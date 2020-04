Fido appuie Pflag Canada afin de permettre à la communauté LGBTQ2S de rester connectée pendant la pandémie de COVID-19





Des tablettes avec données sans-fil gratuites serviront à tenir des réunions virtuelles de soutien entre pairs et permettront à des Canadiens vulnérables de garder le contact.



L'engagement #FidoAvecVous pour mieux faire connaître et financer Pflag Canada

TORONTO, 30 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fido a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Pflag Canada visant à assurer la sécurité des membres les plus vulnérables de nos communautés et à leur permettre de garder le contact durant la crise sanitaire actuelle.

Depuis plus de 30 ans, Pflag Canada est un refuge et un pilier pour de nombreux Canadiens, notamment des personnes aux prises avec des problèmes liés à l'identité sexuelle ou de genre et des membres de leur famille. Étant donné que la présente période d'incertitude est source de stress et d'anxiété pour un très grand nombre de personnes, le soutien offert par l'entremise de Pflag est plus que jamais nécessaire.

Comme le soutien en personne entre pairs a été interrompu pendant la pandémie de la COVID-19, Pflag a fait face à des défis pour fournir ses services de soutien essentiels aux membres et aux familles de la communauté LGBTQ2S. Afin d'appuyer les efforts de Pflag visant à poursuivre ce travail important, Fido fait un don de tablettes à l'organisme, assorti de six mois de forfaits de données gratuits, afin qu'elles soient distribuées parmi les sections régionales partout au Canada. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'engagement #FidoAvecVous de l'entreprise qui consiste à aider ses clients et les communautés en cette période critique.

« La distanciation physique ne devrait pas être synonyme d'isolation. Fido est fier de s'associer à Pflag Canada pour l'aider à offrir un soutien virtuel entre pairs aux communautés LGBTQ2S. Ces connexions sont particulièrement importantes en ce moment », a affirmé Nancy Audette, vice-présidente et directrice générale, Fido. « Il s'agit d'une façon pour nous de poursuivre notre engagement à permettre aux communautés de rester connectées aux services importants dont elles ont besoin, tout en aidant à créer un environnement plus inclusif et plus tolérant pour nous tous. »

En plus du don de tablettes et de forfaits Données, afin d'aider l'entreprise à mieux faire connaître Pflag et à accroître son soutien, Fido versera une contribution financière à Pflag Canada avec l'aide de ses clients. Pour chaque clic sur le bouton « Vous cliquez, Fido donne » de la page d'accueil de Fido.ca, des bulletins Fido ou par l'entremise de Fido XTRA, Fido versera 1 $, jusqu'à ce que nous atteignions 150 000 $, pour soutenir les sections régionales de Pflag Canada d'un océan à l'autre et promouvoir ses réunions de soutien entre pairs. Grâce à ce financement, Pflag s'engage à accroître sa présence de 10 % dans les petites collectivités du pays en 2020, en mettant l'accent sur celles situées dans le nord du Canada et dans les Territoires, afin de renforcer son appui aux communautés LGBTQ dans les grandes villes canadiennes.

« En cette période d'anxiété et de stress accrus, les rencontres entre pairs de Pflag sont plus importantes que jamais pour les personnes aux prises avec un enjeu d'identité sexuelle ou de genre ou celui d'un être cher », a déclaré Omid Razavi, directeur des communications, Pflag. « Le fait que Fido communique avec nous pendant cette pandémie en comprenant notre mission et notre volonté d'aider nous permet de continuer à soutenir nos communautés partout au Canada par des moyens numériques novateurs et rapides qui n'auraient peut-être pas été possibles. »

Les Canadiens qui souhaitent faire une contribution de quelque importance que ce soit à Pflag Canada peuvent consulter fido.ca/avecvous. Les dons, combinés à la contribution de Fido, aideront à soutenir les efforts continus de l'organisme visant à appuyer les Canadiens de la communauté LGBTQ2S et leurs proches, partout au Canada. En plus de soutenir les programmes actuels, les dons aideront Pflag à atteindre son objectif d'ouvrir d'autres sections régionales en 2020 dans des collectivités mal desservies partout au Canada, afin d'offrir un soutien essentiel dans ces régions. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Pflag Canada, consultez pflagcanada.ca/ .

