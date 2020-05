COVID-19 - La CNESST outille les entreprises du secteur du transport collectif pour une continuité des services en toute sécurité





QUÉBEC, le 5 mai 2020 /CNW Telbec/ - Alors que la fréquentation des autobus, des trains et du métro augmentera au rythme de la réouverture graduelle des entreprises aux quatre coins du Québec, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend disponibles des outils pour soutenir les acteurs du secteur du transport collectif dans leur prise en charge de la santé et la sécurité du travail.

Avec ces outils, les activités de transport se poursuivront dans les conditions les plus sûres et les plus saines possibles dans le contexte de la COVID-19. Conçus spécifiquement pour le milieu du transport collectif, un guide de normes sanitaires ainsi qu'une liste de vérifications peuvent être téléchargés dès maintenant sur le site Web de la CNESST.

La trousse a été élaborée par la CNESST de concert avec la Direction générale de la santé publique, l'Institut national de santé publique du Québec, le ministère des Transports, les associations syndicales et les associations patronales du secteur du transport collectif dans le but de répondre aux préoccupations des employeurs, des travailleuses et des travailleurs quant aux mesures de prévention à mettre en place pour éviter la propagation du virus.

« Depuis le début de la crise, les autobus, les trains et le métro permettent de transporter les travailleurs des services essentiels. Alors que tout le Québec se remet graduellement en marche, le transport collectif jouera un rôle clé et sera particulièrement sollicité. Il était donc important de présenter des règles de prévention sanitaires pour qu'elles soient respectées. J'invite d'ailleurs les acteurs du transport collectif à prendre connaissance des outils et à les utiliser. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je tiens à souligner le travail des intervenants du secteur qui ont rendu possible la diffusion de ces outils. Je pense ici aux grands acteurs du transport collectif, y compris aux réseaux et aux sociétés de transport - Montréal, Longueuil, Laval, Québec, Outaouais, Lévis, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières - ainsi qu'aux instances syndicales et patronales. La collaboration, spécialement en période de crise, est essentielle pour que tous puissent bénéficier de milieux de travail sains et sécuritaires. »

- François Bonnardel, ministre des Transports

« Le milieu du transport collectif a su s'ajuster au contexte de la COVID-19 et devra continuer de le faire dans les semaines à venir. Avec les outils que la CNESST rend disponibles aujourd'hui, employeurs, travailleuses et travailleurs du secteur seront outillés pour appliquer les mesures préventives à bord des véhicules, afin de préserver leur santé et celle de la clientèle. »

- Manuelle Oudar, présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST

Le Québec se remet au travail

La trousse d'outils de la CNESST s'inscrit dans la foulée de sa plus récente campagne de sensibilisation intitulée Le Québec se remet au travail. La campagne vise à rappeler l'importance de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs. Employeurs, travailleuses et travailleurs doivent collaborer pour que la reprise des activités se fasse de manière sécuritaire. Plus que jamais, chacun a un rôle à jouer.

À noter que la trousse sera évolutive et s'adaptera aux mesures et aux recommandations de la Direction générale de la santé publique.

