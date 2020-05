Lightbits Labs retenu sur liste Top 100 Europe de Red Herring





Lightbits Labs, le chef de file des solutions de stockage ventilé défini par logiciel NVMetm sur TCP (NVMe/TCP), vient d'être sélectionné par Red Herring pour figurer dans son classement Top 100 Europe. L'approche de stockage hyperscale pour tous de Lightbits a fait écho auprès de la rédaction de Red Herring et a permis à la société d'obtenir cette importante nomination. Il s'agit là de la dernière distinction en date pour Lightbits, qui avait déjà été retenue plus tôt dans l'année sur les listes CRN Storage100 et Top 40 Software-Defined Storage Vendor.

"L'objectif de Lightbits est de fournir la flexibilité, l'élasticité et la réduction des coûts dont bénéficient chaque entreprise faisant appel à l'hyperscale", déclare Avigdor Willenz, cofondateur et président du conseil d'administration de Lightbits Labs. "Cette nomination rappelle que Lightbits et le NVMe/TCP s'inscrivent dans la tendance du marché, à l'heure où les entreprises recherchent des solutions plus efficaces et évolutives pour garantir leur transformation numérique."

Lightbits Labs LightOStm est une solution de stockage défini par logiciel apportant de l'efficience et de la flexibilité hyperscale aux entreprises de toute taille. Elle fournit un stockage NVMe/TCP composable, haute performance, extensible et redondant fonctionnant comme une mémoire flash locale. Grâce à LightOS, tout serveur de stockage de données équipé de SSD NVMe peut être transformé en une solution inégalée de stockage évolutif. Au coeur de LightOS se trouve une mémoire flash globale avec couche de traduction (GFTL). À la différence des autres solutions de stockage ventilé, la GFTL de LightOS propose des fonctionnalités généralement associées aux meilleurs réseaux de stockage, comme des volumes logiques, le thin provisioning, la compression, et la redondance des données. En outre, elle allonge la durée de vie des SSD, permettant ainsi l'utilisation d'une mémoire flash QLC à coûts réduits pour des performances élevées en termes de charges de travail. Tout cela est disponible sur des serveurs et des réseaux Ethernet standard, pour une fraction du prix des matrices traditionnelles ou propriétaires.

La quasi-totalité des centres de données utilisent aujourd'hui le TCP/IP, et les entreprises peuvent désormais en tirer pleinement parti avec le NVMe/TCP. Le déploiement du NVMe à l'ensemble du centre de données en vanilla TCP/IP fournit le parallélisme et la faible latence du NVMe, sans nécessiter la modification de l'infrastructure réseau ni des serveurs d'application existants.

"En 2020, l'élaboration de la liste des entreprises les plus performantes n'a pas été une mince affaire", déclare Alex Vieux, éditeur et PDG de Red Herring. "En fait, cela faisait des années que la tâche n'avait pas été aussi difficile, car un grand nombre d'entrepreneurs ont franchi des caps significatifs si précocement dans l'écosystème technologique européen. Mais, après mûre réflexion, et avec une observation rigoureuse et des discussions constructives, nous sommes parvenus à retenir, parmi des centaines de candidats de l'Europe entière, les sociétés figurant aujourd'hui sur la liste Top 100 Winners. Nous pensons que Lightbits incarne la vision, la motivation et l'innovation qui caractérisent une initiative entrepreneuriale à succès. Lightbits peut être fier de cet accomplissement car la concurrence était rude."

Pour plus d'informations, contactez info@lightbitlabs.com

À propos de Lightbits Labstm

Créé en 2016, Lightbits Labs est une société de stockage défini par logiciel fournissant à chacun une efficience et une flexibilité hyperscale. La solution de Lightbits permet un stockage composable et ventilé qui fonctionne comme une mémoire flash locale. Pionnier dans le domaine des NVMe/TCP, Lightbits propose une solution facile à déployer et à mettre à échelle, tout en garantissant des performances identiques aux SSD locaux du point de vue des applications. Lightbits Labs reçoit le soutien d'investisseurs stratégiques tels que Dell Technologies Capital, Cisco Investments et Micron, ainsi que d'investisseurs et capital-risqueurs de renom comme Avigdor Willenz, Lip-Bu Tan, Marius Nacht, SquarePeg Capital, et Walden International. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.lightbitslabs.com ou écrivez-nous à l'adresse info@lightbitslabs.com.

À propos de Red Herring Top 100 Europe

La rédaction de Red Herring a évalué les entreprises selon des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs, comme la performance financière, l'innovation technologique, la qualité de la gestion, la stratégie commerciale globale et la pénétration de marché. Cette évaluation a été complétée par l'analyse des bilans et du classement de startups similaires dans les mêmes segments verticaux, pour permettre à Red Herring de passer outre les effets liés à la médiatisation afin d'élaborer une liste qui soit un instrument essentiel de découverte et de promotion des modèles d'entreprise les plus prometteurs en Europe. Chaque année, cette liste se compose donc des meilleures entreprises parmi quelques 1 200 sociétés à financement privé de la région européenne.

