Annonce des lauréat(e)s des Prix Moïse-Cossette

À la demande de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme que les infirmières et infirmiers ont les compétences et les connaissances pour procéder aux tests diagnostiques de la...

L'association des communicateurs et rédacteurs de l'agroalimentaire (ACRA) est heureuse d'annoncer les lauréats et lauréates de l'édition 2019 des prix Moïse-Cossette....