Lancement d'une campagne d'urgence pour combattre l'isolement accentué par la pandémie chez les personnes qui ont un handicap





TORONTO, le 5 mai 2020 /CNW/ - La Marche des dix sous du Canada met en lumière la crise d'isolement causée par la pandémie de COVID-19, qui touche 6,2 millions de personnes qui ont un handicap au Canada. L'organisme lance une campagne d'urgence pour sensibiliser la population aux défis auxquels sont confrontées ces personnes et pour recueillir de toute urgence des fonds pour les programmes et services en ligne et par téléphone, dans le sillage du report de ses activités de collecte de fonds du printemps et de l'été.

«?La COVID-19 a accru considérablement l'isolement des membres de cette communauté déjà vulnérables et déconnectés. Elle a aussi déstabilisé les programmes, les services et les réseaux de soutien sur lesquels ils comptent chaque jour?», a fait savoir Len Baker, président et PDG de la Marche des dix sous du Canada. «?Nous avons adapté bon nombre de nos programmes au mode virtuel, mais nous voulons et devons faire beaucoup plus pour garantir que chaque personne ayant un handicap soit connectée au monde extérieur et soutenue en toute sécurité en ces temps sans précédent.?»

Les personnes qui ont un handicap sont souvent isolées sur le plan social. La Marche des dix sous du Canada joue un rôle essentiel pour contrer cet isolement. Elle propose des programmes pour les aider à vivre dans la plus grande autonomie possible, tout en leur offrant des possibilités d'apprentissage, de développement des compétences et de maintien de liens sociaux avec leurs pairs. Les ateliers, séances individuelles et grands rassemblements sont habituellement tenus dans des endroits accessibles dans la collectivité. Ils sont souvent les seules occasions de contacts personnels que ces personnes ont avec les autres dans la journée ou la semaine.

« C'est dur d'être seule à la maison toute la journée. Je ne suis pas aussi mobile que je suis censée l'être à cause de l'éloignement social. Cela m'inquiète. Et j'ai besoin de parler avec d'autres personnes. Elles me manquent tellement », a fait savoir Terry Banks, qui vit avec la sclérose en plaques. « Lorsque la Marche des dix sous du Canada m'a dit que le programme d'exercices auquel je participais avait été adapté pour être offert en ligne, c'est comme si on m'avait lancé une bouée de sauvetage. J'en ai besoin, car il est important que je continue à bouger et l'exercice m'aide à maintenir mon équilibre. Mais par-dessus tout, tout le monde dans le groupe en ligne est simplement ravi de pouvoir entretenir des liens. Nous nous connectons tôt juste pour avoir la chance de bavarder. »

«?Il faut que notre campagne d'urgence soit un succès parce que les personnes qui ont un handicap ont besoin de nous plus que jamais, » a déclaré M. Baker. «?Nous craignons que ce grand isolement provoqué par la pandémie n'ait de graves conséquences sur la santé.?» L'isolement social et la solitude ont été associés à de nombreux problèmes de santé physique et mentale, notamment les maladies cardiaques, le diabète, l'anxiété et la dépression.

Sous le thème «?Vaincre La Courbe?», la campagne montre comment la courbe de la COVID a dressé un obstacle presque insurmontable entre les personnes qui ont un handicap et leur communauté. Créée en partenariat avec DDB Canada, la campagne arrive à un moment critique pour la Marche des dix sous du Canada, qui s'est vue forcée d'annuler ou de reporter toutes ses activités de collecte de fonds du printemps et de l'été en raison de restrictions sur les rassemblements sociaux.

Les fonds essentiels recueillis à l'occasion de cette campagne aideront la Marche des dix sous du Canada à développer sans tarder de nouveaux programmes virtuels qui fourniront un soutien émotionnel aux personnes qui ont un handicap et à leurs familles tout en respectant la distanciation sociale. La campagne contribuera également à améliorer d'autres programmes importants, notamment à offrir un accès accru aux technologies qui favorisent les échanges et la communication.

La Marche des dix sous du Canada espère que les Canadiens appuieront la campagne à la lumière de leur expérience personnelle de la COVID-19 et du constat qu'ils ont fait concernant l'isolement.

«?Nous devons Vaincre La Courbe pour aplanir les obstacles qui isolent les personnes qui ont un handicap, pendant et après la pandémie, » a déclaré M. Baker. «?Nous souhaitons vivement que les Canadiens répondent à cet appel urgent.?»

La Marche des dix sous du Canada est un organisme national de bienfaisance enregistré qui offre des services de soutien aux personnes qui ont un handicap, à leurs familles et aux proches aidants partout au Canada. Notre objectif est d'améliorer quotidiennement l'indépendance et la participation communautaire des personnes qui ont un handicap grâce à un large éventail de programmes et de services dans tout le Canada. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web à https://www.marchofdimes.ca/fr-ca ou appeler au 1-800-263-3463.

