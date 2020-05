COVID-19 : L'Administration portuaire de Montréal et CargoM obtiennent un financement de Scale AI pour développer un outil permettant la distribution rapide des marchandises essentielles





MONTRÉAL, le 5 mai 2020 /CNW Telbec/ - Face à l'urgence posée par la crise de la COVID-19, Scale AI, la supergrappe spécialisée en intelligence artificielle (IA), a lancé un appel de projets pour trouver des idées et des solutions pouvant aider le Canada à relever le défi grâce à la technologie et à l'IA. Et le milieu n'a pas manqué d'idées, avec plus de 120 projets déposés en trois semaines. Parmi eux, CargoM et l'Administration portuaire de Montréal se sont distingués et ont obtenu un financement de 500?000 $ pour un projet de capacité de distribution rapide des marchandises essentielles, développé en collaboration avec Ivado Labs.

Dans le but de répondre à la réalité actuelle et de livrer rapidement les produits de première nécessité, la solution, basée sur l'IA, permet d'optimiser l'identification et la priorisation des marchandises critiques qui arrivent par conteneurs au port de Montréal afin d'assurer leur distribution rapide, comme l'équipement médical et les produits alimentaires. Cet outil pourra évoluer afin de permettre l'acheminement rapide d'autres types de marchandises.

Daniel Dagenais, vice-président Opérations de l'Administration portuaire de Montréal : «?Avec un système de gestion et de traitement des données déjà bien implanté, nous sommes en mesure de déployer rapidement des solutions supplémentaires pouvant optimiser les processus de déchargement et réduire le temps de séjour à moins de 12 heures des conteneurs renfermant des produits critiques, dans le but d'assurer la continuité des soins et des services offerts à la population, dans le contexte lié à la COVID-19.?»

Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM : «?Ce projet innovant met de l'avant à la fois la collaboration entre les acteurs de la chaîne logistique et les forces de Montréal en matière d'intelligence artificielle, pour contribuer à notre effort collectif face à la COVID-19 avec des solutions concrètes et efficaces.?»

À propos de CargoM

Créée en 2012, la Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, CargoM, (www.cargo-montreal.ca - @CargoMtl) réunit les acteurs de l'industrie de la logistique et du transport des marchandises du Grand Montréal, les institutions d'enseignement, les centres de recherche, les associations sectorielles autour d'objectifs communs en vue d'en accroître la cohésion, la compétitivité, la croissance et le rayonnement. L'industrie de la logistique et des transports dans la grande région métropolitaine représente 120?000 emplois en transport et entreposage, 6?000 établissements et plus de 4,3 milliards de dollars par année en retombées économiques pour la région métropolitaine de Montréal.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par l'ensemble de ses membres.

