LimaCorporate annonce la réussite du premier remplacement total de l'épaule grâce au logiciel Smart SPACE 3D Positioner





SAN DANIELE DEL FRIULI, Italie, 29 avril 2020 /PRNewswire/ -- LimaCorporate continue de réaliser des progrès dans sa principale initiative stratégique qui consiste à stimuler le développement d'une plateforme numérique pour doter les chirurgiens de solutions innovantes qui les aideraient à fournir de meilleurs résultats grâce à un modèle économique durable et accessible par le biais de l'acquisition par étapes de TechMah Medical. La société TechMah Medical a été fondée en 2014 par le Dr Mohamed Mahfouz, professeur en ingénierie biomédicale à l'université du Tennessee.

Suite à l'application réussie du système de planification numérique Smart SPACE Virtual 3D Planner en février dernier dans un premier cas, Limacorporate est fière d'annoncer le succès de l'utilisation du planificateur virtuel 3D Virtual Planner conjointement au système de reconstitution virtuelle de la glène à implanter Glenoid 3D Positioner dans une première intervention chirurgicale aux États-Unis.

Smart SPACE, la plateforme numérique de LimaCorporate, présente une nouvelle technologie orthopédique et un riche éventail d'applications révolutionnaires. Smart SPACE consiste en un nouvel environnement conçu pour permettre aux chirurgiens d'améliorer encore davantage la prévisibilité des résultats chirurgicaux tout en offrant une plus grande tranquillité d'esprit au médecin. Cette solution innovante fournit aux chirurgiens un retour en temps réel sur le positionnement des implants, personnalisé pour chaque patient, tout en leur permettant de conserver leur flux de travail habituel, la configuration en salle d'opération et le positionnement du patient. Smart SPACE a été développé en collaboration avec TechMah Medical.

Smart SPACE est actuellement en cours de lancement contrôlé aux États-Unis. Le lancement du système a été autorisé en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Une nouvelle expansion de la version contrôlée est donc prévue dans le courant de l'année.

La première intervention clinique utilisant le planificateur virtuel Smart SPACE 3D et le système de positionnement virtuel de la glène 3D Glenoid Positioner a été réalisée par le Dr Shelden Martin au centre OrthoArizona à Phoenix, en Arizona, aux États-Unis. Le Dr Martin, qui a réalisé cette procédure en appliquant une prothèse d'épaule inversée SMR a déclaré : « Il s'agissait d'un cas très difficile en raison de l'état général du patient et de la présence de défauts osseux importants. » Le Dr Martin a ajouté : « La procédure s'est déroulée sans heurt, et je suis très heureux du résultat. Le logiciel 3D Virtual Planner s'est avéré être un outil très utile qui m'a aidé à me faire une idée claire de la façon dont j'allais aborder ce patient en particulier. Le positionneur 3D s'adapte parfaitement à la glène et a été très stable. Le placement des broches a été facile à appliquer, conformément à notre plan préopératoire. Dans l'ensemble, j'ai été très satisfait des résultats de cette procédure et j'ai hâte d'utiliser à nouveau le logiciel de planification Smart SPACE Planner et le système 3D Positioner. »

Luigi Ferrari, PDG de Limacorporate, a ajouté : « La réussite de cette procédure difficile planifiée avec l'application Smart SPACE Shoulder 3D et effectuée en utilisant le système de positionnement virtuel de la glène SPACE Glenoid 3D Positioner représente une nouvelle étape clé dans l'histoire du Limacorporate et indique que nous sommes sur le point de contribuer de manière importante à transformer la façon dont les interventions chirurgicales orthopédiques sont effectuées aujourd'hui. »

Michael Bauer, partenaire de la société d'investissements EQT Partners et co-responsable de la division santé d'EQT, a ajouté : « Lima continue de nous impressionner par son niveau d'innovation et d'inventivité dans le domaine de la reconstruction des grandes articulations et des extrémités et Smart SPACE offre encore un bel exemple de l'ardeur de l'entreprise dans sa volonté d'améliorer la vie des patients et de remettre en question le statu quo sur la façon dont les soins sont prodigués. EQT est fière de soutenir Lima et continuera d'investir dans le développement à long terme de la société. »

À propos du LimaCorporate

Limacorporate est une société mondiale de dispositifs médicaux qui fournit des solutions orthopédiques reconstructives aux chirurgiens confrontés aux défis d'améliorer la qualité de vie de leurs patients. Basée en Italie, Limacorporate s'engage dans le développement de procédures et produits innovants afin de permettre aux chirurgiens de choisir la solution idéale pour chaque patient. La gamme de produits de LimaCorporate s'étend de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leurs moyens de fixation.

À propos de TechMah Medical

TechMah Medical est une société technologique qui se consacre à la livraison de solutions orthopédiques. Nous créons des applications innovantes conçues pour améliorer l'expérience patient et clinique tout au long du processus de remplacement des articulations. Basée à Knoxville, dans le Tennessee, notre équipe de scientifiques et d'ingénieurs met tout en oeuvre pour améliorer la qualité et l'efficacité grâce à la personnalisation.

Pour tout complément d'information sur la société, veuillez consulter le site www.limacorporate.com

Limacorporate spa

Via Nazionale, 52

33038 Villanova di San Daniele

Udine ? Italie

Tél. : +39 0432 945511

E-mail : info@limacorporate.com

E-mail : stefania.antonutti@limacorporate.com (+39 366 6163444)

E-mail :elena.feresin@limacorporate.com (+39 377 529 2473)





Logo - https://mma.prnewswire.com/media/997351/LimaCorporate_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 29 avril 2020 à 08:00 et diffusé par :