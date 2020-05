WorkBoard permet aux utilisateurs de tout niveau de compétence de créer de manière dynamique des tableaux de bord OKR et des rapports d'activité





REDWOOD CITY, Californie, 4 mai 2020 /CNW/ - WorkBoard, le chef de file en matière de stratégie d'entreprise et de gestion des résultats, a annoncé aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités dans son logiciel objectifs et principaux résultats (OKR pour Objective and Key Results en anglais) qui permettent aux utilisateurs sans compétences techniques de créer et de partager de manière dynamique leurs propres tableaux de bord de gestion d'entreprise et OKR. Les utilisateurs de WorkBoard peuvent instantanément définir, organiser et partager leurs propres tableaux de bord en utilisant un éventail d'options de graphiques automatisés pour les objectifs et les résultats clés ainsi que des images et des données provenant d'autres systèmes.

Les nouvelles fonctionnalités permettent aux créateurs de tableaux de bord de les sectionner par sujet ou par fonction, de sélectionner les résultats clés et le type de graphique pour créer des graphiques et des comparaisons et d'ajouter des textes et des images pour publier un tout nouveau tableau de bord spécifique en quelques minutes. La présente mise à jour permet aux organisations de renforcer l'alignement et la responsabilité de manière plus rapide et plus numérique, à un moment où la focalisation, la transparence et l'efficacité sont cruciales.

« Dans les grandes entreprises, les bilans d'activité et d'exploitation consomment des dizaines de milliers d'heures chaque trimestre, car des personnes à différents niveaux de l'organisation génèrent et se réunissent ensuite sur des présentations de 50 ou 100 diapositives pour examiner les progrès de l'entreprise. Chaque groupe doit présenter ses résultats avec un contexte et un texte, mais c'est une façon extraordinairement lente et laborieuse de gérer l'entreprise, » a déclaré Deidre Paknad, chef de la direction et cofondatrice de WorkBoard. « Si vous utilisez les OKR pour aligner et mesurer les résultats, votre plateforme OKR devrait automatiser la gestion et le compte-rendu des responsabilités. Ces nouvelles fonctionnalités de diagnostic d'entreprise offrent aux clients une flexibilité et une automatisation totales pour organiser, expliquer et publier leurs plans et leurs progrès sous forme numérique, ce qui leur permet d'économiser des milliers d'heures chaque trimestre tout en donnant aux parties prenantes une visibilité contextuelle des résultats à la demande. »

La nouvelle mise à jour de WorkBoard permet automatiquement et facilement aux utilisateurs de :

Associer les OKR et les KR de l'ensemble de l'organisation dans une vue.

Comparer et mettre en contraste les KR avec des objectifs disparates dans différents tableaux et graphiques.

Créer des graphiques, tableaux et regrouper des KR dans n'importe quelle combinaison pour leur propre vue contextuelle.

Intégrer des données d'exploitation provenant d'autres sources et interagir avec elles de manière dynamique.

Partager les autorisations d'édition et de visualisation de manière sélective ou générale.

Utiliser le mode de présentation pour les réunions et les écrans partagés.

Mettre en contexte, dans une source de vérité, certaines données d'exploitation provenant de systèmes disparates.

Accéder à une source unique de vérité, afin de pouvoir formuler leurs propres conclusions, au lieu de vérifier plusieurs sources disparates.

Les dirigeants et les responsables du personnel peuvent utiliser ces nouvelles fonctionnalités pour :

Éliminer la nécessité de recueillir des données et de préparer des diapositives pour les diagnostics d'entreprises. Pour un diagnostic mensuel d'activité, la préparation des réunions prend généralement des semaines, et cette capacité donne aux cadres un accès continu aux faits dans leur contexte, explique Andrew Kisslo , responsable du personnel de commercialisation de Microsoft Azure.

, responsable du personnel de commercialisation de Microsoft Azure. Organiser le contenu des réunions du personnel et du conseil d'administration sans recréer de données.

Les responsables de fonctions peuvent utiliser ces nouvelles capacités pour :

Fournir aux autres dirigeants et à leur personnel une image riche en contexte de l'évolution vers les résultats clés et intégrer des données opérationnelles pertinentes provenant de systèmes que les autres organisations ne voient pas autrement.

Automatiser les rapports d'état et les diagnostics d'opérations afin de concentrer le temps sur les problèmes et les risques plutôt que sur la collecte et la présentation des données.

Publier des analyses et des opinions sur leurs principaux résultats afin que les gens disposent des données et de ce que l'équipe pense de ces données.

Les équipes peuvent utiliser ces nouvelles fonctionnalités pour :

Publier un récit autour de leurs OKR.

Mettre en évidence les décisions et les points de l'équipe à partir des réunions en petit comité côte à côte avec leurs OKR.

Intégrer des artefacts visuels issus de leur travail pour les mettre en valeur au sein des équipes et entre elles.

Ces nouvelles mises à jour et fonctionnalités facilitent grandement l'opérationnalisation des OKR et les adaptent au rythme de l'entreprise, faisant de WorkBoard la norme d'entreprise pour les logiciels OKR. La plateforme WorkBoard, complétée par son programme d'accompagnement OKR, permet aux clients, y compris les chefs de file et les innovateurs du secteur tels que Comcast, Workday, Microsoft, Cision, Cisco et d'autres, de maintenir la productivité des équipes sans proximité et de favoriser la résilience et les résultats de l'entreprise.

À propos des OKR :

Les OKR (sigle en anglais de Objective and Key Results, objectifs et principaux résultats) sont une technique qui permet d'aligner les objectifs, de définir les résultats souhaités et de mesurer les progrès dans des intervalles plus courts et plus ciblés. Ils sont généralement destinés aux équipes et permettent d'en unifier les membres autour d'intentions communes avec des mesures claires de réussite, d'effectuer un alignement entre les équipes et de relier les résultats de l'équipe aux résultats de l'entreprise. Rendues populaires par les jeunes pousses, les grandes entreprises ont commencé à les adopter pour répondre aux marchés dynamiques, combler les lacunes en matière d'alignement stratégique et engager une plus grande partie de leur organisation dans l'exécution de la stratégie. Les OKR sur plateforme sont maintenant devenus essentiels à la résilience des entreprises en permettant aux organisations de changer rapidement de priorités stratégiques, en donnant à tous les employés la possibilité de voir à la demande les priorités stratégiques de l'entreprise, du poste et du groupe. Elles permettent de mobiliser rapidement et de connecter numériquement une main-d'oeuvre répartie sur les tâches et résultats les plus importants.

À propos de WorkBoard :

WorkBoard permet à Comcast, Cisco, Microsoft, Samsung, Workday, Zuora et d'autres grandes entreprises d'améliorer la résilience et les résultats de leurs activités grâce à sa plateforme de résultats d'entreprise. La plateforme de logiciel-service (SaaS) de WorkBoard permet aux entreprises de modifier et d'aligner rapidement les OKR, d'obtenir une transparence à l'échelle de l'entreprise sur les progrès réalisés en matière de planification, d'automatiser les réunions et les rapports de gestion tels que les QBR et les diagnostics opérationnels ainsi que de relier les résultats des équipes aux résultats de l'entreprise. WorkBoard a également été le pionnier de la formation sur les OKR pour aider les entreprises à réduire le temps nécessaire à la réussite grâce à la méthodologie OKR et a certifié plus de 1 500 formateurs en utilisant son guide de pratiques éprouvé. Soutenu par Andreessen Horowitz, GGV Capital, Workday Ventures et Microsoft's M12, et basé à Redwood City, en Californie, WorkBoard est la norme d'entreprise pour la gestion des résultats. Pour plus d'informations, consultez le site www.workboard.com ou suivez l'entreprise sur Twitter : @WorkboardInc.

