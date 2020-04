Les grandes sociétés de biotechnologie Kedrion Biopharma (Italie) et Kamada Ltd. (Israël) annoncent une collaboration mondiale pour accélérer le développement d'un nouveau traitement anti-COVID à base de plasma





CASTELVECCHIO PASCOLI, Italie, 29 avril 2020 /PRNewswire/ -- Deux sociétés biopharmaceutiques innovantes spécialisées dans les produits thérapeutiques dérivés du plasma ? Kedrion Biopharma (Italie) et Kamada Ltd. (Israël) ? ont annoncé un projet commun de développement, de fabrication et de distribution clinique d'un produit anti-SARS-CoV-2 dérivé du plasma.

Les deux sociétés, chacune connue pour ses capacités technologiques de pointe dans le domaine de la biopharmacie, espèrent obtenir une autorisation pour le traitement clinique de patients gravement atteints par la COVID-19. Les activités initiales de la collaboration se dérouleront en Italie, en Israël et aux États-Unis et les efforts de développement et de distribution pourraient par la suite s'étendre à d'autres marchés.

En vertu de l'accord récemment annoncé, Kedrion fournira le plasma collecté dans ses centres KEDPLASMA auprès de donneurs qui se sont remis du virus en Europe et aux États-Unis.

KEDPLASMA USA, avec l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA), a déjà commencé à collecter le plasma en phase de convalescence dans trois centres de collecte, dont deux dans la région métropolitaine d'Atlanta, en Géorgie, et un à Mobile, en Alabama.

Selon les termes de l'accord, Kamada est responsable du développement, de la fabrication, du développement clinique (avec le soutien de Kedrion) du produit et des demandes d'autorisations s'y rapportant.

Kedrion s'occupe de la collecte de plasma auprès de patients guéris de la COVID-19, de l'approvisionnement en plasma en phase de convalescence et de la distribution ultérieure du produit thérapeutique aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Corée du Sud. Kamada sera en charge de la distribution dans le reste du monde, tandis que les droits de commercialisation du produit en Chine seront partagés par les deux sociétés.

Paolo Marcucci, président et chef de la direction de Kedrion, a déclaré : « Notre priorité absolue consiste à proposer ce traitement aux patients le plus rapidement possible, tout en portant une attention particulière à son innocuité et à son efficacité. »

« Nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec Kamada, partenaire avec lequel nous avons travaillé sur la KEDRAB® [immunoglobuline antirabique (humaine)]. Compte tenu de leur expertise commune en matière de produits thérapeutiques à base de protéines dérivées du plasma, Kedrion et Kamada sont en bonne place pour développer, fabriquer et fournir, dans un laps de temps relativement court, ce traitement anti-SRAS-CoV-2 à base d'immunoglobuline. », a-t-il expliqué.

Le PDG de Kedrion a informé que l'entreprise était déjà en contact avec les autorités sanitaires italiennes tandis que Kamada était en contact avec les autorités israéliennes. Les sociétés envisagent également de contacter la Food and Drug Administration des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments afin de trouver une voie réglementaire accélérée.

Amir London, PDG de Kamada Ltd., a ajouté : « Le succès de notre collaboration avec Kedrion sur la KEDRAB a révélé les capacités uniques de nos deux sociétés, et nous nous réjouissons à la perspective d'un nouveau partenariat fructueux tirant parti de notre solide relation de travail et des forces essentielles de nos deux entreprises. »

Kamada et Kedrion sont fières de la prudence et de la transparence dont elles font preuve et ont pris soin de faire remarquer que, bien qu'elles nourrissent de grands espoirs pour le nouveau produit, « rien ne garantit que les projets de développement et de fabrication d'un produit anti-SAR-COV-2 aboutiront en temps opportun et donneront lieu à un traitement sûr, efficace et approuvé contre la COVID-19. »

Cinquième plus grande entreprise de plasma au monde, Kedrion est décrite par les analystes comme étant à la fois réactive et agile. Ses efforts consacrés au développement d'un traitement efficace pour les patients atteints par la COVID-19 pourraient par conséquent porter leurs fruits relativement rapidement. Le nouveau partenariat entre les sociétés de biotechnologie italienne et israélienne pourrait ainsi être l'un des premiers à permettre la mise à disposition de ce produit aux patients qui en ont besoin.

Alessandro Gringeri, directeur médical et directeur de la R&D de Kedrion Biopharma, a expliqué que « concrètement, nous allons d'abord collecter le plasma des patients qui se sont remis de la COVID-19, lequel contient des anticorps contre le nouveau coronavirus. Nous développerons ensuite un produit pharmaceutique qui contiendra une dose définie de ces anticorps et qui pourra être administré par voie intraveineuse ou intramusculaire aux patients souffrant de la COVID-19. Nous espérons que le produit pourra également être utilisé à l'avenir comme traitement préventif pour les travailleurs de la santé afin de leur offrir une immunisation passive temporaire. »

