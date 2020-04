Une nouvelle connexion à la région AWS Canada vient accroître encore pour les clients Genesys Cloud la sécurité, la flexibilité et la fiabilité





Genesys Cloud, en y ajoutant les régions AWS Canada (central), AWS Europe (Londres) et Asie-Pacifique (Séoul), est maintenant disponible dans 9 régions AWS

SAN FRANCISCO, 29 avril 2020 /CNW/ - Genesys®, le leader mondial des solutions nuagiques dédiées à l'expérience client et aux centres de relations clients, a annoncé que les organisations, dotées de Genesys Cloud® au Canada, peuvent se connecter à la région (centrale) Amazon Web Services (AWS) Canada. Concrètement, les clients de Genesys, astreints à des exigences de conformité et de sécurité, peuvent dès à présent héberger leurs données à l'intérieur du pays, tout en profitant de la solution complète, intégrée de Genesys, la plateforme nuage public leader mondial pour centres d'appels ou de relations clients.

À l'heure actuelle, Genesys Cloud est disponible dans neuf régions AWS. La connexion à la région AWS Canada (centrale) fait partie d'une récente expansion mondiale plus large de Genesys, laquelle comprend également les connexions aux régions AWS Europe (Londres) au Royaume-Uni et Asie-Pacifique (Séoul) en Corée du Sud. Vu l'empreinte étendue de ses centres de données, Genesys Cloud apporte aux organisations multinationales, exploitant des centres d'appels dispersés, flexibilité, redondance et évolutivité à grande échelle. Outre la souveraineté des données qu'ils contribuent à assurer, les centres de données locaux, dans le pays, offrent aux organisations d'autres avantages, notamment une latence réduite des données et une communication accélérée avec les clients.

Comme le fait remarquer Sheryl Kingstone, vice-présidente de la recherche, Expérience client et commerce, et directrice générale de Voice of Connected User Landscape, 451 Group, estimant que ces avantages sont de plus en plus importants, « la confidentialité et la sécurité des données constituent un aspect essentiel de l'expérience numérique du consommateur, la transparence et le contrôle étant primordiaux dans l'approche d'une organisation en matière d'innovation opérationnelle et informatique. »

« Pour beaucoup de nos clients au Canada, lorsqu'ils choisissent un fournisseur nuagique, la souveraineté des données est une exigence primordiale », a déclaré Olivier Jouve, vice-président exécutif et directeur général de Genesys Cloud. « La connexion à la région AWS Canada (centrale) permet à un nombre encore plus important d'organisations, en particulier celles des secteurs hautement réglementés, tels que les soins de santé, les services financiers et l'administration publique, de délocaliser leurs centres d'appels vers le nuage. En clair, en adoptant Genesys Cloud, les organisations se mettent sur la voie vers la prestation de l'expérience à la demande, ou comme le dit l'anglais Experience as a ServiceSM, en étant en mesure de fournir à leurs clients un service vraiment personnalisé, via n'importe quel canal, sachant comme gage d'assurance supplémentaire que toutes les données sont sécurisées. »

Sur fond d'une croissance à trois chiffres au cours des trois dernières années, croissance en termes de revenus, Genesys Cloud a sans doute connu un essor progressif dans le monde entier. Rien qu'en 2019, Genesys Cloud a gagné la préférence de près de 500 nouveaux clients. Au Canada, la société bénéficie d'une forte clientèle dans les secteurs des services financiers, des télécommunications, des soins de santé ou encore le secteur public, et ce, grâce à son bilan de 25 ans ici en étant fournisseur de solutions de centres d'appels aux organisations allant de grandes sociétés aux PME. En outre, la société dispose d'un vaste écosystème de partenaires et d'une importante base d'employés dans toute la région.

