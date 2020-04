Selon La Mission Mars des Émirats Arabes Unis : La sonde Hope est prête pour le lancement depuis le centre spatial japonais de Tanegashima





L'Agence spatiale des Émirats Arabes Unis et le Centre spatial Mohammed Bin Rashid ont annoncé le transfert en toute sécurité du vaisseau spatial Mars Hope vers son site de lancement au Centre spatial de Tanegashima. Le transfert a été effectué dans le cadre d'une opération d'une durée de 83 heures reportée de sa date d'expédition prévue en mai en raison des restrictions de voyage et de déplacement imposées à la suite des efforts internationaux déployés pour réduire l'impact de Covid-19. La mission émiratie Mars, baptisée La Sonde Hope, est la première exploration interplanétaire menée par un pays arabe.

"Nous sommes sur la bonne voie et nous nous apprêtons désormais à notre lancement prévu en juillet", a déclaré Omran Sharaf, chef de la mission Mars aux Emirats Arabes Unis. "une Planification de l'atténuation et une action précoce, avec le soutien de nos partenaires et du gouvernement japonais, ont sauvé la situation - puisque toute l'opération s'est avérée essentiellement une course contre la montre et contre Covid-19 pour nous assurer que nous avons réussi à préparer le lancement du vaisseau spatial Mars vers Tanegashima pour le mois de juillet/août".

Une équipe d'ingénieurs s'est rendue à Tanegashima deux semaines avant le transfert anticipé de la sonde afin de passer leur temps en quarantaine pour recevoir l'expédition attandue. Une seconde équipe d'ingénieurs a accompagné le vaisseau spatial. Elle est actuellement en quarantaine et s'apprête pour les tests finaux et le lancement du vaisseau spatial sur une fusée Mitsubishi MH2A.

L'opération de transfert est réalisée à l'aide d'un Antonov 124, un avion puissant, transportant le vaisseau spatial dans un conteneur spécialisé à température et atmosphère contrôlées depuis l'aéroport international Al Maktoum aux Émirats Arabes Unis vers l'aéroport international de Chubu Centrair à Nagoya, au Japon. Le vaisseau spatial a ensuite été chargé sur un cargo maritime, transporté vers le port maritime Shimama de Tanegashima, puis transféré la nuit au site de lancement.

La mission Mars des Émirats Arabes Unis a été conçue pour transformer et accélérer le développement du secteur spatial, de l'éducation et de la communauté scientifique aux EAU. Dirigée par le Centre spatial Mohammed Bin Rashid sous la supervision de l'Agence spatiale des EAU, la mission enverra la sonde Mars Hope en orbite autour de Mars en février 2021. Hope vise à créer la première image complète du climat de Mars tout au long de l'année martienne.

La Mission Mars émiratie et la sonde Hope s'avèrent la culmination du transfert des connaissances et des efforts déployés pour le développement lancé en 2006, qui a permis la réalisation de partenariats entre les ingénieurs émiratis avec des collaborateurs du monde entier pour développer les capacités de conception, d'ingénierie et de fabrication des vaisseaux spatiaux aux Émirats Arabes Unis. Le vaisseau spatial a été nommé Hope comme symbole d'espoir pour toute la jeunesse arabe.

*Source: AETOSWire

