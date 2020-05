Avis aux médias - En direct : manifestation de Foodsters United et du STTP devant le siège social de Foodora

Dès maintenant et jusqu'à 15 h 40 (HE)

Faisant face à une grave incertitude financière, les livreurs et livreuses de Foodora exigent que Delivery Hero, société-mère de Foodora, revienne sur sa décision et investisse davantage dans la main-d'oeuvre, à un moment où le marché est en pleine croissance dans le monde entier et dans un contexte où les revenus de l'entreprise augmentent.

Les livreurs et livreuses soulignent également qu'il est urgent pour les gouvernements provinciaux et fédéral de légiférer pour donner une réelle protection aux travailleuses et travailleurs de l'économie des petits boulots. Les gens qui oeuvrent dans ce secteur en pleine croissance sont vulnérables à l'exploitation depuis trop longtemps.