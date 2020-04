Ecolog et GE Healthcare (Allemagne) ont signé un protocole d'accord pour unir leurs efforts dans la lutte contre la pandémie de COVID-19





- La solution Eco-Care d'Ecolog vise à répondre aux besoins de secours et de relèvement indispensables dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

- Les équipements médicaux avancés de GE Healthcare devraient améliorer la solution Rapid Care Park d'Ecolog.

DÜSSELDORF, Allemagne, 30 avril 2020 /PRNewswire/ -- ECOLOG International, un fournisseur mondial de premier plan de services intégrés, de technologies, de solutions environnementales, d'énergie, de logistique, d'ingénierie et de construction, et GE Healthcare (Allemagne), un fabricant et fournisseur de premier plan de technologies médicales, d'infrastructure numérique, d'analyse de données et d'outils avancés d'aide à la décision, unissent leurs efforts pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Rapid Care Parktm, qui fait partie de la solution Eco-Care d'Ecolog, offrira des services de secours et de relèvement de bout en bout, y compris des capacités de soins intensifs flexibles et des capacités de soins destinées à réduire la charge pesant sur le système de santé alors que les pays affrontent cette tempête, et à permettre ainsi aux hôpitaux et aux cliniques d'allouer des « capacités propres » aux opérations essentielles.

Les équipements médicaux de la vaste gamme de GE Healthcare, qui comprend des ventilateurs, des appareils à rayons X et des tomodensitogrammes, font partie des principaux appareils utilisés au sein des établissements médicaux tels que le Rapid Care Park d'Ecolog.

Au sujet de l'accord, Ali Vezvaei, PDG du groupe Ecolog International, a déclaré : « Face aux défis mondiaux actuels causés par la pandémie de Covid-19, Ecolog continue de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider les secteurs public et privé en matière de secours et de relèvement et ce faisant, nous sommes heureux de travailler avec des équipements médicaux fiables et des fournisseurs de technologies tels que GE Healthcare. Cette collaboration améliorera les services que nous proposons à nos clients. »

Catherine Estrampes, PDG de GE Healthcare Europe, a expliqué : « Alors que le monde fait face au défi sans précédent que représente la pandémie de COVID-19, c'est un honneur pour nous, chez GE Healthcare, de pouvoir aider les prestataires de soins de santé, les communautés et les patients du monde entier. »

Michael Stockhammer, directeur général de GE Healthcare (DACH) a ajouté : « Grâce à nos équipements et notre expertise, nous pensons pouvoir contribuer à accélérer ces efforts afin de lutter contre la pandémie et mettre à disposition les capacités flexibles dont nous avons tant besoin. »

