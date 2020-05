Le CN est fier d'appuyer la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire alors qu'il établit de nouveaux records dans le transport des céréales





MONTRÉAL, 05 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé qu'après avoir établi son second meilleur record du TR1 pour le transport de céréales de l'Ouest du Canada, avec un résultat de 6,59 millions de tonnes métriques (MTM), il avait acheminé 2,73 MTM en avril, un résultat qui surpasse le record précédent de 2,72 MTM pour le même mois. Les volumes se sont établis à 2,65 MTM pour mars et avril, un résultat qui dépasse la moyenne sur trois ans de 2,55 MTM pour ces mêmes mois.



Le secteur agricole du Canada s'emploie à faire face à la hausse de la demande pour les denrées de base, et dans ce contexte les cheminots du CN sont déterminés à poursuivre l'acheminement des produits dont les Nord-Américains ont besoin. Le CN est fier d'annoncer que le tonnage qu'il a transporté jusqu'à présent au Canada pour la campagne agricole 2019-2020 a atteint 21,55 MTM, dont 20,7 MTM provenant de l'Ouest du Canada.

« Le CN n'a jamais ralenti depuis le début de la pandémie de COVID-19 », a déclaré Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. « Grâce aux efforts de nos cheminots de première ligne et à nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement, le CN a de nouveau prouvé sa résilience en acheminant aux consommateurs nord-américains les produits essentiels dont ils avaient besoin, y compris ceux de ses clients du secteur agroalimentaire. Le CN a les capacités qu'il faut pour contribuer à la reprise éventuelle de l'économie canadienne. »

« Malgré des conditions difficiles, le CN a transporté 51 % de tous les envois de céréales canadiennes du TR1, ce qui représente une part de marché de 52 % en mars », a expliqué James Cairns, premier vice-président Chaîne d'approvisionnement, Transport par rail du CN. « Nous nous portons très bien et nous serons en mesure de livrer tous les envois pendant les derniers mois de la campagne agricole. »

Les envois de céréales canadiennes ont représenté 6,86 MTM pour le TR1, et 2,81 MTM en avril.

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord.

