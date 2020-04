Mindray lance les nouveaux systèmes portables à ultrasons série ME pour combattre le COVID-19





Lancement mondial en ligne de la série ME #SeeBeyondBorders (EN DIRECT)

29 avril | 20 h 30 (heure normale du centre), 14 h 30 (heure d'été d'Europe centrale), 8 h 30 (heure avancée de l'Est)

SHENZHEN, Chine, 29 avril 2020 /PRNewswire/ -- Mindray Medical (SZSE : 300760), un leader mondial en matière de fourniture de solutions et de dispositifs médicaux, annonce la sortie de ses nouveaux systèmes portables à ultrasons série ME pour rehausser la confiance des cliniciens dans les cas critiques et urgents de COVID-19. Ces systèmes sont dorénavant disponibles en Europe et dans certains autres pays.

Alliant des solutions de gestion intelligente des fluides, des solutions de désinfection complète, une mobilité pratique et agile, une interface intuitive et des solutions de batteries souples, la série ME aide les cliniciens à relever les défis en termes de diagnostic et à prendre rapidement des décisions dans l'environnement hospitalier surchargé et exigeant qui prévaut actuellement.

« Durant cette pandémie, le système portable à ultrasons a une valeur irremplaçable en tant qu'outil diagnostique rapide, pratique, non radioactif et interactif, a déclaré Fred Yang, directeur de la division International Ultrasound System, à Mindray. La série ME est spécialement conçue pour donner plus d'assurance aux cliniciens afin de leur permettre de se concentrer sur les soins prodigués aux patients. »

Face au COVID-19, une évaluation rapide du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) et du choc septique peut aider les cliniciens à établir le plan de traitement et à sauver des vies. Basées sur les algorithmes d'apprentissage profond, les solutions de gestion intelligente des fluides de la série ME , cliniquement reconnues, ont pour vocation d'accélérer les évaluations des patients de façon précise et efficace.

Dans la situation critique actuelle, la désinfection joue un rôle essentiel pour assurer un niveau élevé de sécurité clinique. En répondant parfaitement aux exigences de la lutte contre les infections, le panneau de commande conçu d'un seul bloc, la robustesse des matériaux et la fonction unique de suivi du transducteur de la série ME réduisent considérablement le risque de surinfection.

Avec un poids de 3 kg seulement et une épaisseur de 44 mm à peine, la série ME s'adapte à de nombreux environnements et se manie facilement sans compromettre sa performance en matière d'imagerie. De plus, les trois écrans, dont la conception est axée sur l'utilisateur et la présentation définie par l'utilisateur, procurent une interface intuitive et un flux de travail homogène, ce qui accroît le nombre de malades pouvant subir un examen d'imagerie en période d'affluence.

Pour relever les défis que présentent les batteries, la série ME peut fonctionner jusqu'à huit heures sans interruption grâce à un banc de charge auxiliaire en U offert en option, ce qui assure une journée d'imagerie.

À propos de Mindray

Fondée en 1991, Mindray est un leader mondial dans la fourniture des solutions et des dispositifs médicaux. Résolument engagée dans sa mission qui est de « promouvoir des technologies médicales afin de rendre les soins de santé plus accessibles », Mindray est axée sur l'innovation dans les domaines de la surveillance des patients et de la réanimation, des diagnostics in vitro et de l'imagerie médicale. Aujourd'hui, les produits et les services Mindray sont présents dans les établissements de soins de santé de plus de 190 pays et régions.

