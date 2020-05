La FIQ salue le travail exceptionnel et la détermination des professionnelles en soins dans la lutte contre la COVID-19





MONTRÉAL, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ lance aujourd'hui le Mois des professionnelles en soins. Ce mois, célébré par la Fédération chaque année au mois de mai, souligne quatre journées importantes, soit la Journée de l'infirmière auxiliaire le 5 mai, la Journée de l'infirmière le 12 mai, la Journée de l'inhalothérapeute le 19 mai et la Journée de la perfusionniste clinique le 26 mai.

Ces journées visent à reconnaître le rôle indispensable et l'expertise unique de ces professionnelles en soins au sein du réseau de la santé. Actuellement, elles sont au coeur de la lutte contre la COVID-19. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, la présidente de la FIQ, Nancy Bédard, s'adresse à elles pour les remercier d'être au front pour donner tous les soins sécuritaires à la population du Québec. « Vos compétences et votre expertise sont sollicitées comme jamais pendant cette pandémie », leur dit-elle.

La FIQ tient à souligner tout le travail exceptionnel qu'effectuent les professionnelles en soins et qui, aujourd'hui, est mis à rude épreuve dans le contexte de la COVID-19. « Je salue leur force, leur courage et leur détermination à soigner et à protéger leurs patient-e-s, et à sauver des vies », indique Mme Bédard, qui affirme être fière d'être leur présidente et de les représenter.

À propos de la FIQ

La FIQ est une organisation syndicale qui compte près de 76 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. La FIQ est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

