Salaire minimum à 15 $ l'heure : un impératif socioéconomique essentiel





MONTRÉAL, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs qui marque également, au Québec, l'entrée en vigueur du nouveau taux horaire minimum à 13,10 $, les organisations membres de la campagne 5-10-15 interpellent à nouveau le gouvernement pour lui rappeler la nécessité d'augmenter ce taux à 15 $ l'heure. Le contexte de pandémie actuel démontre plus que jamais l'importance d'une rémunération adéquate pour les bas salarié-es dont la contribution essentielle, tout particulièrement en temps de crise, a été mise en lumière.

« La pandémie a révé?lé? a? quel point les travailleuses et les travailleurs au bas de l'é?chelle jouent un rô?le primordial dans la socie?te?. Qu'il s'agisse des employé-es dans les épiceries, du personnel d'entretien ou des préposé-es aux bénéficiaires, pour ne nommer que ceux-là, nous remarquons que bon nombre de services essentiels sont assurés par des personnes à faible revenu, affirme Virginie Larivière, co-porte-parole de la campagne 5-10-15 et porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté. Il est inacceptable que ces personnes n'arrivent pas a? sortir de la pauvrete? avec le salaire minimum actuel, même en travaillant a? temps plein. Il est clair que ce ne sont pas des primes circonstancielles qui vont régler le problème à long terme. En ce sens, le gouvernement a le devoir impératif de corriger le tir. »

Au moment où s'amorce un débat public sur la relance économique, il faudra également tenir compte du fait qu'une hausse de la rémunération des ménages à faible revenu contribuerait activement à stimuler l'économie du Québec grâce, notamment, à un pouvoir d'achat bonifié. En 2018, une étude de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) a démontré qu'un salaire minimum à 15 $ l'heure aurait des retombées économiques au Québec se situant entre 2,2 et 3,4 milliards $ par année, sans compter les retombées indirectes et induites. Toujours selon cette étude, les retombées positives, expliquées par une hausse de la rémunération, seraient de neuf à onze fois plus importantes que les retombées négatives liées à d'éventuelles pertes d'emploi.

« Cela démontre tout l'impact qu'aurait une augmentation notable du salaire minimum sur l'économie du Québec et sur le quotidien des quelque 620?000 personnes qui travaillent sous les 15 $ l'heure, ajoute Mélanie Gauvin, co-porte-parole de la campagne 5-10-15 et coordonnatrice du Front de défense des non-syndiquéEs. De plus, si l'on souhaite favoriser et soutenir l'achat local, comme le recommande le premier ministre Legault, encore faut-il qu'il y ait suffisamment de consommateurs pouvant assurer une telle demande. En ce sens, l'augmentation du salaire minimum à 15 $ l'heure aurait pour effet d'accroître le revenu disponible des personnes à bas salaire et donc d'augmenter la consommation des biens et services auprès d'entreprises québécoises. »

« En cette période de crise exceptionnelle qui démontre plus que jamais la contribution indispensable des personnes à bas salaire, le gouvernement doit, une fois pour toutes, corriger cette situation déplorable et faire en sorte que salaire minimum ne rime plus jamais avec pauvreté », de conclure les deux porte-parole.

À propos de la campagne 5-10-15

La campagne 5-10-15 mise sur trois grandes revendications : connaître son horaire cinq jours à l'avance, avoir dix jours de congés payés en cas de maladie ou pour responsabilités familiales et un salaire minimum de 15 $ l'heure.

Les sept organisations membres de la campagne sont : le Collectif pour un Québec sans pauvreté, le Front de défense des non-syndiquéEs (FDNS), la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).

