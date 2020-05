Le détaillant mondial en ligne SHEIN annonce SHEIN TOGETHER avec en tête d'affiche les performances de Katy Perry et Lil Nas X





L'événement virtuel est organisé au profit du Fonds de réponse solidaire contre le COVID-19 pour l'OMS, actionné par la Fondation des Nations Unies

LOS ANGELES, 5 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le détaillant en ligne SHEIN, leader mondial du secteur, annonce le tout premier festival de divertissement numérique de la marque, SHEIN Together, le 9 mai 2020. Événement numérique de quatre heures, SHEIN Together sera diffusé en streaming via l'application gratuite de SHEIN et contribuera à soutenir et à sensibiliser le public, ainsi qu'à recueillir des dons au profit du Fonds de réponse solidaire contre le COVID-19 pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), actionné par la Fondation des Nations Unies.

Le Fonds de réponse solidaire contre le COVID-19 pour l'OMS est le seul moyen pour les particuliers, les entreprises, les fondations et les autres organisations du monde entier de soutenir directement l'action mondiale de l'OMS afin d'aider les pays à prévenir, détecter et combattre la pandémie de COVID-19. Ce fonds soutient également le travail de deux partenaires, l'UNICEF et la Coalition pour l'innovation en matière de préparation aux épidémies (CEPI).

Cette vitrine virtuelle unique commencera le samedi 9 mai à 13 h heure normale du Pacifique et regorgera de performances musicales exclusives, de séquences de célébrités, d'apparitions spéciales d'influenceurs et d'invités TikTok. Animée par Erin Lim, animatrice d'E! News' «?The Rundown?», les téléspectateurs pourront également assister à un tutoriel de beauté de Chrisspy, à des séances de stylisme à domicile par les stylistes des célébrités Maeve Reilly et Karla Welch, ainsi qu'à de nombreuses surprises?!

PERFORMANCES PAR :

KATY PERRY

LIL NAS X

RITA ORA | DOJA CAT

INVITÉS SPÉCIAUX :

HAILEY BIEBER

YARA SHAHIDI

MADELAINE PETSCH

STORM REID

VANESSA MORGAN

LELE PONS

TYLER CAMERON

KIMBERLY LOAIZA

SOFIA WYLIE

SHEIN s'est engagé à faire un don de 100 000 dollars au fonds, les téléspectateurs pouvant également participer en achetant une collection de t-shirts #SHEINtogether en édition limitée, dont 100 % des recettes seront reversées à la Fondation des Nations Unies pour le Fonds de réponse solidaire contre le COVID-19 pour l'OMS. Les t-shirts #SHEINtogether seront vendus au prix de 10 dollars et pourront être achetés à partir du 4 mai 2020 à l'adresse www.shein.com. En outre, les téléspectateurs peuvent faire un don par le biais d'un lien réservé au don sur l'application et tous les fonds contribueront à soutenir le fonds.

«?En tant que marque mondiale, nous savons que cette crise a touché toutes nos communautés, les consommateurs et leurs familles, et nous ne pouvions pas rester les bras croisés et ne pas aider?», a déclaré Molly Miao, cofondatrice de SHEIN. «?En plus de nos actions pour donner des masques aux personnes en première ligne au niveau international, nous voulions également nous assurer que notre public comprenne l'importance de soutenir cette cause, c'est pourquoi nous avons eu l'idée d'organiser SHEIN Together.?»

Téléchargez l'application sur iPhone ou Android à l'adresse App Store d'Apple ou visitez www.shein.com pour en savoir plus.

À propos de SHEIN Together :

SHEIN Together est une vitrine de divertissement virtuelle organisé au profit du Fonds de réponse solidaire contre le COVID-19 pour l'OMS, actionné par la Fondation des Nations Unies. Animée par Erin Lim, animatrice d'E! News' «?The Rundown?», l'émission en streaming présente des performances musicales exclusives de Katy Perry, Lil Nas X, Rita Ora et Doja Cat, ainsi que des séquences de célébrités, des influenceurs et des apparitions sur TikTok de Hailey Bieber, Yara Shahidi, Madelaine Petsch, Storm Reid, Vanessa Morgan, Lele Pons, Tyler Cameron, et bien d'autres encore. SHEIN Together sera diffusée en exclusivité sur l'application SHEIN, disponible au téléchargement pour iPhone et Android, le 9 mai 2020 à 13 h, heure normale du Pacifique.

À propos de SHEIN :

Fondé en 2008, SHEIN est un détaillant en ligne de mode rapide dont le réseau mondial couvre 220 pays et régions. Chez SHEIN, nous accordons une grande importance non pas à nos vêtements, mais au choix. C'est pourquoi nous déposons 500 nouveaux articles de mode par jour, gâtant nos clientes avec une sélection vertigineuse de vêtements féminins tendance qu'elles peuvent mélanger et assortir à leur guise. Nous le faisons parce que nous pensons que les vêtements que nous portons reflètent notre personnalité et nous voulons donner aux femmes d'aujourd'hui les moyens d'explorer et d'exprimer leur individualité. Grâce à l'abondance de choix que nous offrons, nos clientes peuvent confectionner avec finesse un look parfait qui reflète leur individualité. En d'autres termes, nous vous aidons à vous réaliser.

Pour en savoir plus sur SHEIN, suivez-nous sur shein.com, instagram.com/shein et youtube.com/shein.

À propos de la Fondation des Nations Unies :

La Fondation des Nations Unies rassemble des idées, des personnes et des ressources pour aider les Nations Unies à réaliser des progrès dans le monde et à s'attaquer aux problèmes urgents. Notre marque de fabrique est de collaborer pour un changement durable et d'innover pour relever les plus grands défis de l'humanité. En savoir plus sur www.unfoundation.org

