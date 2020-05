AGC Biologics crée un partenariat avec Faron Pharmaceuticals en vue de la production d'un traitement contre le cancer





AGC Biologics va fabriquer le Clevegen, nouveau traitement du cancer par immunothérapie de précision

SEATTLE, 5 mai 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologics , organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) à l'échelle mondiale de produits biopharmaceutiques a été sélectionnée en vue de la production commerciale du traitement au Clevegen pour son partenaire Faron Pharmaceuticals Oy (AIM : FARN, First North : FARON), société de produits biopharmaceutiques en phase clinique. Le Clevegen est un anticorps humanisé anti-Clever-1 ciblant les macrophages associés aux tumeurs (TAM) positives à CLEVER-1 et il convertit ces macrophages M2 hautement immunosuppresseurs en macrophages M1 immunostimulants. Ce renversement unique d'immuno-oncologie dirigée sur les macrophages peut être utilisé seul ou en association avec d'autres traitements du cancer.

Les données de Faron sur son essai MATINS en cours ont montré que Clevegen est sûr et bien supporté, ce qui en fait un candidat à faible risque pour une combinaison avec des thérapies existantes du cancer. Le Clevegen a également présenté des avantages cliniques précoces sur des patients chez lesquels toutes les autres options de traitement ont été épuisées.

« Nous sommes ravis de commencer cette collaboration avec AGC Biologics visant à une production à l'échelle industrielle du Clevegen, » a déclaré Dr Markku Jalkanen, PDG de Faron. « Ceci permet une préparation flexible et rentable permettant de répondre aux besoins croissants du développement clinique tout en assurant une augmentation proportionnée de la production en fonction de besoins commerciaux. Chez Faron, nous savons qu'il est important de progresser le long du développement clinique et de rendre compte aux organismes de contrôle (FDA, EMA) à la réunion en fin de phase II pour le Clevegen. En fonction des résultats de la partie II de l'étude MATINS, ceci pourrait avoir lieu dès la seconde moitié de 2020 ».

« Notre priorité a toujours été d'être au service de nos clients en manifestant un ferme engagement envers une innovation constante, » a commenté Patricio Massera, PDG d'AGC Biologics. « Nous sommes fiers de ce partenariat avec Faron sur un traitement aussi important et de partager nos décennies d'expérience de la fabrication à l'échelle commerciale de produits biotechnologiques. »

À propos de Faron Pharmaceuticals Oy :

Faron (AIM : FARN, First North : FARON) est une société de produits biopharmaceutiques en phase clinique mettant au point des traitements nouveaux pour des affections médicales significativement démunies de ressources. La Société dispose actuellement d'une filière reposant sur les récepteurs mis en cause dans la régulation de la réponse immunitaire en carcinologie et dans les lésions d'organes. Le Clevegen, son immunothérapie de précision, est un anticorps original anti-Clever-1 ayant la capacité de faire basculer l'immunosuppression en une activation immunitaire dans diverses conditions, et présentant un potentiel sur l'ensemble de la carcinologie, des maladies infectieuses et de la mise au point de vaccins. Actuellement en développement clinique en phase I/II comme nouvelle immunothérapie de point de contrôle de macrophages chez des patients atteints de tumeurs solides non traitables, le Clevegen présente un potentiel en tant que monothérapie ou en combinaison avec d'autres traitements standard faisant appel à des molécules de point de contrôle immunitaire. Le Traumakine, candidat en projet de la Société pour la prévention de fuites vasculaires et de défaillances viscérales, a terminé un essai clinique en phase III dans le cadre du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). Des plans en vue de son développement futur sont en cours de finalisation afin d'éviter l'interférence du recours aux stéroïdes conjointement avec le Traumakine. Faron est basée à Turku en Finlande. D'autres renseignements sont disponibles sur www.faron.com .

À propos d'AGC Biologics :

AGC Biologics est une organisation mondiale de premier plan au premier plan du développement et de la fabrication sous contrat (CDMO), fermement déterminée à fournir les plus hautes normes de service à ses clients et partenaires. La Société compte à l'heure actuelle plus de 900 employés dans le monde entier. Le réseau mondial d'AGC Biologics couvre trois continents avec des installations conformes aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur (BPF ou cGMP) à Seattle dans l'État de Washington, à Copenhague au Danemark, à Heidelberg en Allemagne et à Chiba au Japon.

AGC Biologics offre sa connaissance approfondie de l'industrie et des services personnalisés uniques pour une augmentation proportionnée de production de protéinothérapie conforme aux BPF, depuis le stade préclinique jusqu'aux produits commerciaux mammaliens et microbiens. Ses offres de services intégrés comprennent les produits manufacturés de plasmides (GMP pDNA), le développement de lignées cellulaires, la mise au point de bioprocédés, la formulation, les essais analytiques, le développement et la conjugaison de traitements par anticorps, les banques et stockages de cellules ainsi que l'expression protéique, dont le système d'expression en propriété exclusive CHEF1® pour la production de cellules de mammifères.

En apprendre davantage sur www.agcbio.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpg

