus simplement la poste et contribuent ainsi au maintien de leur bonne santé globale.

« C'est à bout de bras que les CCA assurent un filet social sécuritaire autour de ces personnes qui, par le passé, avaient développé et entretenaient un réseau leur permettant de rester actifs tant physiquement, mentalement, que socialement » mentionne M. André Guérard, directeur général de l'Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA). La présence des CCA, tant dans la vie des aînés que dans celle des communautés, contribue sans contredit à tisser des ponts et c'est ce que font les CCA depuis de nombreuses années, eux qui ont initié, entre autres, le travail de milieu auprès des aînés visant à repérer, soutenir et accompagner les personnes à risque d'isolement ou de fragilisation.

En ces temps troubles, il est plus que temps que tout le travail essentiel des CCA soit reconnu, souligné et nommé dans la sphère publique car sans ces organismes communautaires, la situation des aînés vivant à domicile - et ils sont nombreux - serait beaucoup plus complexe et l'absence de ces groupes aurait un impact colossal et résulterait en un énorme poids supplémentaire sur les ressources - déjà insuffisantes - du réseau de la santé et des services sociaux.

L'Association québécoise des centres communautaires pour aînés est un organisme sans but lucratif regroupant 60 membres situés au Québec qui lui sont affiliés. Elle est l'unique regroupement de ce genre au Québec et assume ainsi un rôle important de représentation et de soutien pour ses membres.

